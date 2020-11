Perussuomalaiset kritisoi ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa – ”Sisältöä leimaavat vahvasti hallituksen aatteet ja ideologia”

Myös kristillisdemokraattien mielestä selonteosta näkyy hallituksen ideologinen agenda.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sai osakseen melko harvinaista kritiikkiä eduskunnassa.

Perussuomalaiset on selonteosta valtaosin samaa mieltä, mutta puolue kritisoi hallituksen turpo-selontekoa sen painotuksista ja arvopohjaisuudesta.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ei tule muuttua arvoposeeraamiseksi, vaan johtavana keihäänkärkenä siinä tulee olla valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuus, kansanedustaja Tom Packalén (ps) totesi.

Perussuomalaisten ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Packalén sanoi, että hallituksen ideologia näkyy selonteossa selvästi ja keskeiseksi asiaksi nousevat ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos.

– Perinteisistä linjauksista huolimatta 2020 selonteon sisällön arvopainotukset ovat kuitenkin huomattavan erilaiset kuin 2016 selonteossa. Sisältöä leimaavat vahvasti hallituksen aatteet ja ideologia. Tärkeimmäksi teemaksi selonteossa nousevat ihmisoikeudet, mutta myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen näkeminen turvallisuusasiana erottuu osakseen, Packalén sanoi.

Perussuomalaisten Packalén moitti selontekoa myös siitä, että se jättää terrorismin ja kansainvälisen muuttoliikkeen liki huomioitta.

– Selonteossa terrorismi ja väkivaltainen radikalisoituminen mainitaan muutamaan otteeseen, mutta se ei kuitenkaan ota laajemmin kantaa jihadismin ja ääri-islamin rooliin ulko- ja turvallisuuspoliittisena uhkana.

– Toinen liian vähäiselle huomiolle jäänyt asia on Euroopan ulkopuolelta tulevat muuttovirrat, jotka tulisi nähdä vakavampana ulkoisena uhkana valtioiden turvallisuudelle, Packalén totesi.

Perussuomalaiset ei jäänyt yksin arvostellessaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ideologiaa.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) allekirjoitti selonteon pääperiaatteet, mutta perussuomalaisten tapaan Räsänen arvosteli selonteosta paistavaa hallituksen ideologiaa.

– Selonteon painotuksissa näkyy hallituksen ideologinen agenda. Sinänsä tärkeitä ilmasto- ja ympäristöasioita mainitaan sanoinakin lähes sata kertaa. Itse pääasia, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen tavoitteet uhkaavat jäädä varjoon, Räsänen näki.

Samoin kuin perussuomalaiset, myös Räsänen hämmästeli terrorismin vähäistä osuutta selonteossa.

– Terrorismin uhka saa vakavuuteensa nähden melko pienen osion. Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on maassamme useita satoja ja hallituksen myötävaikutuksella Al-Holin leiriltä on tuotu lisää henkilöitä, joilla on kytkentöjä terroristiseen toimintaan, Räsänen totesi.

Hallituspuolueiden edustajat sekä kokoomus eivät ryhmäpuheissaan selontekoa kritisoineet.

Ryhmäpuheissa lähinnä kerrattiin, mitä selonteko pitää sisällään, ja puolueet nostivat myös itselleen mieluisia ja tärkeitä asioita selonteosta esiin.

Esimerkiksi Nato-jäsenyyttä vastustava vasemmistoliitto poimi selonteon tärkeimmäksi asiaksi sen, että Suomen aluetta ei tulla käyttämään sotatoimissa.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää selonteon tärkeimpinä kirjauksina kahta virkettä. Ensinnäkin, Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan, kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas) sanoi.

– Toiseksi, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeä tavoite on, että kansallisin toimin ja kansainvälisellä yhteistyöllä estetään aseellisten konfliktien ja Suomen turvallisuutta ja yhteiskunnan toimintakykyä vaarantavien tilanteiden syntyminen sekä Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin, Mustajärvi jatkoi.

Ryhmäpuheiden jälkeen alkaa noin tunnin debatti.