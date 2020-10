Antti Kurvisen mukaan ministeri Krista Kiuru nauttii edelleen keskustan luottamusta: ”Katsotaan, jos tilanne muuttuu. Mutta lähtökohta on tämä”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kaipaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä ”selkiytystä” maskiviestinnästä.

– Kiurun täytyy kertoa, mistä tässä on kysymys. Keskustan mielestä on jatkon kannalta hyvin ongelmallista, jos ihmiset eivät luota STM:n ja tai THL:n viestintään. Nyt on välttämätöntä, että ministeriö ja sen alainen tutkimuslaitos selkiyttävät, että missä mennään ja mikä nyt on meininki, Kurvinen kommentoi Ilta-Sanomille.

– Emme me vaadi mitään kirjelmää, vaan lähinnä sitä, että Kiuru nyt tulee julki ja kertoo, mistä tässä nyt on kysymys.

Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt Kiurulle epäluottamusta koronaviestinnän epäselvyyden vuoksi. Asiasta äänestetään eduskunnassa huomenna keskiviikkona.

Kurvinen ei kuitenkaan tahdo tarkentaa, tuleeko Kiurun toimia tässä ennen huomista luottamusäänestystä.

– Mutta varmaan aika pian olisi syytä kaikkien kannalta, että hän tulisi julki. Mahdollisimman pian.

IS kertoi eilen, että THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta olisi halunnut tiedottaa maskien käytöstä jo keväällä, mutta STM torjui aikeet.

Keskustalle eiliset tiedot tulivat yllätyksenä.

– Tämä on outoa ja se herättää suurta ihmetystä ihmisten keskuudessa, kun THL:n johdosta tulee yhdenlaista viestiä ja STM:n johdosta toisenlaista. Olisi paikallaan, että Kiuru kertoisi ytimekkäästi, mistä nyt kinnaa.

– Tämä olisi nyt syytä selvittää.

Kurvisen vaatimuksesta kertoi ensimmäisenä MTV.

MTV:n mukaan Kurvisen jo poistuessa haastattelusta häneltä kysyttiin, nauttiiko Kiuru vielä keskustan luottamusta. Kurvinen ei vastannut vaan käveli takaisin kokoussaliin.

Ilta-Sanomille Kurvinen kuitenkin toteaa, että keskusta on hallituspuolue, joka tukee lähtökohtaisesti kaikkia hallituksen ministereitä.

– Meille ei ole tullut sellaista tietoa, jonka perusteella emme voisi enää tukea jotakin ministeriä. Siinä olemme edelleen. Katsotaan, jos tilanne muuttuu. Mutta lähtökohta on tämä.