Eduskunta keskusteli tänään taksilain korjaussarjasta.

Taksilain korjaussarja sai kiitosta kansanedustajilta, mutta muutama asia jäi vielä kansanedustajia kaihertamaan.

Taksien saatavuuteen, Kela-kyyteihin ja esimerkiksi Helsingin rautatieaseman taksisotaan taksilain rukkaus ei anna vastauksia.

– Etenkin tuo vieressä oleva Asema-aukion taksiasema muistuttaa usein enemmän Lähi-Idän toria kuin suomalaista pääkaupunkia. Tässä korjaussarjassa puututaan moniin ongelmiin, mutta ei kaikkiin. Tarvitaan lisää valvontaa. Vaikuttaa myös selvältä, että jonkinlaiset kiintiöt ovat tarpeen. Jatkuvasti kaatuu rehellisiä ja hyviä taksiyrittäjiä, kun markkinoille saapuu liukuhihnalta kuskeja, jotka ovat valmiita tekemään halvemmalla, kansanedustaja Riikka Purra (ps) totesi.

– Onko varmuutta, lopettaako tämä esitys nyt ne taksisodat tuolla tolpilla, kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) kyseli.

Helsingin rautatieaseman taksitolpalla on usein nahinointia asiakkaista kiistelevien kuskien välillä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) väläytti tekevänsä oman kuntalaisaloitteen, jotta aseman taksisota saataisiin talttumaan.

– Tuossa viimeksi kiinnitettiin huomiota siihen härdelliin, joka vallitsee esimerkiksi Helsingin rautatieaseman luona. Siinä täytyy kyllä liikenne- ja viestintäministerin ehkä varautua tekemään kuntalaisaloite sen eteen, että Helsingin kaupungin järjestyssääntö puuttuisi asiaan, Harakka vastasi eduskunnassa kysymyksiin Asema-aukion taksihärdellistä.

Takseja tänään odottamassa asiakkaita Helsingin rautatieasemalla.­

Nykyinen hallitus on korjaamassa viime vaalikaudella liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) johdolla 2018 tehtyä taksilakia, jossa kilpailu vapautettiin ja säädöksiä purettiin.

Ministeri Harakan mukaan korjaussarjan tarkoituksena on parantaa turvallisuutta, hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja taksien saatavuutta sekä kitkeä harmaata taloutta. Korjaussarjalla pyritään palauttamaan asiakkaiden ja alan toimijoiden luottamus taksialan toimintaan.

Taksilain korjaussarjassa muun muassa taksinkuljettajilta edellytetään koetta, taksiyrittäjille tulee myös koulutus, taksiluvan edellytyksenä on yrittäjän y-tunnus, sekä asiakkaalle on selkeästi näytettävä ennen matkan alkua joko taksimatkan kiinteä hinta tai taksamittarin hinnoittelu.

Vuoden 2018 taksiuudistus on saanut paljon kritiikkiä siitä, että taksialalle on tullut osaamattomia ja kielitaidottomia kuljettajia sekä harmaata taloutta.

Harakan mukaan kuljettaja- ja yrittäjäkoe kitkevät tätä ongelmaa.

– Rikosrekisteri toki tarkastetaan. Ja se koe on saatavilla vain suomeksi ja ruotsiksi. Kyllä sillä on tarkoitus mitata kielitaitoa. Yrittäjäkoulutuksen tarkoitus on sitten osaamisen puolelta huolehtia siitä, että kaikki työnantajavelvoitteet ja verovelvoitteet ymmärretään hoidettavan, Harakka totesi.

Ministeri Harakan mukaan kuljettajilta ja nyt myös taksiyrittäjiltä vaadittava koulutus huolehtii kuljettajien ammattitaidosta ja kielitaidosta, sekä kitkee harmaata taloutta.­

Kansanedustajat toivoivat taksilain korjaussarjalle vielä toista osaa.

Korjaussarja ei puutu esimerkiksi Kela-kyyteihin, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla.

– Tärkeätä olisi kuitenkin se jatkovalmistelun kiirehtiminen siinä, että nämä julkiset palvelut eli Kela-kyydit saataisiin nyt ojennukseen niin, että meillä ei tarvitsisi mummuja Huittisista viedä ensin Poriin ja sitten tulla tyhjänä takaisin, jolloin porilainen taksinkuljettaja vie sen mummun takaisin Huittisiin ja palaa taas tyhjänä takaisin. Eli nyt pitää haastaa muitakin ministeriöitä tähän yhteistyöhön ja viedä tätä eteenpäin, kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) näki.

Taksien saatavuuden ongelmiin korjaussarja ei juuri puutu. Ministeri Harakka myönsi, että viranomaisilla ei ole kyllin hyvää kuvaa siitä, missä päin Suomea on ongelmia taksien saatavuudessa.

– Tämä onkin se kaikkein haastavin kohta, ensinnäkin saada tarkka käsitys saatavuudesta ja sitten vielä löytää keinot sen parantamiseen. Viranomaisilla ei ole toimenpiteiden kohdentamisen pohjaksi riittävän kattavaa tilannekuvaa siitä, missä ja milloin taksipalvelujen tarjonnassa tai saatavuudessa eri puolilla Suomea on ongelmia. Tästä syystä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että palveluntarjoajien olisi toimitettava tiedot tarjoamiensa tai välittämiensä palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna nykyistä paremmin, Harakka sanoi.

Taksilain uudistuksessa poistettiin niin sanottu asemapaikkavelvoite. Kun asemapaikkavelvoite oli voimassa, kyytejä sai ottaa vain omalta toimialueelta ja takseilla oli määräys päivystää alueillaan hiljaisinakin vuorokaudenaikoina.