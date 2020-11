Päivi Räsänen saa pastoreilta pyyntöjä puheiden tarkastamisesta – ”Ovat kysyneet arviotani siihen, tulisikohan tästä syytettä”

Kd:n kansanedustaja Päivi Räsänen: ”Sateenkaarilippujen esillä pitämisestä on tullut jonkinlainen moraalin mitta.”

Kansanedustaja Päivi Räsänen (sd) kertoo saaneensa viime aikoina yhteydenottoja pastoreilta. Pastorit ovat pyytäneet entistä sisäministeriä arvioimaan kirjoituksiaan ja puheitaan ennalta, sillä he ovat pelänneet, että tekstit voitaisiin tulkita lakia rikkoviksi.

– Minua on hätkähdyttänyt se, että jopa jotkut pastorit ovat kysyneet arviotani siihen, tulisikohan tästä syytettä, jos tällaista julkaisee, Räsänen kertoo.

Yhteistä kaikille yhteydenotoilla on Räsäsen mukaan se, että pastorit ovat pelänneet puhua seksuaalivähemmistöistä julkisuudessa.

– Oikeastaan aika samoja asioita kuin mitä minä, eli että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista.

Räsänen kertoi asiasta ensimmäiseksi kristillisen Radio Dein Ex-Criminals -ohjelman haastattelussa.

Räsäsen mukaan häneen yhteyttä ottaneet pastorit ovat laskettavissa yhden käden sormilla.

– Yhtäkkiä muistan nelisen tapausta. Kaikki eivät ole olleet luterilaisen kirkon pastoreita. Mutta en kykene niitä tarkemmin yksilöimään, sillä ne ovat luottamuksellisia yhteydenottoja, Räsänen kertoo.

Hän kertoo kuitenkin joutuneensa vastaamaan, ettei ole juristi, eikä pysty siten arvioimaan seurauksia sen tarkemmin.

– En ole mihinkään tarkastustyöhön ruvennut, enkä lainopilliseksi neuvonantajaksi. Mutta olen rohkaissut siihen, että oman vakaumuksen ja Raamatun opetusten pohjalta voi nostaa esiin asioita.

Räsänen kertoo, että suurin osa hänen saamistaan yhteydenotoista on kuitenkin kristillisiltä nuorilta, jotka eivät uskalla tuoda esiin omia ajatuksiaan.

– Nuoret ihmiset pääkaupunkiseudulta, jotka ovat jossain firmassa tai opiskelijayhteisöissä kertovat, että he joutuvat elämään kristillisen vakaumuksensa kanssa kaapissa, etteivät leimautuisi täysin patakonservatiiveiksi.

– Sateenkaarilippujen esillä pitämisestä on tullut jonkinlainen moraalin mitta. Tämä on pelottavaa siinä mielessä, että ihmiset alkavat pelkäämään ilmaista omaa vakaumustaan.

Räsäsestä on tehty viimeisten vuosien aikana yhteensä viisi tutkintapyyntöä, joissa kaikissa on kyse siitä, miten hän on puhunut tai kirjoittanut seksuaalivähemmistöistä. Kaksi tapauksista on edennyt syyteharkintaan.

Räsänen kiistää kuitenkin pelkäävänsä tuomiota.

– Olen huolissani lähinnä siitä, että jo pelkkä tutkinta on saanut aikaan tietynlaista itsesensuurin ilmapiiriä Raamattuun uskovien kristittyjen keskuudessa. Pelkoa siitä, että tuleeko jollain tavalla leimatuksi, paheksutuksi tai puuttuuko jopa poliisi asiaan, jos samanlaisia näkemyksiä ilmaisee.