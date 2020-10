Ministeri saapui median eteen antamaan vastauksia – Näin Kiuru ja STM kommentoivat maskisotkua

STM:n johtaja Tuija Kumpulainen myönsi, että THL:n infograafeista viestiminen olisi näyttänyt siltä, että maskien käyttöä suositellaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tänään keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että STM tulee tulevaisuudessa parantamaan viestintäänsä, perustelemaan asioita paremmin ja miettimään, pitääkö sen olla paremmin kaikkien virastojen ja keskeisten valmistelijoiden käytettävissä, jotta tieto liikkuu paremmin.

– Keskustelu maskeista ja niiden perusteluista olisi varmaan ollut syytä jo silloin tehdä, hän vastasi kysymykseen siitä, mitä olisi voinut tehdä viime keväänä toisin.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi tällä viikolla IS:n haastattelussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi halunnut kuitenkin keväällä jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta STM ei pitänyt edes sitä tarpeellisena.

THL oli myös esitellyt alustavia ehdotuksia maskiviestinnästä STM:n viestinnälle. Luonnostellut materiaalit olivat esimerkiksi infograafeja.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuija Kumpulainen myöntää, että näistä infograafeista viestiminen olisi hänen mukaansa antanut väärän kuvan, sillä se olisi näyttänyt siltä, että maskien käyttöä suositellaan.

– THL on meidän merkittävä kansalaisten informoija. Jos THL olisi pannut infograafit, niin se olisi kyllä näyttänyt siltä, että me annamme maskisuosituksen tästä maasta. Ja sitä me emme olleet sillä hetkellä antaneet.

Selvää vastausta tiedostustilaisuudessa ei kuitenkaan saatu muun muassa siihen, kuka päätöksen torppaamisesta teki.

Kumpulainen ei kuitenkaan kokenut, että kukaan olisi kieltänyt ketään tiedottamasta mistään.

– Meillä on paljon sellaista vuorovaikutusta, joka on keskustelua ja josta tulee joku lopputulos. Eikä sitä kirjata erikseen, että nyt olemme päättäneet, että joku ei julkaise jotakin, Kumpulainen sanoi.

Hallitus on myös pitkin matkaa toistanut luottavansa koronaepidemian hoidossa asiantuntijatietoon. Tervahaudan näkemys maskeista sille ei kuitenkaan käynyt.

Kiurun mukaan hallitus on halunnut kuulla kaikkien näkemyksiä.

THL:n virallinen linja hallituksen neuvotteluissa joissa maskilinjaus tehtiin oli hänen mukaansa kuitenkin se, että laajempaa suositusta ei vielä silloin tehtäisi.

– Meillä oli henkilöitä, jotka olivat monenlaisilla kannoilla myöskin THL:n sisällä. Mutta THL:n ja STM:n virallinen linja sekä asiantuntijoilta saatu tieto nojasi siihen, ettei se puolustanut yleisen laajan maskisuosituksen tekemistä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan on aina tärkeää miettiä, milloin henkilö edustaa henkilökohtaista mielipidettä tai koko edustamansa organisaation asiantuntijoiden yhteisesti linjaamaa asiaa.

– Pääasiassa se on yleensä tätä jälkimmäistä.

– Nyt on hyvä pitää mielessä, että Tervahauta on itse todennut, että tämä oli hänen omaa ajatteluaan, mutta hyvin tarpeellista ajattelua. Koska siitä lähti myös liikkeelle laaja keskustelu maskeihin liittyen, Varhila sanoi.

STM:n väeltä kysyttiin myös heidän väleistään THL:n pääjohtajaan Tervehautaan.

Kiuru ei vastannut kysymykseen, vaan totesi että hänen mielestään on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus myös antaa oma näkemyksensä ja käydä sen pohjalta keskustelua.

– Olen jo kauan aikaa nähnyt, että STM:n hallintoalalla on aina joku jostakin asiasta mahdollisesti eri mieltä. Ja olen kaikkien näiden vuosien aikana pystynyt elämään sen totuuden kanssa, että me myöskin osaamme omaa ajatteluamme kehittää, kun saadaan uusia arvioita.

– Arvostan pääjohtajaa siinä, että hän tätä vaativaa asiantuntijajoukkoa THL:ssä vetää päivittäin pyyteettä ja käy koronaa vastaan taistoon.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila STM:stä kertoi olevansa lähes päivittäin yhteydessä Tervahaudan kanssa.

– Hyvin asialliset välit, saatamme olla välillä jostakin asioista eri mieltä, mutta yhteiseen ymmärrykseen olemme aina päätyneet.