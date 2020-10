Kokoomuksen Kopra ja Heinonen: ”Tiukka ei liikenteen paikannusmallille”

Keskustan ehdotus autoilijoiden paikantamiseen perustuva verotuksesta saa tylyn tuomion kokoomuksen Timo Heinoselta ja Jukka Kopralta

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmä esittää polttoaineiden litraperusteisen verotuksen muuttamista autoilijoiden paikantamiseen eli käytännössä myös seurantaan perustuvaksi.

Ehdotus saa tylyn vastauksen oppositiopuolue kokoomuksen suunnalta.

– Satelliittiseurantaan perustuva verotusmalli on tyrmätty jo lukuisia kertoja vuosien aikana. Keskustan johdolla se nousi jälleen uudelleen esille, Timo Heinonen (kok) kertoo Ilta-Sanomille.

Kokoomuksen kansanedustajat Heinonen ja Jukka Kopra ovat huolissaan siitä, että seurantaan perustuva liikenteen verotusjärjestelmä lisäisi merkittävästi liikenteen jo nyt suurta verotaakkaa.

He haluavat etsiä keinoja mahdollistaa autoilu jatkossakin koko maassa.

– Yksi selvittämisen arvoinen vaihtoehto olisi laskea vuotuista ajoneuvoveroa maaseudulla eli siellä missä ilman omaa autoa ei tule toimeen ja tiet eivät ole parhaassa mahdollisessa kunnossa, Heinonen sanoo.

Tämä olisi tärkeä Heinosen mukaan oikeudenmukaisuusteko pitkien etäisyyksien maassa.

Liikenteen kokonaisverotaakkaa ei enää ole Kopran ja Heinosen mukaan mahdollista nostaa.

Kopra ja Heinonen painottavat, että entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) esittelystä tehtiin kuluvana vuonna jo koko 2000-luvun suurin kertakorotus polttoaineveroon. Myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) johdolla valmisteltu vuoden 2021 valtion talousarviokin pitää heidän mukaansa sisällään verotaakan lisäämistä liikenteelle.

Kopran ja Heinosen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana liikenteen verotusta on vain koko ajan korotettu.

– Oman auton käyttö tulee näin koko ajan tukalammaksi. Kokoomus esitti viime viikolla, että autoilun verotusta pitää kuitenkin uudistetaan. Me esimerkiksi haluamme luopua autoverosta ja uudistaa näin autokantaamme nopeammin vähäpäästöiseksi, Heinonen pohtii.

”Autoa tarvitaan isossa maassa”

Autoa tarvitaan isossa osassa maata ja siksi oman auton käyttö pitää olla mahdollista myös jatkossa, toteavat Kokoomusedustajat.

– Autojen jonkinlaiseen seurantaan perustuva verotusmalli on investointina kallis niin yhteiskunnalle kuin vanhan autonkin omistajalle. Se on myös vuosikustannuksiltaan kallis. Meillä on jo olemassa kulutukseen eli matkaan perustuva verotusmalli eli polttoainevero ja myös muita keinoja on olemassa alueelliseen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi, Jukka Kopra painottaa yhteisessä tiedotteessa.