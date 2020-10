Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan valtio edellyttää omistajana edelläkävijyyttä yritysvastuuasioissa.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kuvailee Finnairin tämänpäiväistä uutista 600 työpaikan vähentämisestä surulliseksi.

– Yhtiössä on jouduttu tekemään todella raskaita päätöksiä. Ymmärrän hyvin, että päivä on finnairilaisille surullinen. Se on surullinen meille kaikille. Finnair tekee näitä vaikeita toimenpiteitä pysyäkseen toimintakykyisenä, Tuppurainen kommentoi Ilta-Sanomille tekstiviestillä.

Hän toteaa valtion edellyttävän omistajana kuitenkin edelläkävijyyttä yritysvastuuasioissa.

Tuppurainen kertoo myös toivoneensa valtionyhtiöiltä, että irtisanomiset olisivat vasta viimeinen vaihtoehto mutta muistuttaa, että päätös on aina viime kädessä operatiivisen johdon vastuulla.

– Olen korostanut kaikille valtionyhtiöille, että irtisanomisten tulisi olla vasta se viimeinen keino hankalassa koronatilanteessa. Yhtiötasolla yt-asiat ovat aina operatiivisen johdon vastuulla ja päätettävissä hyvän hallintotavan ja osakeyhtiölain mukaisesti. Yksittäinen pörssiyhtiön osakkeenomistaja ei päätä tällaisista asioista.

Irtisanomisuutisista huolimatta Tuppurainen pitää tärkeänä sitä, että yhtiö on rakentanut ohjelman, joka tuo apua irtisanottaville työntekijöille seuraavien ura-askeleiden löytämiseksi.

Ohjelmaa on rakennettu yhtiön mukaan yhteistyössä TE-keskuksen, ely-keskuksen, Vantaan kaupungin sekä lukuisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Eduskunnassa kokoontuu Tuppuraisen mukaan tänään tiistaina ensimmäistä kertaa myös omistajaohjauksen parlamentaarinen neuvottelukunta. Kokouksen yhteydessä on hänen mukaansa määrä keskustella ja luoda tilannekuvaa erityisesti koronan runtelemasta liikennesektorista.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti tänään tiistaina vähentävänsä 600 työpaikkaa Suomesta koronakriisin vuoksi.

Vähennyksiä perustellaan koronapandemian aiheuttamilla dramaattisilla markkinamuutoksilla. Henkilöstövähennykset toteutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.