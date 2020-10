Ministeriön viestintäjohtaja THL:n johtajan paljastuksesta:”En tiedä, mistä hän puhuu”

STM:n viestintäjohtajan mukaan maskien käyttöön liittyvät asiat ovat olleet ”Työterveyslaitoksen vastuualuetta”.

Ilta-Sanomat yritti tavoitella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas) sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikköä Kirsi Varhilaa vastaamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan näkemyksiin. Yksikään ei vastannut.

Kiurun erityisavustaja pyysi välittämään kysymykset sähköpostilla, johon vastasi sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richt.

Viestintäjohtaja lähetti ensin sähköpostitse ministeriön lausunnon ja suostui vasta sen jälkeen vastaamaan kysymyksiin puhelimitse.

Ilta-Sanomat kysyi viestintäjohtajalta, miksi STM esti keväällä THL:n aikeet tiedottaa kansalaisille maskien käytöstä.

– Olemme itse viestineet maskeista jo paljon aikaisemmin kuin Markku (THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta) jutussa viittaa. Markku puhuu kuun puolestavälistä ja me olemme siitä aktiivisesti viestineet jo huhtikuun alussa. Olemme halunneet tuoda tosi selkeästi esille maskien turvallisen käytön ja erilaisten maskien erilaiset mahdollisuudet. En tiedä, mistä on syntynyt tällainen käsitys, Richt sanoo.

Miksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei voi kansallisena asiantuntijaorganisaationa viestiä maskeista?

– STM:n hallinnonala käsittää todella monta erilaista laitosta, kuten THL:n, Fimean, Valviran ja TTL:n. Maskien käyttöön liittyvät asiat ovat olleet Työterveyslaitoksen vastuualuetta ja Työterveyslaitoksen kautta STM on halunnut ohjeistaa maskeista jo 3.4. Sama ohjeistus on linkitetty THL:n sivuille ja he ovat viestineet maskeista sitä kautta, Richt sanoo.

Maskiasiat koskevat paljolti vapaa-aikaa ja myös ihmisiä, jotka eivät ole työelämässä.

Miksi maskeista viestiminen kuuluu vain Työterveyslaitokselle?

– Ei missään tapauksessa ole kyse siitä, että vain Työterveyslaitos voisi asiasta viestiä. Mistä sait tällaisen käsityksen?

THL olisi halunnut viestiä maskeista samaan tapaan kuin he viestivät käsidesistä ja hihaan yskimisestä. Heillä oli myös viestintämateriaalia, mutta se ei kelvannut STM:lle?

– Tuo on tulkinta, johon en pysty ottamaan kantaa, koska en ole Markun kanssa puhunut. THL ja STM tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä. Olen päivittäin yhteydessä THL:n viestintäjohtajaan ja poikkeustilan jälkeen entistä tiiviimmin. Meitä on syytetty, että puhumme liian epäselvästi, ja että eri viranomaiset antavat erilaisia lausuntoja. Sen vuoksi olemme sopineet yhdessä, miten viestejä jaetaan, jotta kansalaisilla olisi yhtä selkeää tietoa.

Mikä vika THL:n viestintämateriaaleissa oli?

– En ole henkilökohtaisesti edes nähnyt sellaista materiaalia. Emme ole käyneet tällaista kieltokeskustelua. En tunnista tällaista tilannetta.

Onko siis niin, että se, mitä Markku Tervahauta puhuu, ei pidä paikkaansa?

– Minun pitäisi Markun kanssa käydä läpi, mihin hän viittaa. En tiedä, mistä hän puhuu.

THL:n pääjohtajan mukaan asiasta käytiin keskustelua useita kertoja huhti–toukokuussa ja vielä kesäkuun alussa.

Myönnättekö tämän?

– Siis sen, että olemme keskustelleet THL:n viestinnän kanssa koronaan liittyvästä viestinnästä. Ilman muuta.

Tarkoitan nimenomaan THL:n omaa maskitiedottamista.

– Muistan kesäkuulta yhden viestin, jossa olemme keskustelleet THL:n viestintäjohtajan kanssa nimenomaan maskeista ja se liittyy siihen, annetaanko julkiseen liikenteeseen maskisuositusta ja jos annetaan, miten siihen liittyvään viestintään varaudutaan.

THL:n pääjohtajan mukaan maskeihin liittyvää tietoa oli keväällä aika niukasti mahdollista jakaa. Miten kommentoitte tätä?

– En tiedä, mihin tämä liittyy. Tietoa on jaettu huhtikuun alusta alkaen.

Miksi STM ei nähnyt tarpeelliseksi, että THL kertoo kansalaisille maskeista?

– Olemme alusta saakka nähneet sen tarpeelliseksi ja hoidettu asia TTL:n kautta. TTL:n tekemää ohjeistusta jakoivat sekä STM että THL. THL on itse luottanut siihen tismalleen samaan materiaaliin. Minun on hirveän vaikea löytää, mikä tässä on jutun juoni.