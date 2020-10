Henrikssonin mukaan uudistusta kritisoiville kokoomuksen edustajille on hyvä palauttaa mieleen, että uudistus laitettiin käyntiin kokoomuksen ollessa hallituksessa.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietintö seksuaalirikoslain uudistamisesta on saanut osakseen kovaa kritiikkiä.

Oikeusministeriön mukaan ehdotetut muutokset koventavat seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia, mutta lausuntokierroksella on arvioitu, että uudistus tosiasiassa huonontaisi merkittävästi 12–15-vuotiaiden lasten asemaa.

Esimerkiksi Itä-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjä Pia Mäenpää arvioi lausunnossaan, että jos lapsi on itse aktiivinen osallistumaan sukupuoliyhteyteen, eikä häntä tarvitse erityisemmin houkutella, niin jatkossa esimerkiksi 50-vuotiaan ja 13-vuotiaan välinen sukupuoliyhteys tuomittaisiin vain sukupuoliyhteys lapsen kanssa -nimikkeellä, jolloin rangaistusasteikko on varsin lievä, neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen vankeutta.

Tukinainen ry ihmettelee, että 12-vuotiaiden kohdalla ehdotetaan vapaaehtoisuuden arviointia raiskaustapauksessa, ja arvioi lausunnossaan, että viimeksi tämän tyyppisiä kannanottoja esiintyi, kun vuoden 1889 rikoslain mukaan kysyttiin 12-vuotiailta ”ovatko he haureuteen antautuneet?”.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), onko mahdollista, että jatkossa annettaisiin lievemmän nimikkeen mukainen tuomio, jos voidaan katsoa, että lapsi on ollut aktiivinen tai ei ole ainakaan vastustellut tekoa?

– Tämähän ei ole missään nimessä tämän lainsäädännön tarkoitus, enkä aio antaa sellaista esitystä, että tällainen olisi mahdollista. Nyt on ymmärrettävä, että hallitus ei ole vielä antanut esitystään. Tämä on työryhmän mietintö, joka on ollut lausuntokierroksella.

– Otamme lausuntopalautteen huomioon ja jos työryhmän esityksessä on puutteita tai asioita, joista saattaa tulla väärinkäsityksiä, niin totta kai niitä on korjattava. Tavoitteena on koko ajan ollut vahvistaa seksuaalirikoksen uhrin asemaa ja kiristää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia.

Vaikka lapsi ei vastustelisi tekoa, olisiko oikea rikosnimike mielestäsi lapsenraiskaus?

– En lähde mitenkään heikentämään alle 16-vuotiaiden oikeudellista asemaa. Raiskaus, jossa lapsi on uhrina, on kammottava rikos. Luulen, että mitä työryhmä on ajatellut, että jos on kaksi 15-vuotiasta, jotka keskenään tulevat niin hyvin toimeen, että tekevät asioita, joista vanhemmat ajattelevat, että se on heille vielä liian aikaista, niin siitä ei voisi tuomita raiskauksena, mutta jos toinen henkilö on vanhempi ja taivuttelee nuorempaa sukupuoliyhteyteen, se on tämän lapsen raiskaus.

Rangaistus lapsenraiskauksesta on työryhmän ehdotuksen mukaan 2–10 vuotta vankeutta. Alle 12-vuotiaan kohdalla suostumuksella ei olisi enää merkitystä. Tilanne olisi edelleen toinen 12–15-vuotiaiden kohdalla.

Useat lausunnonantajat ovat sitä mieltä, ettei suostumuksella pitäisi olla merkitystä kenenkään alle 16-vuotiaan kohdalla. Useiden lausuntojen mukaan ehdotetut pykälät antavat liikaa painoarvoa 12 vuotta täyttäneen uhrin käyttäytymiselle, mikä voisi johtaa siihen, että oikeusprosessissa puitaisiin tekijän käyttäytymisen ja olosuhteiden sijasta uhrin tekemisiä.

– Sellaista lainsäädäntöä emme halua. Hallitusohjelmassa on sanottu tarkasti, että lähdemme uudistamaan seksuaalirikoslainsäädännön ja teemme raiskausrikoksen osalta uuden rikostunnusmerkistön, jossa suostumuksen puute tulee paremmin mukaan, ja tämä on tulevan uudistuksen keskeisimpiä asioita. Toinen on se, että lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan. Tätä keskustelua on varsin hyvä käydä nyt, koska minä haluan, että kun esitys tuodaan eduskuntaan, se on vedenpitävä, Henriksson painottaa.

Mietintö on saanut kritiikkiä myös sekavuudesta, sillä lapsella voitaisiin viitata alle 16-vuotiaaseen, alle 12-vuotiaaseen, 12–15-vuotiaaseen, 16–18-vuotiaaseen tai henkilöön, jonka voi olettaa olevan alle 18-vuotias.

Myös nimikettä seksuaalinen kajoaminen – joka korvaa nimikkeen pakottaminen seksuaaliseen tekoon – pidetään sekavana ja harhaanjohtavana.

– Työryhmä on ehdottanut 12-vuotiaille erityistä suojarajaa, se on ehkä aiheuttanut keskustelua, että mitä tällä on haettu. Sen takia tämä pitää käydä huolellisesti läpi.

Timo Heinonen (kok) ja Heikki Vestman (kok) ovat vaatineet Henrikssonilta selvitystä seksuaalirikossäännösten uudistuksesta. Vestman sanoi Verkkouutiselle esityksen olevan ”tyrmistyttävän taantumuksellinen”.

Henriksson muistuttaa edellisen oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok) asettaneen työryhmän, jonka laatimaa mietintöä kokoomuslaiset ovat kritisoineet.

– Kokoomuksen kansanedustajille on hyvä palauttaa mieleen, että tämä on lähtenyt liikkeelle heidän ollessaan hallituksessa, Häkkänen on ollut ministerinä, kun tämä työryhmä on asetettu ja nimetty ja tämä oli tietenkin hyvä asia. En minä uutena oikeusministerinä ole siihen millään tavalla puuttunut, vaan olen vastaanottanut mietinnön.