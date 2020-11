Brittijärjestäjä perui kaikki lentonsa Lappiin – elinkeinoministeri Lintilä: ”Hallituksen esityksen viipyminen katkaisi kamelinselän”

Lintilän mukaan vastuullinen ministeriö asiassa on sosiaali- ja terveysministeriö. STM:n lausuntokierrokselle lähteneeltä esitykseltä puuttuu Lintilän mukaan hallituksen hyväksyntä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, että koko Lapin ekosysteemi on rakennettu matkailun päälle. Lintilä ennakoi, että kuntien rahoitus tulee ”tipahtamaan reilusti” ulkomaisten turistien kaikkoamisen vuoksi.­

Brittiläinen matkanjärjestäjä TUI ilmoitti tiistaina, ettei se lennätä yhtään lomailijaa Lappiin marras-joulukuussa. Syynä on koronaepidemiatilanne sekä Suomen matkustusrajoitukset.

– Erittäin ikävä, mutta odotettu ilmoitus, matkailusta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kommentoi IS:lle eduskunnassa.

Lintilä sanoi aiemmin, että Britanniaan pitäisi saada jo syyskuun puoliväliin mennessä tieto siitä, pääsevätkö he lentämään joululomalle Suomeen.

– Tässä on koko ajan tuotu esille, että jos ei saada selkeitä päätöksiä siitä, miten toimitaan, niin näin tulee tapahtumaan. Nyt se päätös tuli. Esityksen viipyminen katkaisi kamelinselän, Lintilä näkee.

– Pitää tietysti muistaa, että jää ikuiseksi arvoitukseksi, paljonko matkailijoita olisi tullut, sillä britit ovat menossa lockdowniin, aiemmin brittien joululomaturismin jopa 100 miljoonan euron arvoiseksi arvioinut Lintilä lisää.

Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän jäsenet Pia Kauma, Juhana Vartiainen, Heikki Vestman ja Janne Sankelo sättivät hallitusta ”tunaroinnista matkustusrajoituksissa”.

Lapland Hotels -ketjun omistaja Pertti Yliniemi syytti tilanteesta suoraan sosiaali- ja terveysministeriötä.

– He ovat vastuuministeriö tässä, ja he saavat kommentoida omalta puoleltaan. Eilen saatiin lausunnoille STM:n virkamiesesitys, siitähän ei ole poliittista yhteisymmärrystä, Lintilä kommentoi.

Eikö kyseinen esitys siis välttämättä etene?

– No, se ei ole vielä hallituksen esitys. Kun se tulee lausuntokierrokselta, varmaan STM:n virkamiesvalmistelu jatkuu ja esitys tuodaan poliittiseen hyväksyntään.

Hallituksessa on väännetty matkustusrajoituksista kättä pitkin syksyä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on ajanut tiukkaa linjaa rajoilla. Lintilä on vaatinut matkailurajoitusten löyhentämistä.

Lintilä on kritisoinut myös hallituksen sisäistä tiedonkulkua ja penännyt selkeämpää viestintää.

Onko keskusteluilmapiiri hallituksen sisällä parantunut?

– No, keskustelu jatkuu, Lintilä muotoilee.

Tuleeko Lapin matkailun menetyksistä poliittista iskua keskustalle?

– Ei tästä keskustalle tule, tästä tulee Suomelle iskua.

Olisiko matkailun avaaminen aikaisemmassa vaiheessa voinut kärjistää Suomen tautitilannetta?

– Tällä hetkellä tautitapaukset ovat kotikutoisia. Totta kai kaikessa matkustamisessa olisi pitänyt tehdä toimenpiteet, joita on valmisteltu. Tärkeintä on, että keskustelu siitä jatkuu, miten toimitaan, koska matkailu tarvitsee matkailijoita myös myöhemmin.

STM:n lausunnoille lähteneen esityksen mukaan Suomeen saapuva henkilö voitaisiin määrätä tietyin edellytyksin karanteeniin enintään kymmeneksi päiväksi.

Henkilöä ei voitaisi määrätä karanteeniin, jos oleskelu Suomessa kestää korkeintaan kolme vuorokautta, jos hänellä on Suomeen saapuessaan tuore todistus negatiivisesta koronavirustestistä tai jos hän saa Suomeen saapuessaan negatiivisen testituloksen.

Karanteeniin ei myöskään määrättäisi, jos oleskelu Suomessa kestää 4–6 vuorokautta, ja jos henkilöllä on saapuessaan tuore todistus negatiivisesta testistä ja jos hän osallistuu maahan tullessaan toiseen testiin. Vaatimus tuplatestauksesta on hiertänyt matkanjärjestäjiä.

Mahdollinen kotimaanmatkailun lisääntyminen Lapissa ei Lintilän mukaan riitä kompensoimaan tappioita, sillä ulkomaiset matkailijat käyttävät eri tavalla oheispalveluita kuin suomalaiset.

– Ei suomalainen perhe lähde ensimmäisenä huskysafarille. Suomalainen matkailija käy hiihtämässä, paistaa makkaraa kodassa ja voi käydä ravintolassa syömässä illalla. Koko Lapin ekosysteemi on rakennettu matkailun päälle. Siihen liittyy kaupat, porotuotanto... kuntien rahoitus tulee kyllä tipahtamaan reilusti.