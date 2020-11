Kommentti: Petteri Orpon ahdinko syvenee – kannatus tippui jo alle kokoomuksen ”hätärajan”

Maskihyökkäys ei aiheuttanut värähdystä tempoilevan oloista koronapolitiikkaa harjoittaneen kokoomuksen kannatuksessa, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris.

Ylen tuoreen kannatusmittauksen suurimmasta uutisesta ei ole epäselvyyttä: se on oppositiopuolue kokoomuksen kannatuksen laskeminen 1,1 prosenttiyksiköllä 16,6 prosenttiin.

Muutos mahtuu toki virhemarginaaliin, mutta huomionarvoista on, että kokoomus menettää kannatustaan jo toisena peräkkäisenä kuukautena.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylelle, että kokoomuksen kannattajia on siirtynyt katsomon puolelle ja kannatus on laskenut erityisesti yrittäjien, siis kokoomuksen ydinkannattajakunnan, parissa.

Suosituin puolue yrittäjien keskuudessa oli mittausjaksolla perussuomalaiset. Kokoomuksen notkahdus tapahtui Turjan mukaan erityisesti kahden viimeisen viikon aikana.

Kokoomus on ollut perinteisesti ylivoimaisesti suosituin yrittäjäpuolue, joten siirtymän taustasyitä käydään varmasti tarkkaan kokoomuksen puoluetoimistolla läpi.

Kokoomus on profiloitunut kotimaisessa puoluekentässä johtajavetoisena puolueena, joka antaa puheenjohtajalleen työrauhan, jos tuloksia tulee ja kannatus pysyy riittävän korkealla tasolla.

Jonkinlaisena hätärajana kokoomuksessa on pidetty eduskuntavaalitulosta eli 17 prosentin kannatusta, joka on nyt siis alitettu.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ahdinkoa lisää Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) ilmoitus jättää ensi kevään kuntavaalit väliin.

Vapaavuori rohmusi vuoden 2017 kuntavaaleissa lähes 30 000 ääntä, ja kokoomus säilytti osin Vapaavuoren tuella paikkansa suurimpana kuntapuolueena. Tällä kertaa Vapaavuori ei lähde pelastamaan Orpoa.

Kokoomuksessa on ennakoitu vallanvaihtoa viimeistään puoluekokouksessa 2022, ellei Orpo heitä pyyhettä kehään jo ennen sitä.

Orpo sanoi IS:lle kesällä, että vuoden 2022 puoluekokous on ”iso harkinnan paikka sekä itselle että puolueelle”, ja lisäsi, ettei hän ole valtaan takertuvaa sorttia.

Lausunto ennakoi kasvojen vaihtumista kokoomuksessa. Ilmeisiä haastajia on kaksi, Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki, jotka vielä syyskuun puoluekokouksessa tyytyivät mittelemään varapuheenjohtajan paikasta.

Kokoomuksen perusongelmana on se, että Orpo istuu paljon paremmin hallitukseen kuin oppositioon.

Hallituksen sisäpiireissä on naurahdeltu, että sekä Orpo että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ovat oikein mukavia miehiä, mutta ei kumpaakaan voi uskottavana oppositiojyrähtelijänä pitää.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on haistanut tilanteen ja kohdistaa piikkinsä usein etenkin kokoomukselle ja ”Petterille”, kuten Marin on Orpoon televisiokeskusteluissakin hieman alentavan oloisesti viitannut.

Julkiset sanailut Marin kanssa ovat nostaneet Orpoa näkyviin, muuten Orpo on körötellyt oppositiossa turvallisella talous ja työllisyystoimet -linjalla. Kokoomuksen sisällä on puhuttu puolueen ”alisuorittamisesta” ja ”särmän puutteesta” oppositiossa.

Vapaavuori kertoi HS:n haastattelussa harmittelevansa sitä, että kokoomuksen politiikassa korostuu nyt niin vahvasti talous. Siihen tuntuu menevän Vapaavuoren mielestä puolueelta kaikki aika ja energia.

Lokakuun alussa kokoomus nosti kierroksia ja järjesti äänestyksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) luottamuksesta maskisekoilujen tiimoilta.

Maskihyökkäys ei aiheuttanut värähdystä tempoilevan oloista koronapolitiikkaa harjoittaneen kokoomuksen kannatuksessa, ja kokoomuksen sisälläkin on tunnustettu, ettei nopeasti käyntiin lähtenyt maskimanööveri ollut aivan onnistunut.

Jostakin syystä Orpo vaikutti itsekin kiusaantuneelta koko maskikeskusteluun luottamusäänestyksen jälkeen pidetyssä Iltalehden tentissä.

– En ole kauhean innostunut enää tätä aihetta jatkamaan, Orpo pyöritteli ja lupaili vielä, että ei esitä tentissä lisähuomioita maskeista.

Siis ensin lähdetään kaatamaan ministeriä maskiasialla, ja sen jälkeen annetaan ymmärtää, että koko keskustelunaihe olisi nolo?

On Ylen gallupissa toki muutakin kiinnostavaa kuin kokoomuksen notkahdus: perussuomalaiset vahvistaa asemaansa vahvimpana oppositiopuolueena ja saavuttaa demareita. Suurin Marin-hype näyttää olevan ohi.

Keskusta on saanut pientä lisänostetta, vaikka kannatus on edelleen vanhalle mahtipuolueella erittäin matalalla tasolla, 12,4 prosentissa. Huomionarvoista on sekin, että vihreiden kannatus on jämähtänyt alle 11 prosenttiin, nyt vihreiden kannatus on 10,8 prosenttia.

Vihreät onkin ärhäköitynyt keskustelussa liikenteen päästöistä ja esittänyt bensaverolle eräänlaista korotusautomaattia, kun polttoainevero sidottaisiin indeksiin.

Bensan hinnankorotukset on aihe, joka tulee kuumentamaan takuuvarmasti tunnelmia hallituksessa, joka on sitoutunut erittäin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin.

Keskustassa hallituksen visio Suomesta maailman ensimmäisenä fossiilivapaana hyvinvointivaltiona on aiheuttanut nikottelua. Tavoitetta paremmin kuvaava sana on kuulemma ”hiilineutraali”.

Perussuomalaisille kiistely liikenteen päästöistä antaa helpon lyömäaseen maakunnissa keskustaa vastaan.

Mielikuvataistossa vähemmälle huomiolle jää, että perussuomalaiset oli hyväksymässä Sipilän hallituksessa tavoitetta liikenteen päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin PS:n kipparina oli tosin Timo Soini.