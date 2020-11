Presidentti Niinistö IS:lle: Gallupit pettivät Yhdysvalloissa – taas kerran

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ihmettelee Ilta-Sanomille, miten gallupit Yhdysvaltain presidentinvaaleissa pettivät jälleen kerran, ja toisen kerran samassa asiassa. Vaalien lopputulosta Niinistö ei uskalla vielä arvioida.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt Mäntyniemessä omaa kisastudiotaan. Television ääreen hän heräsi seuraamaan USA:n vaaleja puoli kolme aamuyöllä.

Kahvin voimalla on pysytty vireillä, muuta naposteltavaa ei ole ollut.

– Perhana… tuota nyt en ole syönyt kyllä yhtään mitään. Kahvia olen juonut, sillä eletään, Niinistö sanoo IS:lle.

Mitään kisastudiota Niinistö ei ole ympärilleen kerännyt.

– Kyllä yritän itse selviytyä, hän naurahtaa.

Eniten Niinistö sanoo yllättyneensä aamun tunteina siitä, että gallupit pettivät jälleen kerran – toisen kerran samassa asiassa.

Mikä on arvionne? Miten tässä käy?

– En pysty vielä sanomaan, Niinistö sanoo, mutta kertoo tehneensä havaintoja ainakin parissa asiassa:

– Jälleen kerran yllätyksellinen ja varsin jännittävä tilanne. Yllätyksellinen verrattuna lähes kaikkiin tiedusteluihin ja gallupeihin. Se tietenkin panee ajattelemaan, miten niin monta laitosta voi selvästi erehtyä. Ja toisen kerran samassa asiassa.

– Silloin tulee kyllä mieleen, että siellä on ihmisiä, joita ei näy eikä kuulu puolivirallisiin organisaatioihin, mutta jotka marssivat uurnille.

Lisäksi Niinistö arvelee, että Suomessakin ihmetellään Yhdysvaltain vaalijärjestelmää:

– Toinen mielenkiintoinen havainto on se, että tämä varsin monimutkainen, ja ehkä meidän mielestämme ei ihan viimeisen päälle oikeudenmukainenkaan vaalijärjestelmä. Se luo kyllä outoja tilanteita. Nyt on esimerkiksi mahdollista että kun Nebraskassa, joka jakaa vaaliedustajat, niin siellä on alue, jossa on yksi paikka ja se saattaa ratkaista koko pelin, Niinistö ihmettelee.

Tulosta Niinistö ei käy ennakoimaan.

– Mitä siihen tulee, niin se on aivan selvästi auki.

Siihen Niinistö ei usko, että kumpikaan ehdokkaista julistaisi itsensä voittajaksi ennen aikojaan.

– Olettaisin kyllä jonkinasteista varovaisuutta tällä hetkellä molemmissa leireissä, koska epätietoisuus on yhteistä.

Nähdäänkö Yhdysvalloissa pelättyjä levottomuuksia?

– Tietysti kaikki on aina mahdollista. Niitä ei tietysti kukaan toivo, ja olen optimisti siinä suhteessa, ettei niitä niin paljon olisikaan.

Niinistö ei uskalla edes veikata, kuinka kauan kestää ennen kuin vaalitulos on selvä.

– Juuri ne alueet, joissa ratkaisu syntyy, Pennsylvania, Wisconsin ja Michigan, kaikissa tuntuu ääntenlasku menevän suhteellisen hitaasti. Pennsylvaniasta on jo puhuttu, että siellä lasketaan pitkään postiääniä.

Florida kääntyi aamulla Suomen aikaa Trumpille. Sekin vastoin gallupeita.

– Sielläkin on tapahtunut selvä siirtymä.

Mikä vaalituloksen vaikutus on Suomelle ja Euroopalle?

– Suomelle, pelkästään meille aivan spesifisesti tulos ei vaikuta kovin suuria.

– Mutta laajemmassa kuvassa tietysti Euroopassa ainakin odotetaan, että transatlanttinen suhde jotenkin piristyisi Bidenin mukana ja jonkin verran sitä varmaan tapahtuisikin.

Niinistön mukaan Bidenin valinta tarkoittaisi, että Yhdysvallat olisi kansainvälisen sääntöperäisen yhteistyön suhteen avoimempi, mikä heijastuisi myös Suomeen.

– Mutta kyllä sekin täytyy nähdä, että Yhdysvalloissa on omat ongelmansa, jotka varmasti pakottavat kenen tahansa presidentin uhraamaan niihin paljon aikaa, Niinistö lisää.

Oletette tavannut Trumpin monta kertaa ja hän on käynyt myös Helsingissä. Kuinka hyvin tunnette Bidenin?

– Olen tavannut hänet viimeksi turvallisuusseminaarissa pari vuotta sitten Münchenissä. Ensimmäisen kerran tapasin hänet 2010 tai 2011, kun hän vieraili Suomessa. Olin puhemiehenä silloin.

Niinistön mukaan Biden ei ole läheskään niin tuntematon Suomessa kuin Trump oli neljä vuotta sitten.

– Ei todellakaan. Kyllä mekin aika paljon puhuimme erityisesti silloin Münchenissä.