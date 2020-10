Esitys kasvismakkarakiellosta kuumentaa suomalaismeppejä. Petri Sarvamaa (kok) huolestui koko EU:n puolesta.

Voiko kasvismakkaraa kutsua makkaraksi, kasvispurilaista purilaiseksi tai kasvispihviä pihviksi?

Tähän otetaan kantaa Euroopan parlamentissa torstaina tai viimeistään perjantaina, kun käsittelyssä on elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin liittyvä esitys.

Lakipaketista vastaava, sosialistien ja demokraattien ryhmään kuuluva ranskalaismeppi Eric Andrieu haluaisi kiellon kasvismakkaroille ja kasvispihveille. Andrieu on painottanut, että ihmisten täytyy tietää, mitä he ovat syömässä.

– Et voi kutsua pihviä tai burgeria joksikin toiseksi, Andrieu on kommentoinut brittilehti Guardianille.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen (kesk) ei ole Andrieun esityksen kannalla.

– Suomessa on iät ajat ollut kasvispihvejä ja muuta tällaista. Pakkausmerkintöjä tulee selkiyttää, soijanakkipakkauksesta pitää käydä ilmi, että kyseessä on soija eikä mikään lihatuote, mutta mielestäni nakki-sanaa saa siinä edelleen käyttää.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk) vertaa kasvismakkarakeskustelun saamaa huomiota kellon siirtämisestä syntyneeseen keskusteluun. Huomio todistaa Kataisen mukaan, kuinka suuria intohimoja ruoka ihmisissä herättää.­

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen Petri Sarvamaa (kok) tyrmää ajatuksen kasvismakkarakiellosta.

– Turhaa holhoamista, ihmiset osaavat valita itse pakettinsa kaupasta. Tässä on taustalla saksalaisten ja ranskalaisten lihantuottajakasvattajien protektionismi. Suomessa lihankasvattajatkin ymmärtävät paremmin sen, että nykyään ihmiset haluavat soijanakkeja ja kasvispihvejä.

Sarvamaa on harmissaan siitä, että suurelle yleisölle välittyy hänen mukaansa EU:sta väärä kuva, kun se askartelee kasvismakkarakiellon kaltaisten asioiden parissa.

– On tuhat asiaa, jotka ovat oikeasti paljon isompia.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) katsoo, että kasvisruokien tuottajien asema heikkenee, jos kasvispohjaisia tuotteita ei saisi kutsua lihatuotteita kuvaavilla termeillä.­

Myös ex-pääministeri ja ex-meppi, Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston keskuksen johtajana nykyisin toimiva Alexander Stubb kirjoitti Twitterissä, että juuri tämän tapaiset keskustelut antavat EU:lle huonoa mainetta.

Ympäristöjärjestöt ovat kampanjoineet kasvismakkarakieltoa vastaan. Greenpeace on julkaissut satiirisen videon, jossa kerrotaan, että ihmiskunta on osannut mennä kuuhun ja tulla takaisin ja keksinyt tietokoneen, mutta kipuilee sen kysymyksen edessä, mikä on kasvispurilainen.

Europarlamentaarikko Silvia Modig (vas) on kutsunut esitystä järjettömäksi, europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) pähkähulluksi.

– Lihalobbarien härski yritys poistaa kilpailijoita. Sama kuin lihapulla kiellettäisiin, koska liha yrittää naamioitua leivonnaiseksi, Niinistö kirjoitti Twitterissä.

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps) sanoo, että makkarat ovat makkaroita ja kasvikset kasviksia.­

Suomalaismepeistä kasvismakkarakiellon kannalla on varajäsenenä Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa istuva Teuvo Hakkarainen (ps).

– Meillä on ryhmänäkin sellainen kanta, että mitään lihaan viittaavaa nimitystä ei saa käyttää kasvistuotteissa. Makkarat ovat makkaroita, burgerit ovat burgereita ja kasvikset ovat erikseen. Se on hyvin selkeätä, Hakkarainen sanoo.