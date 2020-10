Tervahauta jatkoi twiittailua maskisuosituksesta – otti kantaa Orpon puheisiin

THL:n pääjohtaja otti vielä kantaa A-studion keskiviikkoiltaiseen keskusteluun.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on torstaiaamuna jatkanut twiittaamista viime päivien maskikohusta.

– Pääministeri Sanna Marin on oikeassa siinä, että THL ei esittänyt keväällä ns. yleisen maskisuosituksen antamista, Tervahauta kertoo.

Tervahauta toisti näin ollen THL:n viralliselta tililtä yöllä kello 0.08 tulleen kannanoton.

Tervahauta ei kuitenkaan enää kommentoinut hänen ja pääministerin välistä sanailua, joka koski hänen valtuuksiaan THL:n pääjohtajana.

Tervahaudan aamuinen twiitti näyttää olevan vastaus oppositiojohtaja Petteri Orpolle (kok). Orpo perusteli keskiviikkoiltana A-studiossa sitä, miksi kokoomus ”rikkoi koronarauhan” esittämällä epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd).

– Sille se viimeinen todiste, että meidän oli oikein ja tärkeää käydä tämä keskustelu, oli THL:n pääjohtajan lausunto, jossa hän sanoi, että STM ja ministeriö olivat kieltäneet häntä ja THL:ää antamasta ihmisille tämän maskisuosituksen, joka olisi ollut ihmisille tärkeä, Orpo sanoi.

Marin puuttui A-studiossa tuoreeltaan Orpon sanomisiin.

– Maskisuosituksesta on päättänyt hallitus niiden asiantuntijalausuntojen ja arvioiden pohjalta, joita hallitukselle on esitelty. Sekä STM:n virkakunnan että THL:n näkemys keväällä on ollut se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa.

Orpo kuitenkin toisti vielä kantansa:

– Minusta THL:n pääjohtaja antoi aivan selvästi ymmärtää, että THL olisi halunnut antaa suomalaisille maskisuositukset jo keväällä, mutta se heiltä estettiin.

Orpo viittasi ilmeisesti Tervahaudan maanantaina IS:lle antamaan haastatteluun. Tervahauta ei kuitenkaan puhunut maskisuosituksesta, toisin kuin Orpo väitti, vaan maskeihin liittyvästä ohjeistuksesta, jollaista THL olisi hänen mukaansa halunnut antaa.

– Meillä olisi ollut ajatuksia antaa yleisölle ainakin tarkennuttua lisäinformaatiota siitä, millainen merkitys maskeilla on toisten suojaamisen kannalta ja mitkä olisivat hyödyllisimmät käyttötilanteet, Tervahauta sanoi.

Tervahauta oli itse puhunut keväällä julkisuudessa maskien puolesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kuitenkin torppasi aikeet maskiohjeistuksesta.

Tiedotustilaisuudessa keskiviikkona STM:n johtaja Tuija Kumpulainen perusteli ohjeistuksen torppaamista sillä, että jos THL olisi antanut ohjeistusta maskeista, olisi se näyttänyt viralliselta maskisuositukselta – jota ministeriö ei siis halunnut keväällä antaa.

– Kyse ei ole ollut siitä, että THL:llä olisi keväällä ollut erilainen linja maskisuosituksen osalta, vaan THL:n organisaation virallinen kanta joka hallitukselle esiteltiin, oli se, ettei yleistä suositusta pidä antaa, Kumpulainen sanoi.

A-Studion jälkeen Marin ja Tervahauta alkoivat sanailla Twitterissä THL:n pääjohtajan valtuuksista.

Marin korosti sitä, että THL on asiantuntijaorganisaatio, jonka näkemyksen maskisuosituksesta ovat muodostaneet asiasta vastaavat asiantuntijat.

Tervahauta viittasi twiiteissään lakiin THL:stä, jonka mukaan pääjohtaja ratkaisee laitoksessa päätettävät asiat. Hän totesi myös, että laitoksen kanta perustuu esittelyistä tehtyihin päätöksiin.

Torstaiaamuna Marin kertoi lehdistölle Säätytalon edustalla, että hän haluaa pääjohtaja Tervahaudalta kirjallisen selvityksen THL:n kannasta maskisuositukseen.