Puhemies Vehviläinen eduskunnan sulkemisesta koronaviruksen vuoksi: ”Erittäin suuri kynnys”

Kansanedustajien karanteeneista ja koronatesteistä suosituksen antaa eduskunnan työterveyshuolto.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) sanoo, että eduskunnassa ei ole tehty vielä mitään jatkotoimia kansanedustaja Tom Packalénin (ps) koronavirustartunnan vuoksi.

– On tiedossa, että hänellä on korona ja on mahdollisesti altistuneita. Nyt jäljitetään henkilöitä, jotka mahdollisesti ovat altistuneita. Eduskunta on laittanut edustajille viestiä siitä, jos on ollut yhteydessä sairastuneen edustajan kanssa, niin on yhteydessä työterveyshuoltoon. Ja yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioi testaamisen tarvetta, Vehviläinen kertoi.

Ohjeet ovat erilaiset kuin valtioneuvoston kansliassa, kun Marin määrättiin testiin, karanteeniin ja uusintatestiin. Miksi eduskunnassa on väljemmät turvaohjeet kuin valtioneuvostossa?

– Työterveys on tehnyt ohjeet yhdessä THL:n kanssa. Käsitykseni mukaan kaksi testausta liittyy siihen, että hän on tulossa ulkomailta. Eduskunnan ohjeet kansanedustajille on meidän nettisivuilla, ja ne koskevat eduskunnan sisäistä toimintaa, ei ulkomailta palaamista. Näitä ei voi keskenään verrata, edustajat eivät käy nyt ulkomailla, muutama lähtee vaalitarkkailijaksi ja heille tulee olemaan tämä sama menettely kahdesta testistä, Vehviläinen vastasi.

Puhemies Anu Vehviläisen mukaan suositukset kansanedustajien koronatesteistä ja karanteenista antaa työterveyshuolto.­

Onko keskiviikkona valiokuntakokouksessa tai muuten Packalénin kanssa lähikontaktissa olleita kansanedustajia suositeltu menemään koronatestiin?

– Siitä suosituksen tekee työterveyshuolto, mutta edustajia on suositeltu olevan yhteydessä työterveyshuoltoon.

Eduskunnan salissa on niin sanottu maskipakko. Keskiviikkona edustaja Turtiainen oli salissa ilman maskia Packalénin lähellä. Saavatko kansanedustajat olla salissa ja kokouksissa ilman maskia?

– Meillä ei ole eduskunnassakaan maskipakkoa, meillä on erittäin vahva maskisuositus. Käytännössä se tarkoittaa, että salissa pitää käyttää maskia. Meillä on muutamia henkilöitä, joilla on esimerkiksi vaikea hengittää maskin kanssa. Olemme tiistaina linjanneet, että henkilöt, jotka eivät voi käyttää maskia, he voivat ottaa vaihtoehtona käyttöön visiirin. Maskia on pidettävä kaikissa eduskunnan kokouksissa.

– Nyt kun eduskunnan ensimmäinen koronatapaus tuli, tämän pitää entisestään herättää koko eduskuntaa. Pidetään maskeja, turvavälejä, huolehditaan hygieniasta ja eduskuntaan ei tulla yhtään oireisena. Ne, jotka ovat olleet Packalénin kanssa tekemisissä, he saavat mahdollisimman pian varmuuden, että eivät ole saaneet tartuntaa, ja he ovat olleet yhteydessä työterveyshuoltoon.

Perussuomalaisten kansanedustajat Ano Turtiainen ja Tom Packalén istuivat eduskunnassa vierekkäin keskiviikkona.­

Kuinka suuri kynnys olisi laittaa eduskunta koronan takia tauolle?

– Erittäin suuri kynnys. Meillä on linjattu jo maaliskuussa, että eduskunnan pitää kaikissa oloissa olla toimintakykyinen. Tähän liittyy myös se, että eilen oli toisessa käsittelyssä eduskunnan työjärjestyksen väliaikainen muutos. Siinä mahdollistetaan myös se, että meillä on väliaikaisesti mahdollisuus ottaa käyttöön etä-äänestystä. Se vaatii vielä puhemiesneuvoston esityksen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon.

– Meillä on etätyömahdollisuus. Kansanedustajat voivat olla myös etätyössä, kaikkien ei tarvitse olla koko ajan talolla. Meillä on sääntö, että 74 edustajaa voi olla salissa kerrallaan. On tärkeää, että nyt saadaan selvitettyä, kuinka paljon on altistuneita ja heidät testattua, Vehviläinen vastasi.