Politiikan tutkija maskikiistasta: ”Tämän rinnalla Rinteen Posti-puheet näyttävät harmittomalta kompuroinnilta”

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma arvioi maskikiistaa Ilta-Sanomille.

Tutkijayhteisössä on jo vahva konsensus siitä, että kasvomaskit suojaavat tartunnalta sekä käyttäjää että tämän lähiympäristössä olevia ihmisiä. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma (kuva oik.) arvioi maskikiistaa Ilta-Sanomille.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan THL halusi keväällä tiedottaa maskien käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö torppasi aikeet. Tervahauta kertoi asiasta Ilta-Sanomille maanantaina.

IS kysyi politiikan tutkijan näkökulmaa syntyneeseen maskikiistaan.

– Hallitus on sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tietopohjaista retoriikkaa on käytetty oikeuttamaan poliittisia kantoja, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että on olemassa monta tulkintaa siitä, mitä on tiedotettu ja miksi.

– THL ja STM haastavat julkisesti toistensa tulkintoja tilanteesta, mikä synnyttää kuvan luottamuspulasta keskeisten kriisitoimijoiden välillä, hän sanoo.

Vuorelman mukaan tietopohjaiseen päätöksentekoon on sitouduttu usein vain poliittisessa retoriikassa. Hänen mukaansa on luonnollista, että Sdp ja vasemmistoliitto ovat painottaneet yhdenvertaisuutta ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevien aseman huomioon ottamista tilanteessa, jossa maskeja ei ollut saatavissa. Tätä poliittista prioriteettia ei kuitenkaan pidä esittää asiantuntijakantana maskien hyödyttömyydestä tai haitoista.

– Jos harkinta on ollut poliittinen päätös ja se on esitetty asiantuntijakantana kyseessä on iso ongelma, hän arvioi.

– Päätöksenteon perusteet ovat hyvin tärkeä kysymys eikä sitä voi sivuuttaa, hän sanoo.

Vuorelma kommentoi asiaa myös Twitter-tilillään.

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma.­

– Globaalin terveyskriisin keskellä ministeriö ei halua keskeisten asiantuntijoiden antavan kansalaisille suojautumisen kannalta olennaista tietoa. Tämän rinnalla Rinteen epämääräiset Posti-puheet näyttävät harmittomalta kompuroinnilta, hän kertoo Twitterissä.

Tästä kyse maskikiistassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL olisi halunnut jakaa keväällä suomalaisille laajemmin tietoa kasvomaskien käytön merkityksestä ja oikeaoppisesta käytöstä, mutta sosiaali- ja terveysministeriö eli STM ei pitänyt sitä tarpeellisena.

Ministeriö linjasi, että mahdolliset maskisuositukset annetaan yhdessä. Hallinnollisesti ministeriön alaisuuteen kuuluva THL ei siis tekisi sitä erikseen.

Perjantaina kokoomus esitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) epäluottamuslausetta sanoen, etteivät suomalaiset voi luottaa häneen koronan hoidossa. Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä asettui tiistaina tukemaan kokoomuksen epäluottamuslausetta, mutta muistutti, että vastuu on koko hallituksella, ei ainoastaan ministeri Kiurulla.

Kokoomuksen mukaan luottamuksen on vienyt toisen korona-aallon torjuntaan varautuminen sekä hallituksen ja erityisesti ministeri Kiurun epäselvä viestintä. Viikonlopun aikana kiisteltiin maskilinjauksista, joita oppositio epäilee poliittisesti ohjatuiksi.