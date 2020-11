VR:n hallintoneuvostosta selkeä selitys yt-neuvotteluille: ”Junat ovat ihan tyhjiä”

Koronakurimuksen vuoksi VR jakaa osinkoa 350 miljoonan sijasta 100 miljoonaa euroa.

VR-Yhtymä Oy:ssä sekä tytäryhtiössä Avecrassa ja VR FleetCaressa käynnistyvät yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön massalomautuksiin ensi vuoden aikana.

VR-Yhtymässä henkilöstövaikutukset voivat kohdistua noin 3 000 henkilöön, Avecrassa noin 400 henkilöön ja VR FleetCaressa noin 950 henkilöön. Henkilöstöryhmästä riippuen lomautukset joko jatkuisivat toistaiseksi tai kestäisivät enintään kolme kuukautta.

VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Sheikki Laakso (ps) ei ole yllättynyt uutisesta. Laakson mukaan hallintoneuvostolle edellisessä kokouksessa näytetyt luvut olivat ”kaameata luettavaa”.

– Sympatiat ovat työntekijöiden puolella, mutta ymmärrän nämä toimet, koska junat ovat ihan tyhjiä. Ihmiset ovat etätöissä, ja kuljetaan omalla autolla. Pakkohan tilanteeseen on reagoida kustannusten tiputtamisella, osakeyhtiön ei voi edellyttää tekevän tappiota, Laakso sanoo.

– Tämä on ihan eri kategoriassa kuin vaikka opettajien lomauttamiset, siellä ne oppilaat ovat edelleen ja sitä työtä on. Ihan normaaliahan tämä on, niin se on Finnairissa ja muualla, missä asiakkaat ovat hävinneet, Laakso lisää.

VR Groupin liikevaihto laski koronaepidemian vuoksi 19 prosenttia 597,2 miljoonaan euroon.

Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa –10,3 (268,7) miljoonaa euroa. Kaukoliikenteen junissa matkamäärät laskivat tammi-syyskuussa 41,1 prosenttia.

Vielä maaliskuussa, vain viikkoa ennen yhteiskunnan sulkutoimia, VR tiedotti raideliikenteen suosion olevan ennätystasolla. Pian sulkutoimien käynnistyttyä VR ilmoitti suunnittelevansa koko henkilöstön lomauttamista kuluvan vuoden aikana.

VR-Yhtymä Oy:n oli tarkoitus jakaa osinkoa viime vuodelta 350 miljoonaa euroa, mutta ylimääräinen yhtiökokous päätti syyskuussa, että osinkoa jaetaan enintään 100 miljoonaa euroa.

Keväällä kerrottiin, että VR Groupin johtoryhmän jäseniltä pidätetään säästötoimena kuukauden palkka. Johtoryhmässä on kymmenen henkilöä.

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle Rolf Janssonille maksettiin viime vuonna palkkaa luontoisetuineen 392 284 euroa. Lisäksi Janssonille maksettiin bonusta 159 475 euroa vuodelta 2018 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella.