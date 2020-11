Kun kuntavaalit kolkuttelevat ovea, ahdistus nostaa päätään kokoomuksessa synkkien kannatuslukujen jälkeen. Osan syyttävä sormi osoittaa suoraan Petteri Orpoon.

Aamun galluptulos on selvä viesti, kirjoitti Petteri Orpo Twitterissä.­

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kulmat kurtistuivat Ylen tuoreen kannatusmittauksen luvuista. Puolueen kannatus laski 1,1 prosenttiyksiköllä 16,6 prosenttiin. Eräänä hätärajana kokoomuksessa on pidetty eduskuntavaalitulosta eli 17 prosentin kannatusta.

– Aamun galluptulos on selvä viesti. Meidän pitää pystyä parempaan. Ja kyllähän me pystymme, puheenjohtaja Petteri Orpo näki Twitterissä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä ei olla täysin yhtä mieltä siitä, pystytäänkö parempaan Orpon kanssa vai ilman häntä. Laskevat kannatusluvut eivät vala uskoa tilanteessa, jossa kuntavaaleihin on aikaa enää puoli vuotta.

– Onhan se pettymys kaikille, ja ollut jo pidemmän aikaa pettymys, eräs eduskuntaryhmän jäsen kommentoi.

– Selväähän se on, ettei tässä ainakaan mitään trendinomaista nousua ole, eikä lähiaikoina odotettavissakaan. Mitä lähemmäs mennään kuntavaaleja, niin alkaahan tämä vähän kohottaa kulmakarvoja, toinen toteaa.

Eduskuntaryhmästä löytyy myös niitä, jotka olisivat mielellään nähneet puoluejohtajakisan jo syyskuun Porin puoluekokouksessa. Ilman koronakriisiä sellainen olisi myös osan mielestä nähty.

– Puolueen edun mukaista olisi, että Petteri ymmärtäisi, ettei nykyisellä johdolla kannatus nouse. Jos se olisi tapahtuakseen, niin se olisi tapahtunut jo ajat sitten, kolmas kansanedustaja kommentoi.

Puolueen kannatusalhoa selitetään eduskuntaryhmässä muun muassa yleisellä ääripäiden kärjistymisellä, koronakriisillä ja kansan vahvan johtajan kaipuulla keskellä koronakriisiä. Kokoomus on kesän jälkeen pyrkinyt pinnalle kritisoimalla hallituksen koronakriisin hoitoa.

Lokakuun alussa kokoomus järjesti äänestyksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) luottamuksesta maskisekoilujen vuoksi. Tempausta pidetään kokoomuksen sisälläkin epäonnistuneena. Puolueesta sanotaan IS:lle, että asiaa lähettiin ajamaan turhan hätäisesti.

Eduskuntaryhmässä myönnetään, että liian voimakas hyökkäävyys hallituksen suuntaan on huono vaihtoehto tilanteessa, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) nauttii kansan laajaa luottamusta. Samalla eduskuntaryhmää turhauttaa, ettei puolue saa kritiikkiään läpi, vaikka hallitus ottaa miljardeja velkaa ja työllisyystoimia ei näy.

– Kaikkiin ratkaisuihin vastauksena on miljardi lisää rahaa. Me olemme huolissamme velkaantumisesta, mutta ainahan sille rahalle toki on tyytyväinen vastaanottaja, ryhmästä sanotaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) katsoi viikonloppuna Helsingin Sanomissa kokoomuksen korostavan taloutta nyt niin vahvasti, että siihen kuluu puolueen kaikki aika ja energia. Vapaavuori muistutti talouden olevan vain väline muille tavoitteille. Vapaavuoren ajatukset allekirjoitetaan myös eduskuntaryhmässä.

– Olisiko sitten niin, että tietynlainen inhimillinen kulma on koronan keskellä mahdollisesti unohtunut. Siinä voi löytyä vähän petrattavaa, eräs edustaja pohtii.

Kokoomuksen vision nähdään yleisemminkin olevan oppositiossa edelleen hakusessa. Onnistumista verrataan myös perussuomalaisiin, joiden nähdään tarjoavan puhuttaviin monimutkaisiinkin kysymyksiin selkeitä ja yksinkertaisia ratkaisuja. Kokoomuksella nähdään olevan parantamisen varaa kansanomaisessa ihmisten puhuttelussa.

– Perussuomalaisilla äänestäjät tietävät, mitä he ajavat. Kokoomuksessa tämä työ on vielä aavistuksen kesken, jotta sitä viestiä saisi kirkastettua, eräs kommentoi.

Eduskuntaryhmästä löytyy niitäkin, jotka ovat valmiita osoittamaan syyttävällä sormellaan suoraan puheenjohtaja Orpoon.

– Vaikea arvioida, mistä johtuu, että jotkut ihmiset eivät jostain syystä vedä tai saa kannatusta. Mutta totta kai puheenjohtajalla on keskeisin rooli, vaikkei tämä pelkästään henkilökysymys ole, eräs kansanedustaja kommentoi.

– Tällaisessa poikkeuksellisessa ajassa ihmiset eivät tarraudu niinkään asioihin vaan siihen, miten uskottavat henkilöt asioita ovat selittämässä. Onhan Jussi Halla-aho gallupin perusteella esimerkiksi onnistunut hyvin tässä, eräs edustaja kaartelee aiheen ympärillä.

Orpoa kuvaillaan kyllä oikein mukavaksi, kivaksi ja sovinnaiseksi kaveriksi, joka on hyvin asioista perillä.

– Mutta se ei oikein tässä politiikassa riitä, varsinkaan oppositiossa. Pitäisi olla rohkeutta haastaa. Hän kumartaa vähän joka suuntaan ja on aina samaa mieltä sen henkilön kanssa, jonka kanssa hän kulloinkin keskustelee, IS:lle kommentoidaan eduskuntaryhmästä.

Toisen haastateltavan mielestä Orpo on valmis tekemään kompromisseja, mutta häneltä puuttuu vahva ”oma agenda” ja ”draivi”. Kolmannen mukaan valmius vaihtaa puheenjohtaja pitäisi olla jo ennen kuntavaaleja.

– Vastuullisen johtajan tulisi itsekin osata tehdä johtopäätös, että nyt tarvitaan uutta naamaa ja nimeä kehiin. Mutta Petterissä ei ole ollut miestä tähän, eikä hänen lähipiirissään ihmistä, joka tämän hänelle riittävän päättäväisesti osaisi sanoa.

Alkuvuodesta työn Orpon kaatamiseksi kerrotaan olleenkin jo lähdössä käyntiin, ja potentiaalisten haastajien Antti Häkkäsen ja Elina Lepomäen koettiin seuranneen tilannetta silmä kovana.

Korona kuitenkin muutti kaiken. Suomeen julistettiin poikkeusolot ja oppositiokin pyrki tukemaan hallitusta epidemian kuriin saamisessa. Puoluekokous päätettiin siirtää kesäkuulta syyskuulle.

– Tässä keskusteluilmapiirissä oli huonosti tilaa tai mahdollisuuksia oppositiopuolueen sisäiselle mylläämiselle. Potentiaaliset haastajat ryömivät omiin koloihinsa, eräs kansanedustaja tulkitsee jälkikäteen tilannetta.

Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki tyytyivät syyskuussa kokoomuksen varapuheenjohtajan paikkoihin sen sijaan, että olisivat lähteneet haastamaan puolueen puheenjohtajaa Petteri Orpoa.­

Toisen arvion mukaan päähaastajat eivät kuitenkaan olisi lähteneet turhaan vielä kuluttamaan naamaansa niin monta vuotta ennen eduskuntavaaleja.

Orpo kukitettiin Porissa syyskuussa jatkokaudelle ilman haastajia. Häkkänen ja Lepomäki tyytyivätkin varapuheenjohtajan paikkoihin.

Välittömästi valintansa jälkeen Orpo ilmoitti tavoittelevansa pääministeriyttä ja kertoi haluavansa johtaa kokoomuksen eduskuntavaaleihin.

Selvänä kuitenkin pidetään sitä, että puheenjohtajakisa nähdään viimeistään vuoden 2022 puoluekokouksessa, oli Orpo mukana tai ei. Vaihdos nähtäneen jo aikaisemminkin, mikäli kokoomus saa kuntavaaleissa rökäletappion.

– Uskon, että Petteri itsekin tekee johtopäätöksensä siinä tapauksessa. Onhan hän puoluemies, hän vetoaa Orpoon epäsuorasti.