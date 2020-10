Vihreät pitää kaikki keinot avoimena, kun liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä tehdään aikanaan päätöksiä.

Vuosittainen ajoneuvovero noin kolmikertaiseksi vuoteen 2030 mennessä osana liikenteen päästöjen puolittamista.

Tämä ei kelpaa suurimalle osalle puolueista.

– Se ei käy. Kuten Matti Vanhanen (kesk) on sanonut, meidän mielestä pitää selvittää sitä, että siellä missä ilman autoa ei pärjää, siellä autoilun verotuksen pitäisi olla nykyistä alhaisempi. Ei voi olla niin, että rokotettaisiin vähävaraisia ihmisiä, jotka eivät pärjää ilman autoa. Pienituloisia corollamummoja tässä mätkitään, varapuheenjohtaja Petri Honkonen (kesk) totesi.

Keskustan varapuheenjohtajan Petri Honkosen mielestä ajoneuvoveron nosto rankaisi vanhoilla autoilla ajavia maaseudun vähävaraisia ihmisiä.­

– Se on täysi tyrmäys. Tämä varmaan sopii sosialistien agendaan, jossa autoilijat ovat syypäitä ja kaiken maksajia. Tulemme taistelemaan yksityisautoilijoiden puolesta, vastustimme jo historiallisen suurta polttoaineveron korotusta. Tietullit ja tämä ajoneuvoveron nosto – todella kylmää kyytiä autoilijalle suunnitellaan, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan toteutuneen polttoaineveron korotuksen lisäksi hallitus suunnittelee autoilijoille kylmää kyytiä muun muassa pohtimalla ajoneuvoveron nostoa ja sallimalla tiemaksut.­

Hallituspuolue vihreät ei muiden puolueiden tapaan tyrmää mitään vaihtoehtoa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, ei myöskään ajoneuvoveron nostoa.

– Emme ole poissulkemassa sitäkään. Tärkeintä on löytää kokonaisuus, jolla liikenteen päästöt saadaan puolitettua 2030 mennessä. Aikaisemmin olemme ajoneuvoverosta sanoneet, että sen tulisi ohjata voimakkaammin vähäpäästöisiin autoihin. Jos sitä korotettaisiin, se kannattaisi ohjata eniten päästäviin autoihin. Liikenteen verotuksessa on tärkeää myös ymmärtää olosuhteiden erilaisuus, monille ihmisille henkilöauto on kriittisen tärkeä toimivan arjen kannalta, ryhmäjohtaja Jenni Pitko (vihr) kertoi.

– Huomasin, että osa puolueista oli tyrmännyt tämän ajoneuvoveron noston. Jos nostetaan käyttöön perustuvia veroja, ne kohdistuvat nimenomaan pitkää matkaa ajaville. Ajoneuvovero on siinä mielessä kohtuullisempi, jos sitä pystytään painottamaan paljon päästäviin autoihin, Pitko jatkoi.

IS kertoi eilen, että asiantuntijatyöryhmän laskelmissa ajoneuvovero olisi nostettu kolminkertaiseksi. Korotus nostaisi eniten suuripäästöisten autojen ajoneuvoveroa. Vero on nykyisin keskimäärin 240 euroa vuodessa, eli ajoneuvoveroon oli laskemissa tulossa 500 euroa lisää.

Pari viikkoa sitten esiteltiin asiantuntijoiden laatimaa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jossa ajoneuvoveron nosto oli yksi osa päästöjen puolittamisessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus lupaa hallitusohjelmassaan puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Oppositiossa istuva kokoomus on ehdottanut ajoneuvoveroa nostoa. Ajoneuvoveroa nostamalla kokoomus luopuisi kokonaan autoverosta.

Tämä ei keskustalle käy.

– Nykyisin autovero on vähäpäästöisille autoille pienempi. Ei se käy niin, että ne jotka ostavat turkasen kalliin citymaasturin, että he pääsevät autoverosta eroon. Tämä ei käy, Honkonen totesi.

Hallituspuolue keskusta tukisi muun muassa bensa-autojen muuttamista kaasukäyttöisiksi päästöjen vähentämiseksi.

– Totta kai autokannan uusiutuminen on keskeinen, ja siihen tarvitaan näitä kaikkea. Biokaasu on tärkeä, biopolttoaineiden lisääntyminen myös, ja sähköautoja tarvitaan lisää. Autoilua rankaisemalla ei saada päästöjä vähemmäksi. Tärkeä päästöjen vähentämiskeino on, että ei autoilla ollenkaan ja siinä kaikkein ihmisystävällisin keino on etätyön lisääminen, keskustan Honkonen sanoi.

Oppositiopuolue perussuomalaiset ei ole lainkaan innostunut päästötavoitteista.

– Ne laskevat itsestään. Polttoaineissa on sekoitevelvoite, biopolttoaineiden osuus kasvaa koko ajan, ja koko ajan tulee energiatehokkaampaa autoa. Kun autokannan vaan annettaisiin roimasti uusiutua, sillä päästään ihan riittäviin tuloksiin. Maltillisesti päästöjen vähentämistä kohti, ei niin, että autoilija maksaa, ryhmäjohtaja Tavio toivoi.

Vihreät ei sanojensa mukaan ole yksityisautoilua lopettamassa.

– Emme edelleenkään ole kieltämässä henkilöautoilua. Tärkeintä olisi, että yhä useammalle suomalaiselle saataisiin kestäviä vaihtoehtoja, erityisesti joukkoliikenteellä on iso potentiaali autoliikenteeseen verrattuna. Myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita voidaan kaupungeissa parantaa, ja autokantaa uusimalla saataisiin markkinoille enemmän sähköautoja ja yhä useammalle biokaasu auton käyttövoimaksi, ryhmäjohtaja Pitko näki.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko sanoo, että liikenteen päästöjen puolituksen pitää koostua monesta eri toimenpiteestä.­

Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa pohtineen työryhmän odotetaan julkistavansa tämän kuun aikana lopullisen suosituksensa keinoista, joilla liikenteen päästöt saataisiin puolitettua vuoteen 2030 mennessä.

Hallituksen on määrä tehdä periaatepäätöksensä liikenteen fossiilittomasta tiekartasta joulukuussa.