Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen mukaan koulutuksessa on kerrottu tutkittua tietoa eri tuotantotapojen ilmastokuormituksesta. Tehtävä, jossa viitattiin kasvissyöjiä nälvivään maajussiin, poistettiin saadun palautteen jälkeen.

Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Siviilipalveluskeskuksen koulutuksesta.

– Mediatietojen mukaan Siviilipalveluskeskuksen koulutussisällöt kohdistuvat elintarvikkeiden huoltovarmuusjärjestelmää vastaan, kun eläinperäinen maataloustuotanto esitetään barbaarisena ja epäluonnollisena. Tämä asettaa siviilipalveluksen koulutussisällöt kyseenalaiseen asemaan, varsinkin kansainvälisen pandemian aikana, jolloin omavaraisuuden merkitys on korostunut, Honkonen tiedottaa.

Honkosen mukaan siviilipalveluksen suorittajia ohjataan ideologisista syistä jättämään lihansyönti.

Taustalla on Ympäristö ja yhteiskunta -suuntautumisvaihtoehdon osuus, jossa käsitellään eläinten asemaa ja ilmastonmuutoksen torjumista. Luentomateriaalissa on käsitelty eläinten oikeuksiin erikoistuneen filosofin Tom Reganin ajattelua. Reganin mukaan kaikenlainen teollinen eläintuotanto on eettisesti väärin.

Luentomateriaalissa käsiteltiin myös filosofi Peter Singerin näkemyksiä siitä, ettei ihmislajiin kuuluminen oikeuta kaikkien tarpeiden asettamista muiden lajien tarpeiden edelle. Kolmas esitelty filosofi oli eläimiä koskeviin eettisiin kysymyksiin erikoistunut Elisa Aaltola.

Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen viestittää IS:lle, ettei siviilipalvelusvelvollisille esitetä eläinperäistä maataloustuotantoa barbaarisena, vaan ”tutkittuun tietoon nojaten kerrotaan muun muassa eri tuotantotapojen ilmastokuormituksesta”.

– Esille nostetut teemat sisältyvät yhden koulutusryhmän noin 3–4 oppitunnilla käsiteltyihin teemoihin eli 144 oppitunnista verrattain pieneen osuuteen, jossa ei varmastikaan vaaranneta elintarvikkeiden huoltovarmuusjärjestelmää, vaan käydään kriittistä ja pohdiskelevaa keskustelua kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Reijosen mukaan siviilipalvelusvelvollisia ei ole ohjeistettu jättämään lihansyöntiä.

Lisäksi kritiikkiä oli noussut siviilipalvelusvelvollisten tehtävästä, jossa oli tarkoituksena vakuuttaa esimerkkihenkilöt siitä, että ilmastonmuutos pitää ottaa tosissaan.

Yksi esimerkkihenkilö oli ”pikkupaikkakunnalla asuva maajussi, jonka mielestä ilmastonmuutos ei johdu ihmisestä, joka kutsuu kasvissyöjiä viherpiiperöiksi eikä todellakaan ole vaihtamassa öljylämmitystä pois ihan vaan periaatteellisista syistä”. Toinen esimerkkihenkilö oli kansanedustaja, jonka mielestä suomalaisten ei kannata tehdä mitään, koska ”ne kiinalaiset...”

Kyseinen tehtävä on sittemmin poistettu oppimateriaalista.

– Nyt koulutusjaksolle Ympäristö- ja yhteiskunta -ryhmään tulevat velvolliset eivät saa tehdäkseen julkaisujen esittämää tehtävää, vaan parannellun version siitä, Reijonen sanoo.

Alkuperäisen opetusmateriaalin laatineella kouluttajalla on taustaa eläinaktivismissa. Reijosen mukaan kouluttajat osaavat pitää koulutettavan sisällön ja aktivismin selkeästi erossa toisistaan.

– Siviilipalveluskoulutuksen kenttä tukeutuu paljon yhteiskunnan kansalaisjärjestötoimintaan, jossa varmasti on paljon myös aktivismia edistävää tai sisältävää toimintaa. Koulutusjaksolla säännöllisesti luennoi muun muassa Aseistakieltäytyjäliitto, joka puhuu myönteisesti totaalikieltäytymisen puolesta, mikä ei ole Siviilipalveluskeskuksen kannattama toimintatapa. Kiistanalaisiakin teemoja täytyy voida käsitellä ja tiukka kritiikki on myös tervetullutta. Alleviivaan, ettei siviilipalveluksen koulutusjakso ole idealistinen ja aktivismin sijaan kannustamme velvollisia kansalaisvaikuttamisen tielle.

Honkonen kertoo olevansa tyytyväinen, että siviilipalvelusvelvollisten oppimateriaalista on poistettu ”hyvin asenteelliset” osiot.

– Eettistä pohdintaa pitää käydä, mutta toivon, että koulutuksessa tuodaan esille se, mikä asema elintarvikkeilla kuten lihalla ja maidolla on Suomen huoltovarmuusjärjestelmässä. En pidä hyvänä, että tiettyjen ihmisryhmien, kuten tuottajien, motiivit kyseenalaistetaan.

Mihin perustat näkemyksesi siitä, että siviilipalvelusvelvollisia olisi kehotettu jättämään lihansyönti?

– Nimenomaan siitä on kyse, jos tuodaan vaan yksipuolinen näkökulma esille eettisissä pohdinnoissa, Honkonen sanoo.

Vaikka kyse on eläinten oikeuksiin perustuvasta osakokonaisuudesta?

– Niin, mielestäni se on juuri näin, ellei tuoda esille myös sitä toista näkökulmaa.

Siviilipalvelusvelvollisten koulutusmateriaalista kertoi ensimmäisenä Maaseutumedia.