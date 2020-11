Saarikko kertoi asettaneensa selvityshenkilöt valmistelemaan opintolainahyvitystä, jos koulutettu nuori muuttaa väljemmille vesille.

Ministeri Saarikon esittämä alueellinen opintotukihyvitys on käytössä Norjassa.­

Kulttuuri-ja tiedeministeri Annika Saarikko (kesk) esittää uutta alueellista vähennystä opintolainaan.

Jos nuori muuttaisi työvoimapulasta tai muuttotappiosta kärsivään kuntaan, opintolainasta voisi saada hyvitystä.

– Alueilla eri puolilla Suomea on nimittäin myös työvoimapulaa. Siksi nimitän lähiviikkoina selvityshenkilöt valmistelemaan alueellisen opintolainahyvityksen käyttöönottoa Norjan mallin mukaisesti.

– Norjassa työvoimapulasta, muuttotappiosta tai vinosta ikärakenteesta kärsivällä alueella työtä tekevä nuori on saanut osan opintolainastaan anteeksi. Norjan kokemukset meidän kannattaa tutkia perusteellisesti. Erityisesti korona-aika on osoittanut, että ihmisten arvoissa ja elämän merkityksellisyyksissä tapahtuu muutoksia. Monilla on kaipuu väljemmille vesille, Saarikko kirjoitti Facebookissa.