Koronan sairastunut kansanedustaja Tom Packalén sai kuumeen parin päivän viiveellä, mutta parani nopeasti – ”Olen terve kuin pukki”

Perjantaina eristyksestä pois päässyt Packalén palasi töihin tällä viikolla, mutta on vielä toistaiseksi etänä.

Kansanedustaja Tom Packalén (ps) kertoo parantuneensa koronaviruksesta. Hän vietti viime viikon eristyksissä omalla mökillään saatuaan muutamaa päivää aiemmin positiivisen tuloksen koronavirustestissä.

Packalén kertoo, että eristys päättyi hänen osaltaan perjantaina, kun takana oli kaksi oireetonta päivää. Tämän viikon hän työskentelee Helsingin kodistaan käsin etänä ja palaa eduskuntaan ensi viikolla. Käynnissä on Pohjoismaiden neuvoston etäkokousviikko ja eduskunta on istuntotauolla.

Taudin oireet olivat kaiken kaikkiaan Packalénin kohdalla hyvin lieviä. Hän kuvaili oloaan pian sairastumisen jälkeen lievästi flunssaiseksi ja sanoi ainoastaan nenänsä hieman vuotavan.

Nyt Packalén kertoo, että maanantaina hänellä nousi kuume reiluun 38 asteeseen, mutta muuten oireet eivät pahentuneet. Kuume laski jo seuraavana päivänä ja kaikki oireet katosivat. Keskiviikosta alkaen Packalén on ollut oireeton.

– Olen terve kuin pukki, hän toteaa.

Packalénin mukaan hänellä ei ollut nuhan ja kuumeen lisäksi muita flunssan oireita, mutta väsymys vaivasi ajoittain.

– Väsymystä on ollut. Välillä saman päivän aikana voi olla tosi virkeä ja ajatella, että tässähän pääsee muutaman päivän päästä urheilemaan. Muutaman tunnin päästä voi olla ihan veto pois, Packalén kuvailee.

Omakohtainen kokemus koronaviruksen sairastamisesta herätti Packalénissa kysymyksiä muun muassa siitä, kuinka moni muu on sairastanut viruksen yhtä lievin oirein kuin hän.

– Pitäisi saada tarkempaa statistiikkaa siitä, että kuinka vakavana tämä menee ja kuinka suurelle osalle tämä on näinkin lievä. Ylipäätään näiden rajoitustoimien suhteen. Kuinka pitkään olemme valmiita pitämään tällaista sulkua? Tätä pitäisi analysoida ihan tietopohjaisesti tarkemmin, Packalén sanoo.

– Maan sulkeminenkin on kallista puuhaa, mutta samanaikaisesti tietysti täytyy huolehtia riskiryhmistä, etteivät he sairastuisi. Melkoista tasapainoilua tämä on, mutta ei tämä selkeästi niin vaarallinen ole kuin miltä keväällä näytti, Packalén lisää.

Packalén viittaa lausunnossaan kevään korkeisiin kuolinlukuihin. Husin infektioylilääkäri Asko Järvisen mukaan pandemioille on tyypillistä, että kuolemat korostuvat taudin alkuvaiheessa.

Hän toteaa, että isossa kuvassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta kevääseen verrattuna. Suurin osa sairastaa Järvisen mukaan edelleen taudin lievin tai ”kotona pärjättävin” oirein. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa kuulostaa.

– Yksilötasollakin löytyy niitä, joille tauti aiheuttaa pitkät oireet tai vaikean taudin. Yhteiskunnan tasolla se taas aiheuttaa niin paljon vaikeaa sairastumista, että se tukkii terveydenhuollon kapasiteetin, jolloin muidenkin tautien hoito vaikeutuu.

Hän kehottaa suuntaamaan katseet eteläisemmän Euroopan suuntaan, missä koronavirus on koetellut väestöä pahimmin. Espanjassa on tällä hetkellä hätätila ja Pariisissa iso osa teho-osastopaikoista on käytössä.

– Kun tauti etenee ilman rajoitteita tai niukoilla rajoitteilla, riittävän suuri osa sairastuu niin vakavasti, että se uhkaa terveydenhuoltoa ja myös muiden sairauksien hoitoa, Järvinen sanoo.

Vielä ei ole Järvisen mukaan aika luopua rajoitustoimista.

– Näillä kaikilla perusteilla katsoisin, että tämä on edelleenkin merkittävä tauti, joka edellyttää yhteiskunnallisia toimenpiteitä, hän toteaa.