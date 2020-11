Helsingin pormestarikisa käynnistyy – mistä kokoomus löytää ehdokkaan Vapaavuoren tilalle?

Kokoomus on pyöritellyt parinkymmenen nimen listaa, ja Vapaavuoren kaliiperin pormestariehdokasta ei ole näköpiirissä.

Jos Helsingin poliittiset mannerlaatat eivät liiku, huhtikuun kuntavaaleissa Helsingin pormestarin ja suurimman puolueen paikasta kisaavat vihreät ja kokoomus.

Kokoomus on tällä hetkellä hätää kärsimässä, koska puolueelta puuttuu mitat täyttävä pormestariehdokas. Riittävän vetovoimaista kokoomusehdokasta ei ole vielä horisontissa.

Viime kuntavaalien äänikuningas ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) jätti puolueensa melkoiseen pulaan, kun hän runsas viikko sitten ilmoitti, ettei enää lähde mukaan huhtikuun kuntavaaleihin.

Pormestari Jan Vapaavuori sanoi kiitos ei jatkokaudelleen ja jätti kokoomuksen pulaan. Kokoomus etsii nyt kuumeisesti Vapaavuoren korvaajaa puolueen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin.­

Puoluesihteeri Kristiina Kokko (kok) vakuutteli, että kokoomuksella ei ole huolia pormestariehdokkaastaan.

– Pormestariprosessi on Helsingin kokoomuksen käsissä. Ei ole ajankohtaista ottaa vielä nimiin kantaa. Meille tulee varmasti hyvä pormestariehdokas Helsinkiin. Ei ole mitään huolta siitä. Meillä on paljon vahvoja kokoomuslaisia nimiä, joita harkitaan ja joista käydään keskustelua.

– Kuntavaaleissa tärkeintä on koko ehdokaslista, koska lista kerää yhdessä äänet. Vaalivoitto rakentuu sillä, kuka saa parhaimman listan rakennettua, ja tietenkin vetovoimaisesta pormestariehdokkaasta, Kokko totesi.

Mistä kokoomus löytää Vapaavuoren kaliiperin ehdokkaan?

Kokoomuksen ehdokas Helsingin pormestariksi on vielä kysymysmerkki.­

– Jokainen persoona on omansa. Emme etsi Vapaavuori kakkosta,vaan omista lähtökohdista henkilöä, joka olisi hyvä pormestari. Haussa on vahva kokoomuslainen vaikuttaja, jolle Helsinki on tärkeä, ja jolla on siteitä Helsinkiin, Kokko vastasi.

Kokoomukselta puuttuvat Vapaavuoren lisäksi Helsingin kokoomuksen suosituimmat poliitikot. Niin Jaana Pelkonen (kok) kuin Ben Zyskowicz (kok) ovat kertoneet lopettavansa politiikassa keväällä 2023.

Vapaavuori keräsi viime kuntavaaleissa liki 30 000 ääntä, kokoomuksen listakakkonen Pelkonen sai noin 6 500 ääntä ja pronssipaikalle nousi Terhi Koulumies runsaalla 3 600 äänellä.

Eduskuntavaaleissa Zyskowicz oli kokoomusehdokkaiden ykkönen ja Pelkonen kakkonen.

IS:n tietojen mukaan Helsingin kokoomus on pyöritellyt pariakymmentä nimeä pormestariehdokkaana.

Jos valinta tehtäisiin Helsingin kansanedustajista, ehdokas olisi Juhana Vartiainen (kok), Koulumies, Sari Sarkomaa (kok) tai Wille Rydman (kok).

Kokoomuksella ei ole selkeää ykkösehdokasta istuvista kansanedustajista ja valtuutetuista Helsingin pormestariehdokkaaksi, jopa politiikasta vetäytynyttä Alexander Stubbia on toivottu kisaan. Stubb asuu Espoossa ja on Italiassa tutkimuskeskuksen johtajana. Ben Zyskowicz oli eduskuntavaaleissa suosituin kokoomuslainen ja hän on sanonut lopettavansa politiikassa tämän kauden jälkeen.­

Kiikarointia on tehty myös Helsingin rajojen ulkopuolelle. Espoolainen, puolueen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki (kok) ehti jo Helsingin pormestariehdokkuudesta kieltäytyä.

Myös ex-puheenjohtajat, ja niin ikään espoolaiset Jyrki Katainen ja Alexander Stubb ovat pyörineet niminä Helsingin pormestaripelissä.

Kokoomuksen pormestariehdokkaan pitäisi olla helsinkiläiselle suurelle yleisölle suhteellisen tunnettu, ja henkilö, joka on perillä Helsingin kyläpolitiikasta ja kaupungin johtamisesta.

Kania ei kokoomuksen hatusta ole kovin helposti nousemassa.

Kokoomuksen Helsingin pormestariehdokkuus ei tällä kertaa ole niin houkutteleva tarjous kuin viime kuntavaaleissa. Liki varman voiton sijaan tarjolla on myös katkera kakkossija ja apulaispormestarin virka.

Vihreiden Anni Sinnemäki ei ole vielä kertonut jatkoaikeistaan.­

Kokoomus oli pitkään eri vaaleissa Helsingin suurin puolue, ja viime kuntavaaleissa Vapaavuori ja kokoomus voittivat vihreät ja Anni Sinnemäen (vihr) lukemin 28,3–24,1.

Nyt huhtikuun kuntavaalien ykköspaikasta on tulossa tasainen kisa.

Vihreät meni 2019 eduskunta­vaaleissa kokoomuksen ohi ja nousi ensi kertaa Helsingin suurimmaksi puolueeksi. Vihreät voitti kokoomuksen prosentein 23,5–21,8.

Vihreät voi hyvin uusia voittonsa ja olla huhtikuussa Helsingin suurin puolue.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki oli viime kerralla vihreiden pormestariehdokas.

Sinnemäki ei ole kertonut jatkoaikeistaan, ja Helsingin vihreät valitsee pormestariehdokkaansa tammikuun loppupuolella.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki on todennäköisesti vihreiden pormestariehdokas myös ensi huhtikuun kuntavaaleissa.­

– En voi henkilöiden puolesta spekuloida. Henkilöt voivat itse vastata, että aikovatko olla ehdokkaana. Tavoitteemme on uusia eduskuntavaalien tulos, eli olla Helsingin suurin myös kuntavaaleissa, Helsingin vihreiden toiminnanjohtaja ja kampanjapäällikkö Emma Mikkilä totesi.

Toisin kuin kokoomusäänestäjät, vihreiden kannattajat eivät keskittäneet ääniään 2017 kuntavaaleissa pormestariehdokas Sinnemäelle. Sinnemäki sai ”vain” runsaat 8 800 ääntä, ja vihreiden ehdokkaiden äänet jakautuivat paljon tasaisemmin kuin kokoomuksen ehdokkailla.

Nasima Razmyar on Sdp:n pormestariehdokas.­

Jos Helsingin pormestariksi valittaisiin joku muu kuin kokoomuslainen tai vihreä, helsinkiläisten äänestäjien mielenliikkeissä pitäisi tapahtua suuri mullistus.

Viime kuntavaaleissa esimerkiksi Sdp:n kannatus oli 13,8 prosenttia, vasemmistoliiton 11,2 prosenttia ja perussuomalaisten 6,7 prosenttia.

Eduskuntavaaleissa 2019 lukemat Helsingissä olivat Sdp:lle 13,6 prosenttia, perussuomalaisille 12,3 ja vasemmistoliitolle 11,1 prosenttia.

Suurista puolueista kaksi on nimennyt Helsingin pormestariehdokkaansa.

Sdp:n pormestariehdokas on apulaispormestari Nasima Razmyar. Razmyar oli viime kuntavaaleissa pääkaupungin neljänneksi suosituin demari.

Helsingin tulevassa pormestarivaalissa perussuomalaisten pitäisi ykköstilaan suurin piirtein kaksinkertaistaa ääniosuutensa eduskuntavaaleista, jossa Halla-aho (kuva vas.) joukkoineen oli Helsingin neljänneksi suurin puolue 12,3 prosentin kannatuksella. Harry Harkimo (kuva kesk.) on Liike nyt -puolueen pormestariehdokas. Keskustan pormestariehdokkuus kiinnostaa Paavo Väyrystä (kuva oik.).­

Pormestarikisan kiihdytti Vapaavuoren ilmoituksen lisäksi perussuomalaiset, joka runsas viikko sitten nosti puheenjohtaja Jussi Halla-ahon pormestariehdokkaakseen.

Loppukesällä ensimmäisenä Helsingin pormestarikisaan ilmoittautui Harry Harkimo (liik).

Halla-aho ja Harkimo vienevät ääniä juuri kokoomukselta, ja Sdp:n kasvanut suosio voi olla jonkin verran pois vihreiltä.

Tänään Helsingin pormestarikisaan alkoi haikailla myös keskustan jäseneksi palannut Paavo Väyrynen.

– Uskon, että pormestariehdokkaana saattaisin vauhdittaa Keskustan kannatuksen 4–5 valtuustopaikkaan. Vuoden 2018 poikkeuksellisissa presidentinvaaleissa sain Helsingissä 12 614 ääntä. Yli kaksi kertaa enemmän kuin Keskustan ehdokas.

– Olen jo ilmoittanut, että harkitsen ehdokkuutta Helsingin kuntavaaleissa. Pormestariehdokkuuttakin olen valmis harkitsemaan, Väyrynen kirjoitti tiedotteessaan.

Keskustalla on kaksi valtuutettua Helsingin 85-jäsenisessä kaupunginvaltuustossa. Keskustan kannatus Helsingissä viime kuntavaaleissa oli 2,8 prosenttia ja eduskuntavaaleissa 2,9 prosenttia.

Kuntavaalit pidetään noin viiden kuukauden kuluttua, sunnuntaina 18. huhtikuuta.