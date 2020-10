Kokoomus ei osta ministeriön selitystä maskiviestinnästä – Mykkänen: ”Tätä ei voi maton alle lakaista”

Oppositiopuolue ei osta STM:n selitystä siitä, että maskitiedotusta keväällä hoiti THL:n sijasta Työterveyslaitos.

Kokoomus teki epäluottamuslauseen peruspalveluministeri Krista Kiurusta (sd), ja puolue kummastelee maskisotkun viime käänteitä.

– Viime viikkoina on vahvistunut tietoja, jotka syövät luottamusta siihen, että keväällä olisi THL:n johdolla annettu kokonainen, paras asiantuntijatieto ja näkemys. Tässä on viitteitä, että STM:n johto on ohjannut mitä sanotaan maskeista huhti-toukokuussa, ja motiivi on voinut olla joku muukin kuin parhaan tiedon välittäminen suomalaisille, miten he lähimmäisiään suojaa, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) totesi.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi eilen IS:ssä, että sosiaali- ja terveysministeriö STM tyrmasi keväällä THL:n aikeet tiedottaa kansalle suojamaskeista koronan taltuttamisessa.

STM:n vastauksen mukaan maskeista tiedottaminen oli keväällä Työterveyslaitoksen heiniä.

Kokoomus jätti perjantaina epäluottamuslauseen peruspalveluministeri Krista Kiurun toiminnasta koronakriisissä. Eduskunta äänestää Kiurun luottamuksesta huomenna keskiviikkona.­

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Mykkänen pitää Tervahaudan puheita uskottavina.

– Tervahaudan haastattelu palautti keskustelun tähän pisteeseen, että tuntuu olevan eri viesti STM:stä ja THL:n ylimmästä johdosta. Ei voi olla niin, että THL.n johtaja on yksittäinen virkamies. Hän on valtion keskusviraston pääjohtaja, jonka sana kansalle painaa. Tätä ei voi maton alle lakaista, vaan tämä täytyy avoimesti käydä läpi, Mykkänen sanoi.

STM:n versio oli, että maskeista kertoi Työterveyslaitos. Ostaako kokoomus tämän?

– En osta tätä riittävänä selvityksenä tähän epämääräisyyteen. On kaiketi kiistatonta, että THL on maskiasiaa arvioinut ja antanut siitä myös omia lausuntojaan. Tervahauta itse sanoi IS:n haastattelussa, että heillä oli aikomus viestiä suomalaisille maskeista, mutta STM ei jättänyt sinne paljon tilaa. THL:n sivut ovat olleet pääasiallinen valtakunnallinen viestikanava koronalta suojautumiselta koko ajan. Minulle tuli uutena asiana, että tässä vastuutahona viestimään tästä asiasta olisi toinen taho, Mykkänen vastasi.

Keväällä oli poikkeusolot. Ymmärrättekö, että poikkeusoloissa viestintää keskitetään?

– Se on ymmärrettävää. Mutta kysymys on, että onko tätä poikkeusvaltuutta käytetty väärin, jos sen avulla on ohjattu asiantuntijanäkemystä siitä, mikä on maskien hyöty. Siihen ei poikkeusvaltuutta säädetty, että olisi voitu estää THL:ää jakamasta kulloisenkin parhaan näkemyksen tieto.

Keväällä pulaa oli maskeista jopa hoitohenkilökunnalle, kansalle kertakäyttömaskeja ei ollut juuri tarjolla. Muistatteko kevään maskikeskustelua?

– Kangasmaskeista puhuttiin, ja puhuttiin laajemmin. Esimerkiksi STM:n toukokuussa tilaama pikaselvitys, kyllä sen toimeksianto käsitteli laajemmin hengityssuojaimet. Kyllä teollisia kertakäyttösuojia olisi Suomeen laajemmin tuotu maahan ja yleisön saataville laajemmin viimeistään toukokuussa, jos olisi sellainen suositus annettu. Lukuisat maahantuojat olivat minuunkin yhteydessä jo huhtikuussa, että eikö löytyisi valtion taholta, joka viestittäisi, mitä halutaan maskien suhteen.

– Mahdollisuus missattiin huhtikuussa, silloin oli Huoltovarmuuskeskuksen omat sotkut, jossa pyrittiin hankkimaan maskeja sotehenkilökunnalle. Jos olisi ollut keväällä tietoa, että maskeista on hyötyä läheisten suojaamiseen – ja silloin olisi rehellisesti kerrottu, että on maskeista on hyötyä ja saatavuus ei parane äkkiä kattavaksi, koko yhteiskunta olisi lähtenyt menemään siihen suuntaan nopeammin, Mykkänen näki.