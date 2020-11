Susikeskustelu äityi kiivaaksi eduskunnassa – puhemies Vehviläinen joutui ojentamaan edustajia: ”En halua kuulla kiroilua tästä salista”

Suurin osa eduskunnassa äänessä olleista kansanedustajista puolsi suden kannanhoidollista metsästämistä. Vastustavalla kannalla olivat vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat.

Eduskunta kävi tänään keskiviikkona täysistunnossaan lähetekeskustelua susien kannanhoidollisesta metsästämisestä. Aiheesta elokuun lopulla luotu kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50 000 allekirjoitusta vain muutamassa päivässä.

Muun muassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) on sanonut kannattavansa susien kannanhoidollista metsästystä, ja totesi tämän myös tänään eduskunnassa käydyssä keskustelussa. Hänen mukaansa metsästyksen on määrä alkaa syksyllä 2021.

Lähetekeskustelun avasi kansanedustaja Jenna Simula (ps), joka vertasi tilannetta muun muassa Viroon, missä hänen mukaansa suden ihmisarkuutta pidetään yllä kannanhoidollisella metsästyksellä ja kanta on tästä huolimatta Virossa elinvoimainen.

– Kaupungeissa herkästi ajatellaan, että susi kuuluu luontoon. Kyllä, näinhän se on, muttei susi kuulu ihmisten pihoille aterioimaan lemmikki- tai tuotantoeläimillä, Simula sanoi.

Kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu nousikin keskustelussa useaan otteeseen esille. Kansanedustaja Hannu Hoskonen (kesk) kehotti miettimään niiden lasten asemaa, jotka joutuvat peloissaan odottamaan aamuhämärässä taksikyytiä kouluun.

– Täällä kyllä on kerrostalon seitsemännestä kerroksesta helppo suojella susia, Hoskonen sanoi.

Aihe herätti aktiivista ja paikoin kiivastakin keskustelua istuntosalissa. Suurin osa äänessä olleista kansanedustajista puolusti lakialoitetta.

– Jos susi tulee ihmisasutuksen piiriin häiritsemään tai tappamaan, se muuttuu silmissäni turkiseläimeksi. Tällaisissa tapauksissa se tarvitsee lyijyä, ja siltä on paras ottaa turkki pois, kansanedustaja Mauri Peltomäki (ps) ilmaisi oman mielipiteensä.

Kansanedustaja Mai Kivelän (vas) mukaan sudet työllistävät muun muassa luontokuvaajia.­

Susien metsästämistä vastusti erityisesti kansanedustaja Mai Kivelä (vas). Kivelän mukaan susi on erittäin uhanalainen laji ja arvokas osa Suomen luonnon ekosysteemiä.

Kivelä toteaa, että susivahingot on korvattava oikeudenmukaisesti, mutta kotieläimiä ja koiria on suojeltava susilta muilla keinoin kuin metsästämällä. Kivelä lisäksi totesi, että on olemassa elinkeinoja, jotka hyötyvät susista.

– Sudet työllistävät esimerkiksi matkailuelinkeinoja, luontokuvaajia ja tutkijoita.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ei tätä lausuntoa sulattanut, vaan äityi kiroilemaan Kivelän puheen ollessa vielä kesken.

– Ei jumalauta, Mäenpää huudahti väliin.

Kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) äityi kiroilemaan istuntosalissa.­

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ojensi kansanedustajia välittömästi Kivelän puheen jälkeen.

– En halua kuulla kiroilua tästä salista, Vehviläinen totesi tiukasti.

Hetkeä myöhemmin Mäenpää kommentoi Kivelän puheita omassa puheenvuorossaan.

– Tämä nykyinen susimäärä nimenomaan tekee heistä työttömiä, koska susia voi kuvata omissa pihoissaan, Mäenpää totesi.

Myös kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) ihmetteli Kivelän lausuntoa susiturismiin liittyen.

– Meillä on tullut ihmisistä turisteja omissa pihoissaan haluamattaan, kun sudet sinne tulee. Miten te voitte käyttää tällaista perustelua, kun tilanne on räjähtänyt koko maassa käsiin, Tynkkynen sanoo.

Kivelän lisäksi vihreiden kansanedustajat Jenni Pitko ja Tiina Elo vastustivat suden metsästystä. He kuitenkin pitivät tärkeänä vahinkoa aiheuttavien yksilöiden kaatamista.

– Emme voi poistaa suurpetoja luonnostamme, se on fakta joka meidän kaikkien on hyväksyttävä. Vaikka ne herättävät myös pelkoa. Olemme eläneet aina rinta rinnan suden kanssa, ja meidän on siihen pystyttävä jatkossakin, Pitko sanoi.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ei suvainnut kiroilua istuntosalissa.­

Keskustelua salissa herätti myös Luonnonvarakeskuksen arvio, jonka mukaan susia olisi Suomessa noin 200 yksilöä. Kivelä, Pitko ja Elo vetosivat puheenvuoroissaan suden uhanalaisuuteen. Useat edustajat kuitenkin pitivät arviota liian matalana ja vetosivat susihavaintojen määrään.

Esimerkiksi kainuulainen kansanedustaja Tuomas Kettunen (kesk) arvioi, että pelkästään hänen kotikaupunkinsa Kuhmon alueella susia on noin 60 kappaletta.

Huolta herätti myös susien kannan kasvu koiralla metsästämiseen. Koiran todettiin olevan tärkeä osa hirven metsästystä ja kannanhoitoa. Hirvikannan kasvulla uskotaan olevan negatiivisia vaikutuksia muun muassa liikenneturvallisuuteen.