Kokoomuksen Häkkänen nuorisojengien väkivallasta: ”Nyt Suomessa pitäisi heti herätä” – ministerit eivät halunneet kommentoida

Ex-oikeusministeri haluaisi myös lastensuojelun henkilökunnalle välineet laittaa koulukotikarkurit kuriin. Nykyiset ministerit eivät ehtineet kommentoimaan aihetta kuin Twitterissä.

Koulukotikarkurit ovat syyllistyneet jopa henkirikoksiin, mutta koulukotien henkilökunta voi rajoittaa nuoren liikkumista vain viikon.

Helsingin keskustassa yli sadan nuoren jengi tehtailee ryöstöjä ja väkivaltarikoksia.

Ex-oikeusmininisteri, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) toivoo hallitukselta toimia jengiväkivallan kitkemiseksi.

– Nyt Suomessa pitäisi heti herätä tähän ongelmaan. Tämä on rakentunut pitemmän aikaa, ja nyt alkaa olla hälytysmerkit päivänselvät. Kaikkien puolueiden pitää viheltää peli poikki. Tässä on syntymässä rinnakkaisyhteiskunta, jossa meillä alkaa olla henkilöitä, jotka eivät enää pelaa suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen mukaan, Häkkänen sanoi.

– Jos meillä alkaa olla ulkomaalaistaustaista nuorisoa, jossa esiintyy virkavallan ja lain noudattamisen väheksymistä. Ilmiö on sama kuin Ruotsissa, pienemmässä mittakaavassa vielä. Ruotsi, Belgia ja osittain Ranska ovat esimerkkejä maista, joissa on epäonnistuttu maahanmuutossa. Kontrolli on pettänyt ja kotouttamisessa on oltu liian sinisilmäisiä, Häkkänen jatkoi.

Kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan jenginuoret ovat ajautumassa rinnakkaisyhteiskuntaan, ja Suomen olisi vältettävä Ruotsin tekemät virheet.­

Helsingissä rötöksiä ja väkivaltaa harjoittavan nuorisojengin jäsenet ovat pääosin ulkomaalaistaustaisia.

Opposition kansanedustaja Häkkänen penää hallitukselta laajaa toimenpideohjelmaa nuorisojengien kitkemiseksi.

– Maahanmuuton kontrollia parannetaan. Varmistetaan, että ongelmalähiöitä ei pääse syntymään, ja myös ennaltaehkäistään Ruotsin tilanne, jossa vähän hallitsemattomasti maahanmuuton lukumäärään suhtauduttiin. Tiukat velvoitteet maahan muuttavalle ihmiselle. Suomi on hyvä maa asua, tehdä töitä ja yrittää, ja samalla jokaisen pitää käydä koulua, tehdä töitä ja noudattaa lakeja, Häkkänen luetteli.

Miten nuorisojengin toiminnalle saa stopin heti?

– Poliisille resursseja, ja samalla koulun ja sosiaalityön yhteistyötä. Riskihenkilöt tunnistetaan, ja poliisille riittävästi toimivaltuuksia puuttua näihin henkilöihin. Ja tiedon pitäisi kulkea viranomaisten välillä. Ongelmana on ollut se, että sosiaaliviranomaisilta ei tule tietoa kouluihin ja poliisille ei tule tietoa henkilöistä, jotka ovat ajautumassa näihin ongelmiin ja jopa rikolliselle polulle, Häkkänen vastasi.

– Toimivaltuudet pitää olla riittävän kovat, jotta henkilöihin voidaan puuttua. Nuorille pitää olla pehmeitä keinoja tarjolla. Samalla pitää pystyä asettamaan nuorille selkeät, voimakkaat rajat, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Jos nuori ylittää rajat, siihen pitää viranomaisten puuttua voimakkaasti ja heti, Häkkänen totesi.

Häkkänen ei ymmärrä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) ymmärtäviä puheita rikollisista.

– Olen ollut hämmästynyt sisäministerin puheista rikoksista. Sisäministeri antaa ymmärtää, että rikokset ovat yhteiskunnan vika ja yhteiskunta on ajanut ihmiset tekemään rikoksia. Sisäministerin viestit nuorille ovat hämmästyttäviä. Meidän pitää antaa viesti, että tässä maassa jokainen on vastuussa omista teoistaan – ja tukea ja apua annetaan, Häkkänen totesi.

Helsinkiä terrorisoivan nuorisojengin lisäksi viime päivinä on puhuttu etenkin koulukotikarkureista. Karkurit ovat yrittäneet, ja jopa tehneet henkirikoksia.

Koulukotien henkilökunnalla on aika vähän välineitä estää karkulaisten toimintaa. Koulukodeissa nuorten liikkumista saa rajoittaa enää enintään viikon, karkaamista on liki mahdoton estää ja yksityiset jäljittäjäyritykset eivät enää saa nuoria etsiä.

Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt tarkastuksia koulukodeissa, ja lastensuojelulakia on alettu tulkita niin että se korostaa yksilönvapauksia ja itsemääräämisoikeutta.

Kansanedustaja Häkkäsen mukaan koulukotien nuoret tarvitsevat tuen lisäksi myös rajoja ja henkilökunta kaipaa lisää toimivaltuuksia puuttua hatkalaisten toimintaan.

– Siinä missä vanhemmat antavat kotona lapsilleen rakkautta ja rajoja, samalla lailla ja vähän enemmän pitää olla tukea tarvitseville nuorille. Koulukotien ja lastensuojelun ammattilaisten toimivaltuudet eivät ole ilmeisestikään riittäviä. Annetaanko vähän väärille teille ajautuvalle nuorelle oikeus päättää itse kaikesta? Vai kuinka paljon aikuinen saa asettaa rajoja tälle nuorelle, Häkkänen kyseli.

– Näyttää siltä, että liikaa luotetaan siihen, että ongelmanuori voisi itse päättää täysin oikein oman etunsa puitteissa asioistaan. Se johtaa enemmän ongelmiin kuin hyvään kasvuun ja kehitykseen. Kokoomuksessa olemme tehneet korjausehdotuksia, ja toivoisimme, että peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ottaisi tämän asian vakavasti ja suhtautuisi niin, että nuoret tarvitsevat rajoja ja vastuullisen aikuisen viereen katsomaan. Normaalissa kodissa vanhemmat asettavat koviakin rajoja, jos on tötöilty. Jos karkurit ovat vaarallisella päällä, silloin pitää olla eristämisen mahdollisuudet olemassa, Häkkänen sanoi.

IS pyysi kommentteja myös vastuuministereiltä, mitä Helsingin nuorisojengille ja karkaileville koulukotinuorille voisi tehdä, ja miten ongelmat voisi ratkaista.

Ministerit eivät ehtineet IS:lle vastata.

Sisäministeri Maria Ohisalo ja pääministeri Sanna Marin eivät tänään kommentoineet IS:lle koulukotikarkureiden ja Helsingin jenginuorten aiheuttamista ongelmista.­

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja sisäministeri Ohisalo julkaisivat Helsingin jengiasiasta päivällä lyhyet kommentit Twitterissä.

Koulukodit ja lastensuojelu kuuluvat peruspalveluministeri Kiurulle. Kiuru ei aiheesta twiitannut.

Myöskään peruspalveluministeri Krista Kiurulla ei ollut tänään aikaa vastata koulukoteja ja lastensuojelua koskeviin kysymyksiin.­

Marin ja Ohisalo tunnustivat Twitter-kommenteissaan jengiongelman vakavuuden, mutta uusia keinoja ongelman ratkaisemiseksi he eivät esittäneet.

IS:n tietojen mukaan pääministeri Marin on pyytänyt sisäministeri Ohisaloa kokoamaan vastuuministerit yhteen käsittelemään tilannetta, ja mitä tilanteen eteen voisi tehdä enemmän.