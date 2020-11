Hallitus sai katsauksen koronatilanteeseen – Marin: ”En sanoisi, että olemme menossa parempaan suuntaan”

Marin varoitti, että tilanne voi pahentua nopeastikin. Hallitus käsitteli kokouksessaan koronatukitoimien jatkamista. Kustannustukeen varataan 550 miljoonaa euroa.

– Tilanne on tasaantunut, en sanoisi, että olemme menossa parempaan suuntaan. Tilanne voi pahentua nopeastikin, esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa tilanne on kääntynyt erittäin nopeasti pahaksi, pääministeri Sanna Marin (sd) luonnehti Suomen koronatilannetta hallituksen koronakatsauksen jälkeen tiistai-iltana.

Marinin mukaan alueilla pärjätään toistaiseksi hallituksen antamilla suosituksilla, joita Marin luonnehti ”aika koviksikin”.

– Jos alueilla ajauduttaisiin leviämisvaiheeseen, käytännössä esimerkiksi harrastustoiminta voidaan keskeyttää, pahimmassa tapauksessa siirrytään laajamittaisemmin etäopetukseen ja tapahtumia keskeytettäisiin.

Viime viikon tietojen mukaan kiihtymisvaiheessa ollaan Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Leviämisvaiheessa ollaan Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa tosin on todettu viimeisen viikon aikana vain seitsemän uutta tartuntaa.

– Toivomme, että alueilla otetaan toimet täysimääräisesti käyttöön, jos tilanne sitä vaatii, Marin evästi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi, että kun ihmiset jaksavat pitää suosituksista ja rajoituksista kiinni, ”tulossa on valkoisempi joulu”. Valmiuslain käyttöönotto on Henrikssonin mukaan korkean kynnyksen takana.

– Jos ruvetaan puhumaan siitä, että sairaanhoidon kapasiteetti ei riittäisi niin ehkä silloin (valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön), mutta toivon mukaan emme joudu sellaiseen tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi kokoukseen saapuessaan seuraavansa ”päivittäin jännityksellä” koronalukuja. Tiistain tartuntaluku oli 237. Tehohoidossa on 13 potilasta.

– Toistaiseksi on ollut ihan kohtuulliset luvut Suomessa, Pekonen kommentoi.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan Suomessa ollaan ”aika lailla rajoilla, lähteekö tilanne pahenemaan vai saadaanko homma hallintaan”.

– Teemme suosituksia, mutta loppupeleissä on suomalaisista kiinni, pysyykö homma hallussa.

Hallitus kävi kokouksessaan läpi koronaan liittyviä lakihankkeita, joilla on tarkoitus tukea koronasta kärsivien yritysten, ammatinharjoittajien ja palkansaajien toimeentuloa kriisin yli.

Marin ei ottanut kantaa tukitoimien kustannuksiin. Marin perusteli asiaa sillä, että varsinaisia päätöksiä toimista ei ole tehty.

– Kyllä näillä hintalappua on, mutta tilanne on se, mikä se on, Marin totesi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan matkustusrajoituksiin alkaa ”todennäköisesti tulla pikkuhiljaa valoa”. Hallituksen on tarkoitus esitellä sakkokierrokselle ministeriöön lähteneen testaa ja tule -mallin uusi versio lähipäivinä.­

Hallitus varaa esimerkiksi kustannustuen jatkolle 550 miljoonaa euroa. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen ja konkurssien estäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen.

Kustannustuen ensimmäisessä vaiheessa tukea myönnettiin 3 600 yritykselle yhteensä 126 miljoonaa euroa.

Tuesta noin 70 prosenttia kohdistuu yrityksiin, joiden liikevaihto on pienentynyt koronapandemian seurauksena ja loput 30 prosenttia yrityksiin, joiden liikevaihto on laskenut muiden syiden seurauksena.

Kustannustuki tukikaudelta voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti.

– Näkymä on verrattain sumuinen, mutta yritetään tukea niitä yrityksiä, jotka suinkin pääsevät tämän kriisin yli, kustannustuen jatkolain eduskunnassa tiistaina esitellyt elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi.