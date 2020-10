Hallitus tahtoo selvittää, onko Vastaamon tietomurron uhreille mahdollista tarjota nykylainsäädännön nojalla mahdollisuus muuttaa henkilötunnustaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus tahtoo nopealla aikataululla selvittää, onko Vastaamon tietomurron uhreille mahdollista tarjota nykylainsäädännön nojalla mahdollisuus muuttaa henkilötunnustaan, vai tarvitaanko tähän erillisiä lainsäädäntömuutoksia.

Hallitus kokoontui tänään keskiviikkona Säätytalolle iltakouluun keskustelemaan psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdystä tietomurrosta.

Marin kertoo pyytäneensä sosiaali- ja terveysministeriötä koordinoimaan yhdessä muiden ministeriöiden kanssa uhrien tuen ja avun kokonaisuuden eli toimet, joita tarvitaan välittömästi.

Liikenne- ja viestintäministeriötä hän on pyytänyt johtamaan työtä kyberturvallisuuden ja tietosuojan parantamiseksi tulevaisuuden haasteita ja tarpeita varten. Tarkoituksena on kartoittaa nykyisen lainsäädännön välineet ja lainsäädännön muutostarpeet.

Yksi konkreettinen asia olisi Marinin mukaansa sen selvittäminen, voitaisiinko tietomurron uhreille mahdollistaa henkilötunnuksen muuttaminen.

– Kyse on muun muassa henkilötunnuksen mahdollisesta muuttamisesta, erilaisten omien tietojen kuten luottotietojen turvaamisesta, Marin kertoi iltakoulun jälkeen.

– Meillä on jo nykyisessä lainsäädännössä välineitä, mutta on varmasti niitä muutostarpeitakin. Esimerkiksi henkilötunnuksen osalta meillä on jo tällä hetkellä pykälissä säädös siitä, että (hetu) olisi mahdollista muuttaa, mutta nyt täytyy selvittää se, että ovatko perustelut sellaisia, että tällaisessa tilanteessa niitä voitaisiin myös käyttää vai tarvitaanko lainsäädäntömuutosta, joka on sitten pidempi työ.

Kynnys henkilötunnuksen muuttamiselle on nykyisellään varsin korkea. Käytännössä tunnuksen vaihto edellyttää, että hetua on käytetty toistuvasti väärin tai tunnuksen muuttaminen on ainoa keino estää väärinkäytösten jatkuminen.

Marin toivoi, että asiassa voidaan edetä ripeästi, ja että hallituksen pöydälle saataisiin jo muutaman viikon sisällä selkeät toimenpide-esitykset.

Kyberturvallisuus sen sijaan on hänen mukaansa laajempi kokonaisuus.

Marin nosti esiin muun muassa kysymyksen siitä, tarvitaanko valtionhallinnossa isompia muutoksia, kuten kyberturvallisuuden, tietosuojan ja viestintäteknologian alojen keskittämistä yhden vastuuministeriön alaisuuteen.

– Tällä hetkellä tämä jakautuu eri hallinnon aloille ja tämänkaltaisissa tilanteissa näemme, kuinka hankalaa se on.

– On mahdollista, että tämän työn päätteeksi voi olla ehdotuksia tämän työn yhdelle ministeriölle keskittämisestä.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto kävi ilmi, kun epäilty tietomurtaja julkaisi asiakkaiden tietoja tor-verkossa ja vaati Vastaamolta noin 450 000 euroa vastaavaa summaa digivaluutta bitcoineina. Kymmenientuhansien suomalaisten henkilökohtaisia tietoja julkaistiin.