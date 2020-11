Vaali- ja puoluelain asiantuntijan mukaan kannattajakorttien keruu tehdään liian helpoksi.

Lukuisista selvitysmiestehtävistään tunnettu ministeri Lauri Tarasti epäilee puoluelain uudistusta.

– Jokainen ymmärtää, että jos meillä on 5 000 korttia, johon pitää kerätä ihmisten nimet. On ihan eri juttu, kun se pannaan nettiin. Se on niin paljon helpompaa. Kun ajatellaan, mitä yhden asian liikkeitä somessa on ollut. 5 000 netti-ilmoitusta on aika helppo kerätä, Tarasti sanoi IS:lle.

Uuden puoluelain mukaan puolueen kannattajakortteja voisi jatkossa kerätä myös sähköisesti. Nykyisin perusteilla olevan puolueen pitää kerätä 5 000 paperista kannattajakorttia puoluerekisteriin päästääkseen. Oikeusministeriö tarkastaa, että allekirjoitukset ovat aitoja ja kannattajakortin täyttäneet kansalaiset ovat oikeita henkilöitä.

Jatkossa paperisten kannattajakorttien ohella tulee mahdolliseksi kerätä kannattajakortteja sähköisesti. Henkilön tunnistautuminen varmistettaisiin verkkopankkitunnuksilla, Digi- ja väestötietoviraston varmennekortilla tai teleyhtiöiden mobiilivarmenteella.

Vaali- ja puoluelain asiantuntija Tarasti ei kritisoi tietoteknistä puolta. Tarastin mielestä sähköinen kannattajakorttien keruu sotii puoluelain henkeä vastaan.

– Sanoin asian myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Vaalien tarkoituksena on osoittaa kansalaisten mielipiteet poliittisissa kysymyksissä. Järjestelmän pitää tuottaa mahdollisuus myös tehokkaaseen hallitusvaltaan. Jos meillä on liikaa puolueita, ei siitä demokratia juuri lisäänny. Kaikissa valtiossa, joissa puolueita on liikaa, on vaikea muodostaa hallitusta, Tarasti totesi.

Puoluerekisterissä on tällä hetkellä 18 puoluetta. Eduskunnassa edustettuna on yhdeksän puoluetta.

– En usko, että yksikään viiteryhmä on jäänyt ulkopuolelle. Meille on tullut uusia suuria ryhmittymiä, kuten vihreät, perussuomalaiset ja Liike nyt. Ei nykyjärjestelmä ole estänyt puolueen muodostusta, jos se on tarpeeksi vankalla pohjalla.

– Aikanaan kun puoluelakia tehtiin, luotiin järjestelmä, joka sallii kaikkien mielipiteiden päästä esiin, mutta ei kuitenkaan niin, että poliittinen kenttä kovin paljon pirstaloituu. Minusta tasapaino puoluelain uudistuksessa siirtyy toiseen suuntaan. Vertasin tätä kansalaisaloitteeseen, johon tarvitaan 50 000 nettikannatusta. Kyllä vakavasti otettavan puolueen perustaminen 5 000 sähköisellä kannattajakortilla on mielestäni aika mitätön summa, Tarasti totesi.

Tarasti kirjoitti asiasta ensin Helsingin Sanomien yleisönosastolla tänään.