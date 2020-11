Marin puolusti verotietojen avoimuutta – pitää verottajan tulkintaa ”erittäin valitettava”

Verohallinto on linjannut, että paljon ansaitsevilla on mahdollisuus vastustaa verotietojensa luovuttamista sähköisesti median käyttöön.

Verohallinto on linjannut, että paljon ansaitsevilla on mahdollisuus vastustaa verotietojensa luovuttamista sähköisesti median käyttöön.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvailee Verohallinnon linjausta valitettavaksi.

– Verottaja on oman tulkintansa tehnyt ja mielestäni se on erittäin valitettava tulkinta, ettei näitä tietoja enää sillä tavalla avoimesti tiedotusvälineille toimiteta.

Tänä vuonna omat tietonsa oli tahtonut salata yhteensä jopa 4 000 ihmistä.

Marinin mukaan olisi hyvä, että verotiedot olisivat avoimia.

– Kannatan erittäin laajaa avoimuutta. Tämä on meidän yhteiskuntamme yksi perusperiaatteista ja kivijaloista että tieto on avointa ja siitä voi katsoa myös, miten esimerkiksi vero- ja varallisuuserot Suomessa kehittyvät, Marin totesi tänään tiistaina Säätytalon neuvotteluihin saapuessaan.

Marinin mukaan hallitus saa tämänpäiväisissä neuvotteluissa muun muassa uusimmat tiedot koronatilanteesta sekä arvion siitä, onko lisätoimenpiteille olemassa lisätarvetta vai ovatko nykyiset toimet riittäviä.

Marin muistutti, että koronatilanne on eri puolilla Eurooppaa erittäin vaikea.

– Haluan välittää sen viestin myös suomalaisille ihmisille, että mekään emme voi huokaista helpotuksesta vaan siihen pitää suhtautua tilanteeseen vakavasti.

Marinin mukaan on myös varauduttava siihen, että tilanne pahenee Suomessa nopeastikin.

– Meidän on toimittava ennakoivasti, jotta tilanne ei pääse pahenemaan Suomessa. Me näemme nyt Euroopassa mitä tarkoittaa se, että tilanne on päässyt pahenemaan. Sairaala- ja tehohoitopaikat ovat täyttyneet ja tämä tulee näkymään myös kuolemantapauksissa.