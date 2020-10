Kokoomuksen Orpo moittii Suomen matkustusrajoituksia ylikireiksi – ”Tappaa Finnairin ja työpaikkoja”

Finnair on ilmoittanut lopettavansa lennot Jyväskylän, Kokkolan, Kemin, Kajaanin ja Joensuun kentille. Petteri Orpo on tyytyväinen siihen, että maakuntakentillä on alkamassa kilpailutus, jolla liikenne pyritään turvaamaan. Kokoomus esitti keväällä, että valtio ostaisi Finnairilta lennot maakuntakentille ostopalveluna koronakriisin ajaksi.­