Setä Arkadia: Joe Biden aloittaa pressahommat 78-vuotiaana, kuten Urho Kekkonen viimeisen kautensa

Jos tai kun Joe Biden aloittaa Yhdysvaltain presidenttinä, hän on yhden sortin Amerikan Urho Kekkonen. Biden täyttää 78 vuotta eli on saman ikäinen kuin Urho Kekkonen viimeisen kautensa alussa. Siitä ei hyvää seurannut, muistuttaa Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Yhdysvaltain presidentiksi näyttäisi nousevan demokraattien Joe Biden. Setä Arkadia onnittelee! Samalla Setä A. lähettää Amerikan demokraattiselle kansalle suomalaisia vinkkejä ihan vain jatkoa varten. Biden täyttää näet 78 vuotta 20. marraskuuta eli reilun viikon päästä. Suomessahan on vastaavia kokemuksia, mitä tapahtuu, kun ikämies voittaa presidentinvaalit. Presidentti Urho ”Urkki” Kekkonen oli nimittäin saman ikäinen, kun hänet saatiin höynäytettyä ehdokkaaksi vielä 1978 presidentinvaaleihin. Kautensa päätteeksi Biden on 82-vuotias.

Kuten Bidenin, myös Kekkosen kuntoa kehuttiin. Liki kahdeksankymppisen Kekkosen sanottiin olevan nelikymppisen vedossa. Vaalien jälkeen Kekkonen nuortuikin sitten aivan silmissä – tai pikemminkin silmien ulkopuolella. Pian hän alkoi valmistautua Tamminiemen rauhassa ylioppilaskirjoituksiin, ja sen jälkeen hänen kerrottiin olevan kansa- ja kiertokoulukunnossa reppu selässä, kunnes Kekkosen haamumaisen olemuksen takana häärännyt K-linjan lipevä esikuntakin tajusi todellisuuden ja dementoitunut Kekkonen pantiin allekirjoittamaan eroilmoitus syksyllä 1981.

Donald Trump on 74-vuotias, mutta hänen osaltaan ikä ei ole totisesti ongelmista pahin. Mutta kun Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ”hyväkuntoinen” pääsihteeri Leonid Breznev kuolla kupsahti 76 vuoden kypsässä iässä vuonna 1982, ei tullut mieleenkään, että Yhdysvallat lunastaa Neuvostoliiton paikan, mitä valtion johtamiseen ja johtajien iäkkyyteen etc. tulee (Ok. Reagan).

Brezneviä seurasi Juri Andropov, joka jaksoi hommissaan 15 kuukautta, kunnes kuukahti 70-vuotiaana 1984. Liekö KGB-synnit painaneet, sillä Andropov ehti johtaa pitkään sitäkin. Andropovia seurasi puolestaan Konstantin Tshernenko, joka jaksoi pääsihteerihommia vuoden, kunnes kuoli 74-vuotiaana. Gostele-tv:n surumusiikin veivaaminen loppui, kun Tshernenkon jälkeen ruoriin tarttui Mihail Gorbatshov. Hänen jäljiltään syntyi tosin kaikkein suurin ruumis, kun koko Neuvostoliitto kuoli.

Mutta kuten Kekkosen aikana Suomessa, epäilemättä myös Bidenin taustalla on tarvittaessa omat einouusitalot ja juhaniperttuset, jotka huutelevat tarpeen vaatiessa ”ukko on pahalla tuulella”-viestejään. Ja onhan USA:ssa reipas varapresidentti eli Kamala Harris, jolla epäilemättä on etunimensä perusteella suomalaiset sukujuuret, olisiko vaikka niitä Vieremän Kamaloita?

Yhdysvalloista on aina otettu esimerkkiä, miksipä ei otettaisi jatkossakin. Varsinkin Trumpia ihailleet perussuomalaiset ovat apinoineet tämän hulluimpia puheenparsia. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan persu­puheenjohtaja Mika Niikko meni vielä keskiviikkoiltana kertomaan Ylen tv-uutisissa, miten hän ja hänen puolueensa ihailevat Trumpia. Lausunto jäänee historiaan yhtenä asemansa unohtaneen valiokunta­puheenjohtajan typerimmistä kautta aikojen.

Mutta mitä siis USA edellä, sitä Suomi perässä. Merkit ovat jo selvät! Paavo Väyrynen (kesk) haaveili itsestään jo Kekkosen suoraa seuraajaa, mutta joutui tohtorien taistossa antautumaan siihen, että Johannes Virolaisesta (kesk) tuli keskustan ehdokas 1982 presidentinvaaleihin. Sen jälkeen Väyrynen on yrittänyt paikata tilannetta – turhaan. Mutta nyt on uusi alku edessä. Amerikan mallilla Paavo alkaa nimittäin vasta nyt olla ehdokkaan iässä. Paavo on 74-vuotias ja seuraavien presidentinvaalien alla 77-vuotias eli ei paljon mitään.

Taistelu onkin jo alkanut. Alkajaisiksi Paavo istuu ruotsinkielisten kiintiöllä hallituspuolue keskustan puoluehallituksessa, puolueen johtavassa elimessä. Jos Annika Saarikko (kesk) luuli, että keskustan johtaminen on vaikeaa, jatkossa hän tietää, mitä sana ”vaikea” varsinaisesti tarkoittaa.

PS 1. Koko keskustan elinkaarta jännitetään. Jos puolue kuolee, niin onneksi osa ehti hoitaa hommansa alta pois, kuten esimerkiksi ex-varapuheenjohtaja ja ex-ministeri Paula Lehtomäki (kesk), jolle kansanedustajan luottamustehtävä ei enää Juha Sipilän (kesk) hallituksen valtiosihteeriaikoina kelvannut. Ymmärretään. Lehtomäki junaili itsensä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriksi Kööpenhaminaan. Palkka ainakin on kohdillaan, viime vuonna tuloja tuli 275 705 euroa. Käteenkin jää jotakin, sillä Lehtomäki maksoi tuloistaan huikeat 11,2 prosentin verot, millä joutui maksamaan 17 508 euroa tuloveroa ja 11 835 euroa kunnallisveroa.