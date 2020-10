Eduskunta äänestää keskiviikkona perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) luottamuksesta.

Yli vuorokauden median kysymyksiin vastaamista vältellyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) päätti lopulta vastata Ilta-Sanomien uutiseen STM:n maskisotkusta tiistaina illalla Ylen A-studiossa.

Kiuru vetosi haastattelussa poikkeusoloihin ja viestinnän yksiäänisyyteen kysyttäessä, miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ei annettu keväällä tiedottaa kasvomaskien käyttötavoista.

Monipolvisesti vastailleen Kiurun mukaan maskeja koskevat tiedotuspäätökset tehtiin keväällä ”silloisen asiantuntijatiedon pohjalta”. Ministeri vetosi myös siihen, ettei Maailman terveysjärjestö WHO vielä tuolloin suositellut maskien käyttöä.

Kiurun mukaan kansalaisille ei siis haluttu antaa maskien käyttöön liittyviä ohjeita muun muassa siksi, että WHO ei vielä suositellut niiden käyttöä.

Ilta-Sanomat oli pyrkinyt maanantai-illasta lähtien saamaan Kiurulta vastauksia maskisotkua koskeviin kysymyksiin, tuloksetta.

” Kysymykset kirjallisina.

– Kysymykset kirjallisina, Kiuru totesi Valtioneuvoston Linnan tiedotustilan takaoven suulla poistuessaan paikalta eilisestä sote-infosta.

Ylen A-studiossakin Kiuru vastaili kysymyksiin kierrellen ja vain osittain. Kiuru ei esimerkiksi suoraan vastannut kysymykseen siitä, miksi STM esti THL:n viestintäaikeet; kenen päätös oli lopulta kyseessä tai mikä oli Kiurun oma rooli THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan kertomassa maskitiedotuksen torppaamisessa.

Ministeriltä ei kysytty eikä Kiuru omatoimisesti tuonut esille, miksi THL:n laatimat viestintämateriaalit eivät STM:lle kelvanneet.

Hallituksen ja STM:n maskisuositukset ja niihin liittyvä viestintä ovat olleet pinnalla viime viikosta lähtien.

Torstaina pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi eduskunnan kyselytunnilla, että hallituksen ja STM:n viime keväiseen linjapäätökseen vaikutti osaltaan se, että maskeja ei olisi riittänyt kaikille.

Perjantaina kokoomus teki epäluottamuslauseen peruspalveluministeri Kiurun toiminnasta koronakriisin aikana.

Sanna Marin ja Krista Kiuru eduskunnan kyselytunnilla.­

Kansanedustaja Mia Laiho (kok) kysyi, miksi ministeri tai virkamiehet eivät keväällä sanoneet, että maskisuositusta ei annettu, koska maskeja ei ollut saatavilla riittävästi.

– Sen sijaan väisteltiin, vähäteltiin maskien merkitystä ja annettiin tietoisesti harhaanjohtava ohje maskien käytön merkityksestä, Laiho sanoi.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat myös epäilleet, että STM:n keväällä tekemää selvitystä kasvomaskien hyödyistä on poliittisesti ohjattu.

Marin kuvaili sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla kokoomuksen syytöksiä rajuiksi, kohtuuttomiksi ja paikkansa pitämättömiksi.

Kristillisdemokraatit tukee kokoomuksen epäluottamuslausetta.

Puolueen mukaan etenkin Kiurun koronaviestintä lisää kansalaisten epäluottamusta viranomaisiin ja poliitikoihin. Kansalaisten on niiden mukaan vaikea luottaa suosituksiin, joita hallitus piti vielä keväällä täysin tarpeettomina.

– Suurimmat ongelmat ovat olleet epäselvässä ja virheellisessä viestinnässä. Tuoreet tiedot siitä, että STM keväällä ohjeisti THL:ää olemaan informoimatta kasvosuojainten käytöstä, ovat vakavia, kristillisdemokraatit sanoo tiedotteessaan.

Perussuomalaiset ei sen sijaan ole vielä tehnyt päätöstä omasta osallistumisestaan.

Ilta-Sanomat kertoi eilen, että THL:n pääjohtaja Tervahauta olisi halunnut tiedottaa maskien käytöstä jo keväällä, mutta STM torjui aikeet. Tämä sai keskustelun täysin uusille raiteille.

– Tätä ei voi maton alle lakaista, vaan tämä täytyy avoimesti käydä läpi, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) totesi.

Kiurun luottamuksesta äänestetään eduskunnassa tänään keskiviikkona kello 14 alkavan täysistunnon alussa. Hallituspuolueet ovat luvanneet Kiurulle yhtenäistä tukea luottamusäänestyksessä.

10 kysymystä vailla vastausta

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi tiistaina IS:n haastattelussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi halunnut jakaa keväällä yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta STM ei pitänyt sitä tarpeellisena.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi tiistaina IS:n haastattelussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi kertoa maskien hyödyistä kansalaisille jo keväällä.­

STM siis todellisuudessa esti THL:n tiedotuksen, koska poikkeusolojen aikana käytännössä kaikki THL:n koronaan liittyvä viestintä kulki STM:n hyväksynnän kautta.

1. Miksi STM esti aikeet?

2. Miksi STM ei nähnyt tarpeelliseksi, että kansallinen asiantuntijalaitos THL kertoo kansalaisille maskeista?

3. Kenen päätös oli kyseessä?

4. Mikä oli roolinne Tervahaudan kertomassa maskitiedotuksen torppaamisessa?

THL:n pääjohtaja totesi IS:lle, että samalla tavalla kuin ihmisiä kannustettiin pitämään kiinni hygieniatoimista, myös maskiasiaan olisi voinut liittyä tietoon ja asialliseen arvioon perustuvaa infoa. Hänen mukaansa ”sitä oli aika niukasti mahdollisuus silloin jakaa”.

5. Miten kommentoitte tätä?

THL oli myös esitellyt alustavia ehdotuksia maskiviestinnästä STM:n viestinnälle.

– Meillä oli matkan varrella erilaisia luonnosteltuja viestintämateriaaleja. Niitä myös esiteltiin STM:n viestinnälle. He kuitenkin näkivät, että maskiasia on sellainen, että siitä ei ole aihetta viestiä sen tarkemmin, Tervahauta kertoi IS:n haastattelussa.

Luonnostellut materiaalit olivat esimerkiksi infograafeja ja kuvia ihmisistä ruuhkabussissa maski kasvoillaan sekä turvavälein ilman maskeja.

6. Miksi ne materiaalit eivät kelvanneet? Mikä vika niissä oli?

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan asiasta käytiin keskustelua THL:n ja STM:n välillä useita kertoja huhti–toukokuussa ja vielä kesäkuun alussa.

7. Pitääkö tämä paikkansa?

Hallitus on koko ajan keväästä asti kertonut, että se nojaa päätöksenteossaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioihin ja tieteelliseen tietoon.

Keväällä hallitus linjasi, että maskeja ei suositella koronapandemian torjuntakeinoksi, koska niistä ei ole hyötyä.

Tervahauta itse suositteli keväällä kasvomaskin käyttöä, ja totesi Ylellä, että maskikysymys saattoi olla jollakin tapaa politisoitunut.

– Voi olla, että tässä on sellaisia näkökulmia, jotka eivät ole pelkästään tieteelliseltä tai tietopohjalta ratkaistavia, Tervahauta vastasi, kun häneltä kysyttiin, miksei ministeriö ole halunnut antaa maskisuositusta.

Myös hallituksen tiedepaneeli piti hengityssuojaimia hyödyllisenä keinona ehkäistä koronan tarttumista oireettomilta kantajilta.

Keväällä STM:n selvityksessä suojamaskeista ei nähty kuitenkaan olevan juuri mitään hyötyä.

8. Miksei hallitus luottanut THL:n arvioon keväällä maskiasiassa?

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt kertoi IS:n haastattelussa maanantaina, että ministeriö halusi jakaa suureille yleisölle maskiohjeita Työterveyslaitoksen kautta.

–Maskien käyttöön liittyvät asiat ovat olleet Työterveyslaitoksen vastuualuetta ja Työterveyslaitoksen kautta STM on halunnut ohjeistaa maskeista jo 3.4. Sama ohjeistus on linkitetty THL:n sivuille ja he ovat viestineet maskeista sitä kautta, Richt sanoi.

9. Miksi STM vetoaa, että se tiedotti maskeista Työterveyslaitoksen kautta? Koronaepidemiassa on paljon kyse myös työelämän ulkopuolella olevien ihmisten terveydestä. Miksi tämä kanava katsottiin THL:ää oleellisemmaksi? Muutenhan THL vastasi koronaan liittyvästä suojautumisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta, joten miksi ei maskien osalta?

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi eilen tiistaina Kiurun (sd) ja STM:n antaneen tilannekuvauksen tapauksesta.

Tilannekuvaus oli Saarikon mukaan tyydyttävä, mutta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toivoi, että Kiuru astuisi myös esiin ja selkiyttäisi, mistä koko sotkussa on kysymys.

– Tämä on outoa ja se herättää suurta ihmetystä ihmisten keskuudessa, kun THL:n johdosta tulee yhdenlaista viestiä ja STM:n johdosta toisenlaista. Olisi paikallaan, että Kiuru kertoisi ytimekkäästi, mistä nyt kinnaa, Kurvinen sanoi.

10. Aiotteko selkiyttää asiaa jotenkin myös kansalaisille ja julkisuuteen?