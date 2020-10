Maskisotkun uudet käänteet lisäävät kierroksia oppositiossa: ”Ihmisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ja poliitikot puhuvat totta”

Perussuomalaisten Halla-aho syyttää hallitusta lisäksi uhriutumisesta.

Suurimmat oppositiopuolueet sanovat, että hallituksen ja etenkin peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) koronaviestintä lisää kansalaisten epäluottamusta viranomaisiin ja poliitikoihin.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon (kok) mukaan on erittäin väärin, että tällaisen kriisin keskellä ihmiset eivät voi luottaa siihen, että heille kerrotaan asiat niin kuin ne ovat. Orpon mukaan tämä on erityisen väärin siksi, että suomalaiset ovat seuranneet ohjeita tarkasti ja toimineet vastuullisesti.

Orpo sanoo, että poliittisin perustein on jätetty antamatta olennaista tietoa ihmisten terveyteen kohdistuvassa vakavassa asiassa.

– Ihmisten on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ja poliitikot puhuvat totta ja antavat oikeaa tietoa, Orpo sanoo.

Kokoomus on esittänyt epäluottamusta Kiurulle koronakriisin hoidosta. Kokoomuksen kansanedustajat ovat aiemmin lisäksi sanoneet, että on vakavasti syytä epäillä, että sosiaali- ja terveysministeriön keväällä tekemää selvitystä on poliittisesti ohjattu ja sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että oppositiopuolue kokoomuksen syytökset maskiselvityksen poliittisesta ohjailusta ja suomalaisten harhaanjohtamisesta ovat rajuja ja kohtuuttomia eivätkä ne pidä paikkaansa.

Hän sanoi, että kokoomuksen tulisi perustella väitteensä.

Orpon mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n viimeisimmät lausunnot osoittavat, että kokoomus on ollut oikeassa. IS kertoi maanantaina, että THL olisi keväällä halunnut jakaa yleisölle laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei pitänyt sitä tarpeellisena.

Halla-aho kritisoi Kiurua maalitolppien siirtelemisestä

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan hallitus on ottanut uhriutumisvaihteen niin kuin monta kertaa aiemmin.

– Hallitus kokee kaiken kritiikin hyökkäykseksi ministereiden persoonaa tai sukupuolta tai jotain muuta kohtaan, mutta tässä on nyt ihan oikeasti vaakalaudalla ja kyseenalaisena ministeri Kiurun ja hallituksen uskottavuus ja luotettavuus, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten mielestä on keväästä asti ollut selvää, että THL hallituksen ohjauksessa kieltäytyi antamasta maskisuositusta, kun maskeja ei ollut ja hallitus ei halunnut tätä ääneen myöntää. Halla-ahon mukaan Kiuru vain kaivaa omaa kuoppaansa selittelyillään. Hän lisäksi syyttää Kiurua maalitolppien siirtelemisestä.

– Hän puhuu aivan muusta, mihin oppositio on kiinnittänyt huomiota, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa Kiuru on esimerkiksi sanonut, että maskit eivät yksinään riitä korvaamaan muita koronatoimia, vaikka kukaan ei ole niin väittänyt.

– Se itsessään haiskahtaa siltä, että hallitus yrittää väistellä tätä varsinaista kysymystä, hän sanoo.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä jatkaa keskustelua kokoomuksen alulle panemasta epäluottamuslauseesta, mutta perussuomalaiset on todennäköisesti siinä mukana.

Halla-aho pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että perussuomalaiset esittäisivät epäluottamusta koko hallitukselle.

– Olemme hallitusta lähellä olevien tahojen kanssa hieman samaa mieltä siitä, että tässä on tulossa aika suuria kysymyksiä eteen, huomattavasti suurempia. Esimerkiksi EU:n elpymispaketti ja EU:n yhteiseen maahanmuuttolainsäädäntöön liittyvä paketti, Halla-aho sanoo.

Halla-aho pitää huolestuttavana, että epäluottamusesityksiä inflatoidaan tekemällä niitä niin usein.

"Kiusallista seurata, kun Lintilä ei tiedä, mitä STM:ssä valmistellaan"

Kristillisdemokraatit ilmoittivat tiistaina, että puolue tukee kokoomuksen epäluottamuslausetta. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ihmettelee STM:n kesällä tekemää selvitystä maskeista. Hän kysyy, miksi STM teki kalliin selvityksen, jossa lähinnä referoitiin kansainvälisiä tutkimuksia ja jossa tultiin lopputulemaan, ettei maskit ole välttämättömiä.

– Nyt on annettu uusi maskisuositus, vaikka mitään uutta tutkimusta ei ole tehty. Nyt on luotettu kansainvälisiin tutkimuksiin, Essayah kritisoi.

Hänen mukaansa tällainen lisää epäluottamusta.

Hän toivoo lisäksi, että hallituksen sisällä keskusteltaisiin selkeämmin korona-asioista. Hänen mukaansa on ollut kiusallista seurata, kun elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ei selvästi tiedä, mitä STM:ssä valmistellaan, vaikka Lintilän vastuulla ovat elinkeinoelämän ratkaisut.

Essayah toivoisi lisäksi tarkkuutta koronaviestinnässä. Hän antaa esimerkiksi Kiurun Skopjesta tulevia lentoja koskevat kommentit, joissa Kiuru puhui pakkokaranteeneista.

Pian Kiurun kommenttien jälkeen oikeusoppineet sanoivat, että pakkokaranteenia ei pystytä määräämään eikä sitä voi määrätä ainakaan hallitus, sillä poikkeusolot eivät tuolloin olleet voimassa.