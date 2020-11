Marin puhui Sdp:n puoluevaltuuston kokouksessa.

Pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marin (sd) on puhunut puolueensa puoluevaltuustossa.

Marin vakuutti, että hallitus jatkaa koronakriisin aikana hallitusohjelmansa toteuttamista.

Marin ei puhunut sanallakaan leikkauksista, vaan mitä kaikkea hallitus on tehnyt ja mitä hallitus tulee tekemään.

– Sdp:n kädenjälki näkyy myös hallituksen oikeudenmukaisessa ja inhimillisessä talouspolitiikassa. Hallitus on parantanut erityisesti pienituloisten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arkea.

– Pientä eläkettä saavien eläkkeitä korotettiin vuoden 2020 alusta. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettiin 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Samalla tehtiin tarvittavat muutokset, jotta korotukset eivät vähennä henkilön mahdollisesti saamaa eläkkeensaajan asumistukea. Korotus kohdistui yli 600 000 eläkkeensaajaan, Marin totesi.

Puheessaan Marin ei käsitellyt enempää niin sanottua vappusatasta. Vappusatanen oli ex-puheenjohtaja ja ex-pääministeri Antti Rinteen (sd) vaalilupaus, josta hallitus on toteuttanut vain osan. Marin sanoi taannoin pääministerin haastattelutunnilla, että lisäkorotuksia eläkkeisiin ei tällä vaalikaudella ole koronakriisin takia varaa.

Puoluevaltuuston puheessaan Marin kertaili mitä kaikkea hyvää hallitusohjelmassa on: subjektiivinen päivähoito on palautettu, päivähoitomaksuja alennetaan, oppisvelvollisuus laajenee 18-vuotiaisiin ja toisesta asteesta tulee maksutonta, asiakasmaksulaki pienentää noin miljoonan ihmisen terveydenhoitomaksuja, hoitajamitoitus tuli lakiin ja niin edelleen.

Koronakriisin hoitamisessa Marin korosti testaamisen merkitystä, ja viranomaisten ohjeiden noudattamista.

Pääministeri sanoi, että lupaavista rokoteuutisista huolimatta koronasta ei päästä eroon kädenkäänteessä.

– Näiden hyvien uutisten keskelläkin on kuitenkin syytä pitää mielessä, että vaikka toimiva ja turvallinen rokote saataisiin markkinoille pian, voi väestön kattavan rokottamisen ja rokotesuojan saamisessa kestää vielä kauan. Siksi tarvitaan malttia noudattaa terveysviranomaisten ohjeita ja suosituksia.

– Keskinäisriippuvaisessa maailmassa koronavirus leviää rajojen yli. Siksi tarvitsemme yhteisen toimintamallin matkustamisen terveysturvallisuuteen. Avain on testaaminen. Me emme halua estää ihmisiä matkustamasta vaan me haluamme estää virusta leviämästä, Marin sanoi.

Puoluevaltuusto on Sdp:n ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuston kokous järjestettiin tällä kertaa etäkokouksena.