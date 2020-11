Pieni Alvar saa Antti Kaikkosen herkistymään: ”Voisin katsella nukkuvaa vauvaa tuntikausia”

Puolustusministerin ulkomaanmatkat peruttiin koronan takia. Kaikkonen iloitsee kotiajastaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sai kihlattunsa Jannika Rannan kanssa lapsen 21. heinäkuuta.

Kaikkonen julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan pienistä lenkkitossuista, jotka olivat odottaneet käyttäjäänsä.

– Onni on tässä ja nyt. Kiitollisin mielin, Jannika ja Antti, päivityksessä luki.

Alvar on pian neljä kuukautta vanha. Kaikkonen hehkuu yhä vauvaonnea.

– Kyllähän se on valtava asia, että vauvan saimme, vauvan hymy on suurin onni. Jotakin aivan ihmeellistä siinä on, voisin katsella nukkuvaa vauvaa tuntikausia, tuntikausia. Vaikka se on maailman luonnollisin asia, niin tuntuu, että se on samalla maailman ihmeellisin asia, uusi elämä, Kaikkonen sanoo IS:n haastattelussa.

Kuinka hyvin teillä nukutaan?

– Vaihtelevasti, se on selvää, että pienet vauvat saattavat vähän hereillä pitääkin. Olen leikillisesti sanonut, että on hyvä, että maassa on puolustusministeri, joka on hereillä 24/7. Ei se mitään haittaa, että välillä valvotaan, tämä on upeaa aikaa. Aivan parasta.

Pian puolitoista vuotta puolustusministerinä toiminut Kaikkonen yllättyi, kuinka paljon ministerin pesti toi tullessaan kansainvälisiä tehtäviä.

Koronan myötä matkustelu loppui kuin seinään, mikä on tuonut lisää aikaa perheelle. Ministerin ja kansanedustajan työn yhdistämisessä vauva-arkeen on Kaikkosen mukaan silti ”ilman muuta vaikeutensa”.

– Olen lähtenyt siitä, että aikaa pitää olla Alvarille. Jos koronassa jotakin hyviä puolia on, niin tässä kohtaa on hyvä asia, että kaikki ulkomaanmatkani on peruttu, pystyn olemaan kotona normiolosuhteita enemmän, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen kihlattunsa Jannika Rannan kanssa puolustusministerin perinteisellä uudenvuodenpäivän vastaanotolla. Vastaanottoa ei järjestetä tällä kertaa koronan vuoksi.­

Kaikkonen erosi syksyllä 2018. Eroa seuranneena jouluna Kaikkonen julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan silloisesta sinkkuruokavaliostaan humoristisella saatetekstillä.

– Ei auta. Tässä pitää nyt vain sopeutua tähän uuteen elämäntilanteeseen ja yksin asumiseen. Ruokavalioonkin kannattaa kuulemma kiinnittää huomiota. Ostin aluksi joulumakkaran, Kaikkonen kirjoitti.

Kaikkonen kertoo, että makkara on vaihtunut kaurapuuroon ja terveellisempään ruokavalioon.

– Voisi sanoa, että makkara on vaihtunut marjoihin. Jouluakin voi odottaa paljon paremmilla mielin kuin pari vuotta sitten.