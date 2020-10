Vihreät väläyttää bensaveron sitomista indeksiin – Ohisalo: ”Ei tarvitsisi tehdä joka vuosi erikseen päätöksiä veronkorotuksista”

Keskusta on tyrmännyt lisäkiristykset polttoaineverotukseen tällä vaalikaudella. Ohisalon mukaan vihreät ei sulje mitään päästövähennyskeinoa pois.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo väläyttää polttoaineveron sitomista indeksiin.

– Tällä hetkellä bensan hinta tai ylipäänsä verot pysyvät vanhalla tasolla ostovoiman parantuessa. Se, että poliitikon ei tarvitsisi tehdä joka vuosi erikseen päätöksiä veronkorotuksista, niin tällainen indeksiin sitominen verotuksen osalta on yksi keino, jota voidaan tarkastella, Ohisalo sanoo IS:lle.

Bensaveron sitominen indeksiin loisi käytännössä automaatin, jonka nojalla polttoaineen hinta nousisi ilman, että asiasta pitäisi tehdä uusia poliittisesti herkkiä päätöksiä.

Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) on puolustanut tällä kaudella tehtyä 250 miljoonan euron kiristystä polttoaineverotukseen sillä, että kyseessä on indeksikorotus, joka lähinnä varmistaa, ettei bensa halpene suhteessa ruokaan ja asumiseen.

Myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on viitannut bensiinilitran hintaa 6,6 senttiä ja diesel-litran hintaa 6,9 senttiä nostavaan veronkiristykseen pelkkänä indeksikorotuksena.

Ajatus nousi esiin myös Ylen A-studiossa tiistaina. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi, että tehty indeksikorotus vastaa ”ostoskorin hinnannousua”.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi pitävänsä ”älyttömänä” ajatusta siitä, että veroissa on indeksikorotukset.

Ohisalo kirjoitti jo tiistaina blogissaan, että liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan näyttää siltä, ettei tavoitteeseen liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä päästä ilman fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksia.

Vihreiden hallituskumppani keskusta on tyrmännyt ajatuksen uusista bensaveron kiristyksistä tällä hallituskaudella.

– Vihreät ei sulje pois mitään keinoja. Meidän pitää valita sellainen kokoelma keinoja, joka vie meidät vuoden 2030 tavoitteeseen. Suhtaudun luottavaisin mielin siihen, että tulemme hallituksena löytämään yhdessä parhaat ja toimivimmat keinot, mutta tämä vaatii kaikilta luovaa ajattelua ja vastaan tulemisen mahdollisuuksia, Ohisalo sanoo.

Päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2030 mennessä 1,55 miljoonaa tonnia. Ohisalo katsoo, että jos loppuhallituskauden aikana ei tehdä mitään liikenteen osalta, tulisi päästövähennystavoitteen saavuttamisen suhteen entistä kovempi kiire.

– Jokaista keinoa ei vaan voi yksi kerrallaan ampua alas. Noin viidennes päästöistämme tulee liikenteestä. Jos liikenteen puolella jätettäisiin käyttämättä päästövähennyskeinot, niin silloinhan keinoja täytyisi etsiä lisää muilta sektoreilta. Onko se sitten asuminen tai maatalous?

Ohisalon mukaan vihreille ei ole itsearvoisen tärkeää korottaa esimerkiksi polttoaineverotusta.

– Jos luomme vaikka liikenteen päästökauppajärjestelmän, niin osa siitä voitaisiin palauttaa pienituloisille ihmisille. Jos päästöjä vähennetään ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus paranee, niin sehän on oikein.

Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmissa liikenteen päästökauppa olisi yksittäisistä päästövähennyskeinoista ylivoimaisesti tehokkain – päästökaupalla voitaisiin poistaa ministeriön muistion mukaan päästöjä miljoona tonnia vuoteen 2030 mennessä, mutta toimenpide korottaisi fossiilisen polttoaineen hintaa vuosikymmenen lopulla 34–40 senttiä litralta ja bioperäisten polttoaineiden hintaa 10–20 senttiä litralta.

Ohisalo muistuttaa koko hallituksen sitoutuneen siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

– On hyvä huomioida, että myös Sipilän hallitus oli sitoutunut siihen, että liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Haastan myös kokoomusta ja perussuomalaisia siinä, jos he sanovat, ettei mitään tarvitse tehdä. Todistustaakka on nyt niillä, jotka sanovat, että jotain toimista ei voida toteuttaa.