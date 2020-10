STM:n viestintäjohtaja Louhimiehen maski­videon hyllyttämisestä: ”Kun on jokin näkemys, on hyvä viestiä siitä yhteneväisesti”

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt sanoo, että hyllytyspäätöksen teki valtioneuvoston kanslia. Richtin mukaan ministeriö on viestinyt keväällä maskeista linjakkaasti ja perustanut kantansa WHO:n suosituksiin.

Iltalehti uutisoi, että valtioneuvoston kanslian koronakeväänä tilaaman hengennostatusvideon ensimmäinen versio hyllytettiin, koska siinä esiintyneillä ihmisillä näkyi sosiaali- ja terveysministeriön mielestä liian paljon kasvomaskeja.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi Iltalehdelle, että STM:n viestinnästä tuli hyvin selkeä pyyntö siitä, että ohjaaja Aku Louhimieheltä tilatussa videossa ei saa näkyä maskeja.

Tämän vuoksi valtioneuvoston kanslian huhtikuun puolivälissä hyväksymää videota ei koskaan käytetty, vaan Louhimieheltä tilattiin uusi versio. Lisätyöt maksoivat 17 500 euroa.

IS pyysi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilaa kommentoimaan asiaa. Varhila kehotti kysymään asiasta STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richtiltä.

Valtioneuvoston kanslia tilasi ohjaaja Aku Louhimiehen ja näyttelijä Andrei Alénin tuotantoyhtiöltä hengennostatusvideon, jossa kuvattiin tavallisia suomalaisia.­

Vivikka Richt, miksi sosiaali- ja terveysministeriössä annettiin ohjeistus maskivideon hyllyttämisestä ja kuka päätöksen teki?

– Valtioneuvoston kanslia on koordinoinut koronaviestintää, ja joka päivä on järjestetty kaikkien ministeriöiden viestintäjohtajien yhteinen kokous, nykyisin kokouksia on kahdesti viikossa. Keväällä WHO:n suositus ei koskenut maskien käyttöä, joten silloin meidän yhteiset linjaukset ovat olleet sen mukaisia. Tätä keskustelua on käyty sekä maskeihin että maskivideoon liittyen. Tärkeintä on ollut yhtenäinen linja.

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt (oikealla) koronavirustestauksia koskevassa tiedotustilaisuudessa elokuussa. Vasemmalla THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.­

Kuka teki päätöksen siitä, että alkuperäistä videota ei käytetä?

– Tämä kysymys pitää esittää Päivi Anttikoskelle, kyse on valtioneuvoston kanslian videosta, johon he ovat tilanneet korjaukset.

Anttikosken mukaan STM:n viestinnästä on tullut hyvin selkeä pyyntö siitä, että maskeja ei saisi näkyä videossa.

– Kuten kuuluukin, jokainen ministeriö on tuonut viestin omalta hallinnonalaltaan. On nojauduttu siihen, mitä WHO on ohjeistanut, tämä viesti on tuotu yhteisiin päiväkokouksiin.

Kuka STM:stä on välittänyt tämän viestin päiväkokoukseen?

– Silloin viestintäjohtajaa ei ollut talossa, sijaisena toimi viestintäpäällikkö Riikka Nurmi.

IS kertoi kaksi viikkoa sitten THL:n tiedotusmateriaaleista, jotka jäivät keväällä julkaisematta, koska sosiaali- ja terveysministeriö torppasi niiden käyttämisen. Kuvassa yksi julkaisematta jäänyt viestintämateriaali.­

Viestintäyksikössä tuskin määriteltiin ministeriön maskilinjaa. Ketkä ovat olleet STM:n organisaatiossa avainhenkilöitä, kun maskilinjaus on tehty?

– Viestintäyksikkö ei toki tee tällaisia linjauksia varsinkaan yksinään. THL:n asiantuntijat ovat olleet yhtenä tärkeänä lähteenä, toki myös oma asiantuntijajoukkomme. Varmasti koko ministeriön johto on mukana tämän tyyppisissä keskusteluissa. En sanoisi, että asian päällä on kukaan yksittäinen ihminen.

Miksi se nähtiin ongelmaksi, että hengennostatusvideolla olisi näkynyt enemmän maskeja?

– Kyse on viestinnän yhtenäisyyden linjaamisesta. WHO ei suosittanut maskien käyttöä, siinä kohtaa epidemiatilanne ei näyttänyt siltä, että maskisuositus olisi tulossa. Jo aiemmin oli tehty linjauksia, että ei niin erityisesti nosteta maskeja framille, vaan pidetään pääasiallisista keinoista kiinni viestinnässä.

Eikö epidemiatilanne ollut tuolloin huhtikuun alkupuolella hyvin huolestuttava?

– Kyllä, siitä ei ollut tietoa, mihin se oli menossa. WHO ei nähnyt, että siinä epidemiatilanteessa olisi tarpeen antaa suositusta ainakaan nopeasti. Uusia linjauksia tuli vasta kesäkuussa.

Oli monia muitakin asiantuntijatahoja kuin WHO, jotka ottivat keväällä kantaa maskiasiaan. Nojasiko ministeriö kantansa vain WHO:hon?

– Se on ollut hyvin vahva tekijä, toki meillä asiantuntijat ovat käyneet läpi kokonaisuutta.

IS kertoi äskettäin, että THL halusi tiedottaa keväällä maskien käytöstä, mutta STM torppasi THL:n aikeet. Nyt on käynyt ilmi, että STM:n vahva viesti on johtanut maskivideon hyllyttämiseen. Miltä STM:n toiminta maskikokonaisuudessa mielestäsi näyttäytyy nyt?

– Keväällä on hyvin linjakkaasti viestitty tästä, mikä on hirveän hyvä asia. Ei ole tullut sekavuutta. Kun on jokin näkemys, on hyvä viestiä siitä yhteneväisesti.

Vaikka se olisi nyt tarkasteltuna väärä näkemys?

– Se on siinä vaiheessa kevättä ollut se näkemys, joka on ollut päätöksenteon perusteena. Kun tieto taustalla muuttuu, toki siihen pitää reagoida.