Vaalikauden yksi tärkeimmistä selonteoista eduskunnan puitavana – katso suora lähetys kello 14

Puolueet ovat perinteisesti sangen yksimielisiä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisista selonteoista.

Vaalikauden yksi tärkeimmistä selonteoista on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa.

ISTV näyttää suorana lähetyksenä kello 14 eduskuntakeskustelun hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Istunnon aluksi on kolme äänestystä, joiden jälkeen keskustelu selonteosta alkaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kymmenen minuutin esittelypuheenvuorolla. Ministerin avauspuheen jälkeen ääneen pääsevät eduskuntapuolueet suuruusjärjestyksessä, ryhmäpuheiden pituus on viisi minuuttia.

Ryhmäpuheiden perään eduskunta käy selonteosta tunnin debatin, ja tämän jälkeen vuorossa ovat kansanedustajien omat puheenvuorot.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisista selonteoista vallitsee eduskunnassa laaja konsensus, selonteossa ei ole järisyttäviä yllätyksiä.

Selonteossa analysoidaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilannekuva sekä Suomen asema, toiminta ja tavoitteet.

– Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Puolustuskyvyn ylläpidolla ennaltaehkäistään sotilaallisen voiman käyttöä Suomea vastaan, osoitetaan valmiutta vastata sotilaallisen voiman käyttöön tai sillä uhkaamiseen, sekä kykyä torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Suomi osallistuu omaa puolustuskykyään vahvistavaan kansainväliseen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön, joka on viime vuosina lisääntynyt ja syventynyt.

– Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään erityisesti Ruotsin kanssa. Yhteistyö myös muiden Pohjoismaiden sekä EU-maiden ja Nato-maiden, mukaan lukien Yhdysvaltain ja Ison-Britannian, kanssa on tärkeää ja Suomen pitkäaikaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista ja perustuu Suomen omaan poliittiseen harkintaan. Suomen turvallisuuden kannalta keskeistä on Naton avoimien ovien politiikan (NATO’s Open Door Policy) jatkuminen eli jäsenyysmahdollisuuden säilyminen avoimena Naton edellytykset täyttäville maille. Toimiva naapuruussuhde Venäjän kanssa on Suomelle tärkeä, selonteossa muun muassa todetaan.

Selonteko löytyy kokonaisuudessaan täältä.