Krista Kiuru on pakoillut pian vuoro­kauden maski­kysymyksiin vastaamista – nämä kysymykset odottavat ministerin vastausta

Hallituksen soteinfossa toimittajat saivat kysyä ministereiltä kysymyksiä vain sote-uudistuksesta. Kiuru torjui IS:n haastattelupyynnön ja halusi kysymykset kirjallisina.

Ilta-Sanomat on pyrkinyt saamaan vastauksia maskisotkua koskeviin kysymyksiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) pian 24 tuntia. Kiuru ei ole toistaiseksi suostunut vastaamaan kysymyksiin.

Hallituksen soteinfossa tiistaina päivällä toimittajat saivat kysyä ministereiltä kysymyksiä vain sote-uudistuksesta, ja kysymyksiä puolentoista tunnin tilaisuudessa ehti esittää vain viimeisen vartin.

Kun tiedotustilaisuus Valtioneuvoston Linnan tiedotustilassa oli päättynyt, IS lähestyi ministeri Kiurua, joka torjui kysymyspyynnön ja halusi kysymykset kirjallisina. IS ei kuitenkaan lähettänyt kysymyksiä kirjallisena, sillä kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin ei voi esittää jatkokysymyksiä ja ministeri voi halutessaan valita vastata vain mieleisempiin kysymyksiin. Ministerin pitää pystyä vastaamaan hänelle kuuluviin kysymyksiin suoraan puhelimitse esitettynä.

Nämä kysymykset Kiurulle olisi esitetty. Suorat kysymykset on merkitty tekstiin kursiivilla.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi tiistaina IS:n haastattelussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi halunnut keväällä jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta STM ei pitänyt sitä tarpeellisena.

STM siis todellisuudessa esti THL:n tiedotuksen, koska poikkeusolojen aikana käytännössä kaikki THL:n koronaan liittyvä viestintä kulki STM:n hyväksynnän kautta.

Miksi STM esti aikeet? Kenen päätös oli kyseessä?

Mikä oli roolinne Tervahaudan kertomassa maskitiedotuksen torppaamisessa?

THL oli myös esitellyt alustavia ehdotuksia maskiviestinnästä STM:n viestinnälle.

– Meillä oli matkan varrella erilaisia luonnosteltuja viestintämateriaaleja. Niitä myös esiteltiin STM:n viestinnälle. He kuitenkin näkivät, että maskiasia on sellainen, että siitä ei ole aihetta viestiä sen tarkemmin, Tervahauta kertoi IS:n haastattelussa.

Luonnostellut materiaalit olivat esimerkiksi infograafeja ja kuvia ihmisistä ruuhkabussissa maski kasvoillaan sekä turvavälein ilman maskeja.

Miksi materiaalit eivät kelvanneet? Mikä vika niissä oli?

Tervahaudan mukaan STM ei nähnyt tarpeellisena edes jakaa laajemmin yleisölle tietoa maskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä.

Miksi STM ei nähnyt tarpeelliseksi, että kansallinen asiantuntijalaitos THL kertoo kansalaisille maskeista?

THL:n pääjohtaja toteaa, että samalla tavalla kuin ihmisiä kannustettiin pitämään kiinni hygieniatoimista, myös maskiasiaan olisi voinut liittyä tietoon ja asialliseen arvioon perustuvaa infoa. Hänen mukaansa ”sitä oli aika niukasti mahdollisuus silloin jakaa”.

Miten kommentoitte tätä?

Hallitus on koko ajan keväästä asti kertonut, että se nojaa päätöksenteossaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioihin.

Miksi se ei kuitenkaan luottanut THL:n arvioon keväällä maskiasiassa?

THL:n pääjohtajan mukaan asiasta käytiin keskustelua THL:n ja STM:n välillä useita kertoja huhti–toukokuussa ja vielä kesäkuun alussa.

Pitääkö tämä paikkansa?

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt kertoi IS:n haastattelussa maanantaina, että se halusi jakaa suureille yleisölle maskiohjeita Työterveyslaitoksen kautta.

– Maskien käyttöön liittyvät asiat ovat olleet Työterveyslaitoksen vastuualuetta ja Työterveyslaitoksen kautta STM on halunnut ohjeistaa maskeista jo 3.4. Sama ohjeistus on linkitetty THL:n sivuille ja he ovat viestineet maskeista sitä kautta, Richt sanoi.

Miksi STM vetoaa, että se tiedotti maskeista Työterveyslaitoksen kautta? Koronaepidemiassa on paljon kyse myös työelämän ulkopuolella olevien ihmisten terveydestä. Miksi tämä kanava katsottiin THL:ää oleellisemmaksi? Muutenhan THL vastasi koronaan liittyvästä suojautumisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta, joten miksi ei maskien osalta?

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoo Kiurun (sd) ja STM:n antaneen tiistaina tilannekuvauksen tapauksesta.

Tilannekuvaus oli Saarikon mukaan tyydyttävä, mutta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toivoi, että Kiuru astuisi myös esiin ja selkiyttäisi, mistä koko sotkussa on kysymys.

– Tämä on outoa ja se herättää suurta ihmetystä ihmisten keskuudessa, kun THL:n johdosta tulee yhdenlaista viestiä ja STM:n johdosta toisenlaista. Olisi paikallaan, että Kiuru kertoisi ytimekkäästi, mistä nyt kinnaa, Kurvinen sanoi.

Aiotteko selkiyttää asiaa jotenkin myös kansalaisille ja julkisuuteen?