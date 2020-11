Kommentti: Vihreisiin iski alakulo – Maria Ohisalolla soi blues

Vihreiden suuri nousu jäi toteutumatta. Tuliko siitä demarien ikuinen apupuolue? kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maria Ohisalon asema vihreissä on vankka, vaikka puolue on mahdollisuuksiinsa nähden alisuorittaja.­

Mikä on vihreä ja kyyhöttää Sdp:n kyljessä? Kenelle soi alisuorittajan blues?

Vihreille.

Kellä silti ei ole hätäpäivää?

Maria Ohisalolla.

Ylen tuoreimmassa mittauksessa vihreiden kannatus on 10,8 prosenttia, Helsingin Sanomilla tasan 11 prosenttia. Kesällä 2017 vihreille mitattiin jopa yli 17 prosentin kannatusta. Tosipaikassa, eduskuntavaaleissa 2019, kannatus oli kuitenkin vain 11,5 prosenttia. Sekin oli kyllä selvä vaalivoitto. Siitä ei ole päästy eteenpäin.

On vahva tuntu siitä, että vihreillä oli 2010-luvun lopulla paikka todella suureen nousuun. Se hukattiin.

Kun vihreitä perustettiin 1980-luvulla, oli vahva usko, että puolue nousisi 20–30 vuodessa demarien ohi ”edistykselliseksi” ykköspuolueeksi. Aikaa on kulunut, parrat ovat harmaantuneet. Demarien kannatus on yhä liki kaksinkertainen.

Lohtua tuo, että vasemmistoliitolla kannatus on vielä pienempi. Aseenkantajat tuppaavat olemaan keskenään kateellisia. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat hamaan tulevaan demarien aseenkantajia.

Pelivara meni

Vihreillä oli ennen paljon enemmän pelivaraa. Se viihtyi sateenkaarihallituksissa, mutta sulahti myös Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen porvarihallituksiin.

Välillä lähdettiin ovet paukkuen, koska tiedettiin että pian vihreätä palasta taas tarvittaisiin hallituspalapeliin.

Tällainen pelivara on hyväksi puolueelle. Kun päähallituspuolue tietää, että apupuolueella on vaihtoehtoja auki, se on varovaisempi sanelussaan. Nyt pienentynyt keskustapuolue hakee pitkässä juoksussa juuri tällaista asemaa puoluekentällä.

Vihreiltä se meni viimeisimmän keskustalaisen pääministerin Juha Sipilän kaudella. Sipilän kovan porvarihallituksen vastustaminen hitsasi vihreät, vasemmistoliiton ja demarit yhteen oppositioissa.

Eduskuntavaaleissa vihreiden eduskuntaryhmä täyttyi nuorista vihaisista naisista. Puolueen oikeistosiipi kutistui. Monet uusista kansanedustajista voisivat aivan hyvin olla vasemmistoliitossakin.

Jos vihreät nyt veisi 20 edustajaansa oppositioon, Sanna Marinin hallitus menettäisi enemmistönsä eduskunnassa. Hyvin todennäköisesti se kaatuisi. Aivan mahdollinen lopputulos olisi perussuomalaisten johtaman porvarihallitus.

Se ei ajaisi vihreille tärkeitä asioita. Kukaan täyspäinen vihreä johtaja ei haluaisi kantaakseen syyllisyyttä tällaisesta emämunauksesta. Maria Ohisaloa pidetään hyvin täysipäisenä.

Vihreä raivo

Silti paineita hallituksesta lähtöön on.

Hiljan Helsingissä herättivät huomiota poliisin kovat otteet Elokapina-mielenosoittajia vastaan. Vähemmän huomiota herätti se, että mielenosoitus oli oikeastaan suunnattu hallitusta vastaan, koska se ei ole julistanut ”ilmastohätätilaa”.

Hallituspuolue vihreissä on ymmärrystä tällaisille vaatimuksille. Monet kokevat, että puolueen ympäristötavoitteet ovat unohtuneet. Taas törmätään ikuiseen keskustan mäntyseinään. Hallituskumppanit tappelevat nyrkit turpeessa.

Pääministeri Marinin pitäisi toimia tuomarina. Mutta hänen pitäisi myös pitää hallitus koossa ja torjua pandemiaa. Se on työntänyt ihmisten mielissä ja hallituksen asialistalla monet ilmasto- ja ympäristöasiat taaksepäin. Marin joutuu tekemään päätöksiä, jotka pitävät keskustaa hallituksessa. Demarit huolehtivat myös omista duunariäänestäjistään, joiden mieliteot eivät aina ole vihreiden mieleen.

Ohisalon vihreät ovat välillä kapinoineet, mutta hyvin maltillisesti. Marin on hyvin suosittu myös vihreiden keskuudessa. Hänen haastamishalujaan voisi olla lähinnä ajat sitten sivuun sysätyiltä perämetsien ekovihreille ja hiljan sivuraiteelle siirtyneillä oikeistovihreillä.

Koskematon Ohisalo

Ohisalon paineita helpottaa myös se, että hänellä ei ole haastajia. Juuri Ohisalo on vihreän eduskuntaryhmän ja puolueen vallanneiden nuorten naisten keihäänkärki.

Ohisalo on sukupolvensa ääni puolueessa ja se sukupolvi on vielä nuori.

Mutta toteuttaako sekään vihreiden vanhan unelman suurpuolueen asemasta ja todellisesta muutoksesta Suomessa vihreiden ehdoilla?

Siitä 1980-luvulla unelmoineet nuoret ovat jo vanhoja. Niin käy joka sukupolvelle.

Puolueessa kuin puolueessa.