Pääministeri Marin kommentoi nuorten väkivaltaa Twitterissä: ”Jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti”

Pääministeri ja sisäministeri ilmaisivat huolensa Twitterissä.

Sanna Marin on ottanut kantaa nuorison tekemään väkivaltaan.­

Koulukotikarkurien tekemät vakavat rikokset ja Helsingin keskustaa terrorisoiva nuorisojengi ovat puhuttaneet kansaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti kantaa asiaan Twitterissä. Marin kertoi, että asiaan suhtaudutaan vakavasti ja siihen tullaan puuttumaan. Marin ei kuitenkaan kertonut, että mitä nuorten väkivallalle ja jengiytymiselle aiotaan tehdä.

– Nuorten väkivaltaan ja jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti ja siihen on puututtava nyt, kun vielä voimme välttää tilanteen kärjistymisen. Meidän on torjuttava väkivaltaa ja ehkäistävä siihen johtavia syitä. Katujen tulee olla turvallisia kaikille, Marin twiittasi.

IS kertoi tänä aamuna koulukotien ahdingosta, kun henkilökunnalla ei ole enää juuri välineitä puuttua koulukotikarkureihin ja ojentaa heitä.

Helsingin Sanomat puolestaan kertoi pääkaupunkia piinaavasta noin sadan nuoren jengistä.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi nuorisojengin toimintaa Twitterissä. Ohisalo kirjoitti seitsemänosaisen twiitin, jossa hän lähinnä kertoi, mitä viranomaiset ovat tehneet ongelman kitkemiseksi.

– Ilmiö ei ole uusi ja olen jo aiemmin keskustellut ilmiöstä mm. Helsingin poliisin, jalkautuvan nuorisotyön, sosiaalityön ammattilaisten, järjestöjen edustajien kanssa, Ohisalo aloitti twiittiketjunsa.

– Helsingissä ankkuritiimi on käsitellyt noin 1 000 nuorten tapausta vuodessa. Arvioiden mukaan asiakaskunnasta noin 75 prosenttia on hyötynyt palveluista siten, että he ovat luopuneet rikosten tekemisestä. Tällainen nuoret kohtaava toiminta rakentaa myös luottamusta viranomaisiin.

– Jokainen nuori tarvitsee arkeensa turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa. Jos koulu koetaan vieraaksi eikä kotoa tai muualta vaikkapa harrastusten parista saa aikuisten tukea, kasvaa riski turvautua rikollisen elämän malleihin, Ohisalo muun muassa twiittasi.