Saarikko: Kiurun ja ministeriön tilannekuvaus maskikysymyksestä tyydytti

Annika Saarikon mukaan keskustalle on tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maine ja sen nauttima luottamus kyetään turvaamaan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön tänään antaman tilannekuvauksen tyydyttäneen häntä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta vastaava ministeriryhmä oli tänään koolla, ja siinä yhteydessä ministeri Kiuru ja sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja antoivat tilannekuvauksen siitä, mikä on ollut tämä yhteydenpito ja vuorovaikutus THL:n ja myös Työterveyslaitoksen kanssa tässä kasvosuojuskysymyksessä. Tältä osin selvitys valaisi tapahtunutta tilannetta ja se selvitys minua tyydytti, Saarikko sanoi IS:lle eduskunnassa.

Annika Saarikko kertoo Krista Kiurun selvittäneen kevään tapahtumia tänään sote-ministeriryhmälle.­

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi aiemmin iltapäivällä IS:lle kaipaavansa Kiurulta ”selkiytystä” kevään maskiviestinnästä.

– Kiurun täytyy kertoa, mistä tässä on kysymys. Keskustan mielestä on jatkon kannalta hyvin ongelmallista, jos ihmiset eivät luota STM:n ja tai THL:n viestintään. Nyt on välttämätöntä, että ministeriö ja sen alainen tutkimuslaitos selkiyttävät, että missä mennään ja mikä nyt on meininki, Kurvinen kommentoi IS:lle.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi IS:lle eilen THL:n halunneen tiedottaa maskien käytöstä laajemmin jo keväällä, mutta ministeriö torjui aikeet.

Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt Kiurulle epäluottamusta koronaviestinnän epäselvyyden vuoksi. Asiasta äänestetään eduskunnassa huomenna keskiviikkona.

Krista Kiuru.­

Sekä Saarikon että Kurvisen mukaan Kiuru nauttii keskustan luottamusta.

Saarikon mukaan asiaan liittyy kaksi tärkeää periaatetta.

– Ensimmäinen on se, että me hallituspuolueena tuemme hallituksen ministereitä, Saarikko sanoi.

– Toinen, erityisesti juuri nyt kriisiaikana tärkeä periaate on se, että me tarvitsemme sosiaali- ja terveysministeriötä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta tässä kriisissä paljon. Meille on tärkeintä, että näiden instituutioiden ja viranomaisten maine ja luottamus suomalaisten silmissä kyetään turvaamaan ja pitämään niin hyvänä kuin se tähän asti on ollut. Eli ministeri Kiuru nauttii keskustan luottamusta.