Setä Arkadia: Halla-aho toi väriä pormestarikisaan – kokoomuksen johtoasema Helsingissä on uhattuna

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon ilmoittautuminen Helsingin pormestarikisaan tuo vauhtia ja vipinää Helsingin kuntavaalehin. Onko kokoomuksen asema suurimpana puolueena uhattuna, pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Janne lähtee – nouseeko Jussi tilalle? Nimittäin persujen Jussi Halla-aho ehkä kokoomuksen Jan Vapaavuoren seuraajaksi Helsingin pormestarin paikalle.

Kuntavaaleihin tuli kerralla Halla-ahon ilmoituksen myötä kunnon säpinää. Tuskin perussuomalaiset Helsingin suurimmaksi puolueeksi nousee, mutta kärkikahinoihin kyllä. Halla-aho oli Helsingissä viime eduskuntavaaleissa koko maan ääniharava 30 527 äänellä.

Hommaa tosin on, sillä viimeksi perussuomalaisten kannatus Helsingissä oli vain 6 prosenttia, jolla se pääsi viidennelle sijalle. Perussuomalaisilla on nykyisessä Helsingin valtuustossa viisi jäsentä. Kokoomus on suurin ja sillä on 24 paikkaa. Seuraavana on vihreät 21 paikalla.

Joku arvioi jo leikkisästi, että kokoomuksesta ja Sdp:stäkin saattaa tulla Halla-aholle ääniä, että hänet saadaan pois valtakunnan politiikasta Helsingin kaupungintalolle istumaan, sillä perussuomalaisten kannatus on noussut niin paljon, että Halla-aholle on soviteltu jo pääministerin paikkaa. Toistaiseksi pormestariksi ovat ehdolla Liike Nytin Hjallis Harkimo ja Sdp:n Nasima Razmyar. Halla-ahon seuraajakin on jo ainakin julkisuudessa valittu. Paikkaa pedataan Riikka Purralle.

Kokoomukselta saattaa ykköspormestarin paikka pudota pois, kun Vapaavuori ei ole ehdolla. Viime kuntavaaleissa hän kahmi 29 547 ääntä. Halla-ahon ja Harkimon ilmoittautumien saattaa johtaa siihenkin, että vihreistä tulee Helsingin suurin puolue. Alavireiselle kokoomukselle olisi suurimman puolueen paikan menettäminen paha paikka, sillä puolue on ollut suurin yli 40 vuotta.

Ainakin luvassa on mielenkiintoisia tenttejä, kun persut ja vihreät hakkaavat toisiaan.

Siitä mihin Vapaavuori pyrkii, ei ole tietoa, mutta ainakin Olympiakomiteaan. Kokoomuslaiset ottavat paikasta jäsentenväliset, sillä komitean johtoon pyrkii myös Ilkka Kanerva. Vapaavuorelle olympiakomitea olisi paikka näkyä julkisuudessa seuraavia presidentinvaaleja silmällä pitäen.

Keskusta näki Halla-ahon ilmoituksessa pelin paikan. Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkosen mukaan Jussi Halla-Ahon ”palava halu” vetäytyä valtakunnan politiikasta ja keskittyä Helsingin edunvalvontaan on luontevaa jatkoa Halla-Ahon johtamien perussuomalaisten city-keskeiselle politiikalle.

– Halla-Aho halajaa Helsingin kokopäivätoimiseksi edunvalvojaksi. Pormestarin komeat käädyt kiinnostavat, maakuntien Suomi ei, Honkonen tiedotti

Tapelkaa, saatte tupakkia!

Mutta jos on tunkua Helsingin kaupungintalolle, on tunkua myös valtioneuvoston linnaan. Pääministeri Sanna Marinin (sd) esikuntaan palkataan kerralla peräti viisi uutta tiedottajaa eli viestintätalenttia, kuten valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski mainosti twitterissä. Valtioneuvostossa alkavat päät kolista, sillä Marinilla on jo kahdeksan henkilön poliittinen esikunta ja valtioneuvostossa tiedotusporukkaa on riittämiin.

Yksi homma tiedottajilla on tiedottaa koronasta. Sekavuuteen on riittänyt tähän saakka perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön johto. Sdp:llä on muuten ollut mielenkiintoinen jako, mitä koronahommiin tulee. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) on käynyt kiertämässä Lappia ja puhumassa yrittäjille mukavia yhdessä elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) kanssa, mutta loppujen lopuksi Kiuru on pyyhkinyt Skinnarilla pöytää.

Setä A:lla onkin virkeä ehdotus Lapin yrittäjille. He voisivat kutsua Kiurun juhlapuhujaksi vaikka vuosikokoukseensa. Matkailuväellä voisi olla puhujaan omat suhtautumistapansa. Ideaa saa käyttää!

Lopuksi työmarkkina-asiaa.

Eläkeputki ei ole mikään hiihtoputki, ja neuvottelut sen leikkamisesta junnaavat paikoillaan, vaikka marraskuun lopun takaraja alkaa paukkua. Tunnelmat työmarkkinapöydässä ovat hermostuneet ja niin pelokkaat, etteivät valtiovarainministeriön virkamiehetkään kunnolla uskalla antaa edes kirjallisia laskelmia. Kansalaispalaute on kuulemma kovaa. Hallitus luottaa, että työmarkkinapomot tekevät likaisen työn. Ellei se onnistu, hallitus on uhonnut tekevänsä ratkaisun itse. Nähtäväksi jää.

Mutta nyt tarvitaan jostakin pökköä pesään.