Pääministeri Marin haluaa THL:n Tervahaudalta kirjallisen selvityksen maskikannasta

Marinin mukaan nyt pitää selvittää, onko hallitukselle annettu oikeaa tietoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta kirjallisen selvityksen THL:n keväisestä kannasta maskisuositukseen.

Marinin mukaan nyt pitää selvittää, onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa.

Marin mukaan hallitus kuuli keväällä THL:n kannan maskisuosituksesta. Tuolloin hallitukselle kerrottiin, että THL ei kannata yleisen maskisuosituksen antamista. Marinin mukaan asia varmistettiin THL:n edustajilta sen jälkeen, kun Tervahauta oli tuonut oman näkemyksensä esille.

– Olen tänä aamuna pyytänyt kirjallisen selvityksen valtiosihteerini kautta pääjohtaja Tervahaudalta siitä, mikä on ollut THL:n kanta keväällä ja jos se on ollut eri kuin mikä hallitukselle on kerrottu, niin miksi näin on, Marin sanoi toimittajille saapuessaan hallituksen kokoukseen Säätytalolle.

– On kohtuullista, että näihin kysymyksiin saadaan suorat vastaukset. On aika kohtuutonta toimia tilanteessa että ikään kuin vihjattaisiin, että THL:llä on ollut eri kanta kuin mikä hallitukselle on esitelty, Marin jatkoi.

Marininilta kysyttiin myös, että onko mahdollista, että THL:n pääjohtaja vaihtuisi nyt nousseen keskustelun seurauksena.

– En minä tällaisesta lähde nyt laisinkaan keskustelemaan. Kyse on nyt tämän asian selvittämisestä. Mielestäni on kohtuullista, että nyt saadaan selvyys siihen että mikä on ollut THL:n kanta ja onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa, Marin sanoi.