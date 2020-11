Vastaamon tietomurron seurauksia: henkilötunnuksen muuttaminen helpompaa, vahva tunnistautuminen nettikauppaan, potilastiedot Kanta-järjestelmään

Hallitus päätti toimenpiteistä Vastaamon tietomurron uhreille ja uusien potilastietomurtojen estämiseksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron seurauksena henkilötunnuksen muuttamisesta tehdään helpompaa.

– Mikä olisi meillä mahdollisuus nykyistä helpommin saada muutettua henkilötunnusta muun muassa tietomurtotilanteissa? On ajatus, että henkilötunnus on pysyvä. Kun tällaisia tilanteita tulee, väärinkäytösten estämiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi on tehtävissä muutoksia, kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) sanoi.

– Henkilötunnuksen muuttaminen on aika iso asia, koska meillä ei ole järjestelmää, jossa yhdellä napinpainalluksella tieto muuttuisi kaikkiin paikkoihin. Tärkeintä on ymmärtää, että se ei ole vahva tunnistautumisen väline, vaan se on yksilöintiin. On pohdittava, mitkä ovat henkilötunnuksen käyttötapoja tulevaisuudessa. Nyt valmistellaan, että henkilötunnusta käytettäisiin vain yksilöintiin, ja tätä pohditaan osana henkilötunnusuudistusta, Paatero totesi.

Yksi ongelma henkilötunnusten muuttamisessa on se, että henkilötunnukset voivat loppua kesken. Jos ihmiset tietomurron seurauksena alkavat viljalti muuttaa hetu-tunnuksiaan, niiden riittävyydestä ei ole vielä tehty selvitystä.

– Henkilötunnuksen uudistamisen työryhmässä on arvioitu, milloin tunnukset loppuvat tietyiltä päiviltä ja uusia tunnuksia ei olisi annettavaksi. Se voisi pahimmillaan olla noin kolmen vuoden päästä, jolloin riittävyys tulisi vastaan että ei ole enää annettavissa uusia tunnuksia. Jos henkilötunnuksen muuttamisia tulisi lisää, se tuo riskin sille, että se päivä tulee aikaisemmaksi. Lukumääriä emme pysty arvioimaan, koska lainsäädäntötyö vasta käynnistyy ja teemme sen yhteydessä vaikutusarviointi, lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara valtiovarainministeriöstä kertoi.

Valtiovarainministeriö kehittää digitaalista henkilöllisyystodistusta, ja sen pitäisi valmistua vuoden 2022 aikana.

Ohjeita henkilötietojen sulkupalveluihin on jo nyt suomi.fi -sivustolla, ja tavoitteena on kehittää yksi yhteinen sulkupalvelu, jossa voisi yhdestä paikasta hoitaa kaikki erilaiset viranomaiskiellot.

Mitä muuta hallitus päätti tietomurron seurauksena?

Jatkossa kaikkien sotepalveluiden tuottajien olisi liitettävä asiakas- ja potilasjärjestelmänsä Kanta-järjestelmään.

Kuluttajasuojalakiin on myös tulossa muutoksia. Vahva tunnistautuminen koskisi esimerkiksi verkossa tehtäviä ostoksia luotolla erissä maksettaessa.

– Kuluttajakaupassa edellytetään laajalti vahvaa tunnistautumista haettaessa luottoa tai maksettaessa ostos verkossa. Velvollisuus todentaa luottoa hakevan henkilöllisyys koskee kaikkia luoton myöntäjiä, myös pikaluottoyrityksiä. Kuluttajasuolain säädökset eivät kuitenkaan koske kertaluottoja tai laskutuspalveluja, joita tarjotaan rahoitusvaihtoehtona verkko-ostoksia maksettaessa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi.

Vastaamon tietomurron uhreille tarjotaan edelleen psykososiaalista ja muuta tukea.