Ministeri Saarikko nuorison väkivallasta: ”Tilannetta ei saa päästää riistäytymään käsistä, kuten Ruotsissa” – Näin siihen aiotaan puuttua

Saarikko aikoo kutsua koolle nuorisotyöntekijöitä kunnista ja järjestöistä.

Nuorten keskuudessa esiintyvä väkivalta on herättänyt keskustelua tällä viikolla. Viranomaiset ja vapaaehtoistyöntekijät ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Helsingin keskustassa liikkuu yli sata, vaihtelevissa ryhmissä liikkuvaa nuorta, jotka ovat valmiita ryöstöihin ja väkivaltaan.

Nuorisoasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kommentoi Ilta-Sanomille keskiviikkona sähköpostin välityksellä, että ilmiöön on suhtauduttava vakavasti.

– Jokainen tapaus on liikaa ja siksi tällaisiin ilmiöihin on puututtava päättäväisesti ja ennakoivasti. Tilannetta ei saa päästää riistäytymään käsistä, kuten Ruotsissa on käynyt, Saarikko kirjoitti.

Tiistaina Saarikko kirjoitti Twitterissä, että ilmiö on tuttu jo pidemmältä ajalta.

Saarikko kertoo Ilta-Sanomille, että nuorten keskuudessa esiintyvää rikollisuutta on pyritty ratkaisemaan jo aikaisemmin ja edistystä on tapahtunut.

– Paljon asiassa on jo tehty, ongelmia ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, viranomaisyhteistyötä ja niin edelleen tehdään joka päivä. Monessa on myös onnistuttu, koska esimerkiksi Helsingissä poliisin tietoon tulleet alaikäisten väkivaltarikokset ovat vähentyneet vuoden takaiseen verrattuna, Saarikko kirjoitti.

Nyt on kuitenkin huomattu, että väkivalta liittyy yhä useammin huumausaineisiin ja niiden myyntitilanteissa tapahtuneisiin ryöstöihin. Lisäksi nuorilla on useammin mukanaan teräaseita.

Saarikko nostaa esiin myös korona-ajan vaikutukset nuoriin.

– Korona-aika on myös monimutkaistanut ja kärjistänyt monia nuorten tilanteita ja ongelmia sekä lisännyt eriarvoistumista. Korona-aikana julkisissa tiloissa olevien aikuisten määrä on vähentynyt, samalla myös sosiaalisen kontrollin määrä on laskenut. Tähän nuorisotyö on vastannut lisäämällä jalkautuvaa työtä sekä yhteistyötä poliisin kanssa. Hallitus on kohdistanut lisärahoitusta nuorisotyölle korona-aikana ja tätä pidän tosi hyvänä.

Saarikko aikoo kutsua koolle nuorisotyön työntekijöitä kunnista ja järjestöistä.

– Uskon heidän tietävän parhaiten ne syyt, mitkä ovat ilmiön taustalla ja miten voisimme näiden nuorten elämää parantaa.

Saarikon mukaan hallituksen vastuuministerien kesken on pidetty tapaaminen, jossa esille tulleita ongelmia nuorten keskuudessa on käsitelty. Saarikko ei itse osallistunut tapaamiseen, mutta paikalla oli opetus- ja kulttuuriministeriöstä asiasta vastaavia virkamiehiä.

Helsingin Sanomat kertoi jutussaan, että 100–150 nuorta liikkuu pääkaupunkiseudulla vaihtelevissa joukoissa ja heillä on taipumus ratkaista riitatilanteet väkivallalla. Valtaosa näistä nuorista on HS:n mukaan ulkomaalaistaustaisia.

Saarikko korostaa, että maahanmuuttajuus ei ole Suomelle ongelma. Hänen mukaansa maahanmuuttajaväestön keskuudessa voi kuitenkin olla ongelmia, joista ei voi vaieta.

– On tärkeää muistaa, että ylivoimainen enemmistö nuorista ja myös maahanmuuttajataustaisista nuorista elää normaalia elämää. Kuitenkin tämän pienen porukan syyllistyminen vakaviin rikoksiin pitää ottaa vakavasti.

– Tämä huolestuttava ilmiö liittyy kotoutumisessa onnistumiseen tai epäonnistumiseen.

Maahanmuuttajaperheiden suomen kielen taidossa ja integroitumisessa yhteiskuntaan on Saarikon mukaan eroja, jotka eriarvoistavat ja heikentävät joidenkin nuorten hyvinvointia. Hänen mukaansa onkin erityisen tärkeää tukea vaikeuksissa olevien nuorten perheitä.

– Kaikki tässä tärkeässä yhteiskunnallisessa keskustellussa linkittyy ajatuksissani vahvasti vanhemmuuden tukemiseen ihan kaikenlaisissa perheissä. Väärille teille joutuneet nuoret ovat aina jonkun lapsia ja kotitaustasta riippumatta vanhempien huoli lapsistaan on aina suuri.

Saarikko ei näe oikeana ratkaisuna kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon esille nostamaa ”arestirangaistusta”, jossa sosiaaliviranomainen voisi ottaa nuoren arestiin, jotta tämä voitaisiin saada irti rikoskierteestä.

– Tämä edellyttäisi erittäin perusteellista lakivalmistelua. Vapauden riistoon tarvitaan erittäin painavat laissa säädettävät perusteet. Näkisin, että tällä hetkellä tärkeämpää on selvittää nopeiden ja tehokkaiden, mutta kevyempien puuttumiskeinojen käyttöönottoa, kuin tuoda tällaisia uusia rangaistusmuotoja, joiden valmistelu veisi kauan ja olisi epävarmaa.