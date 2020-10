Pääministeri Marin kotimaassa varotoimena kahteen koronatestiin – valiokunnan puheenjohtaja Niikko oli samassa tilassa Packalénin kanssa ilman maskia

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Niikon mukaan Marin oli 15 metrin päässä koronatartunnan saaneesta Packalénista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) joutuu tiukkaan koronakontrolliin valtioneuvoston ohjeiden mukaan.

Marin lähti tänään perjantaina Brysselistä Suomeen kesken EU:n huippukokouksen, koska pääministeri oli ollut keskiviikkona samassa valiokuntakokouksessa eduskunnassa koronatartunnan saaneen kansanedustaja Tom Packalénin (ps) kanssa.

Marin menee Suomessa koronatestiin, on karanteenissa testituloksen varmistumiseen asti, ja menee varotoimena uuteen koronatestiin 72 tunnin kuluttua.

Suosituksen Marinin kotiinpaluusta antoi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.­

– Päivitämme ohjeistusta jatkuvasti. Altistuminen arvioidaan aina THL:n suositusten mukaisesti, ja me arvioimme kokonaisturvallisuuden. Suosittelin pääministerille kokouksen keskeyttämistä, paluuta kotimaahan. Kotimaassa hän noudattaa protokollaa, jossa menee heti ensimmäiseen testiin, ja oletettavasti negatiivisen tuloksen jälkeen jatkaa karanteenissa, ja tekee toisen testin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua. Ja vasta sen negatiivisen tuloksen jälkeen on mahdollisuus palata lähitöihin, valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Kurvinen kertoi.

– Kaikki tarpeellinen tehdään, että valtioneuvosto pysyy toimeenpanokykyisenä ja pystyy johtamaan Suomea, Kurvinen totesi.

Päässälaskulla voi todeta, että Marin on etätöissä ainakin 4-5 päivää?

– Kyllä. Silloin, kun toisen testin tulos on käytettävissä, niin sen perusteella tehdään päätökset.

Eduskunnassa ei ole nähty aiheelliseksi eristää Packalénin kanssa samassa UaV:n kokouksessa olleita kansanedustajia. Miksi valtioneuvostolla on tiukemmat ohjeet kuin eduskunnalla?

– En pysty ottamaan kantaa eduskunnan toimintaan. Valtioneuvoston kansliassa on päädytty tällaiseen, ja tämä on valtioneuvoston kansliassa hyväksytty ohjeistus.

Marinin mukana Brysselissä oli joukko valtioneuvoston virkamiehiä ja pääministerin kabinetin jäseniä. Koskeeko sama ohjeistus myös heitä?

– Koskee. Tämä on virkamiehiä koskeva ohjeistus samalla tavalla. Kabinetin jäseniä ja virkamiehiä koskevat samat turvallisuusmenettelyt ja samat pelisäännöt. Koska pääministeri on omaehtoisessa karanteenissa, hänen lähimmät avustajansa ovat vastaavassa tilanteessa, Kurvinen vastasi.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) tunnustaa IS:lle olleensa keskiviikkona samassa tilassa Packalénin kanssa, ilman maskia molemmat.

– Olimme ennen valiokunnan kokousta etäkokouksessa ruotsalaisten kollegoiden kanssa. Olin tekemisissä Packalénin kanssa ilman maskia, molemmat. Vietimme samassa kokoustilassa aikaa. Silloin on johdonmukaista asettaa itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on tehty, Niikko sanoi IS:lle.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko hämmästelee, miksi pääministerillä on eri koronaohjeet kuin kansanedustajilla. Niikko tunnusti olleensa koronatartunnan saaneen Packalénin kanssa keskiviikkona samassa tilassa ilman maskeja.­

Niikko ei halua kertoa, keitä muita oli samassa tilassa keskiviikkona hänen ja Packalénin kanssa. Niikko jäi tänään karanteeniin ja on menossa illalla koronatestiin.

Niikko hämmästeli, miksi pääministerillä on näin tiukat turvallisuusohjeet ja Marin jätti EU-kokouksen kesken.

– Marinin mukaan hän on kävellyt Packalénin ohi esimerkiksi hissijonossa ja käytävällä. Todennäköisesti on menty maskit naamassa. Jos kyse on valiokunnan kuulemistilaisuudesta, pääministerillä oli 15 metriä etäisyyttä Packaléniin. Tämä ei ole ainakaan yhdenmukainen ohjeistus meidän kansanedustajien kanssa.

– Pääministerin tapa toimia ei perustu THL:n ohjeisiin. Kansanedustajat noudattavat THL:n ohjeita, joissa lyhytaikainen kohtaaminen maskit kasvoilla koronatartunnan saaneen kanssa ei johda sen enempää karanteeniin kuin koronatestiin, Niikko kertoi.