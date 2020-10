Äänestys ministeri Kiurun luottamuksesta kiusallinen keskustalle – ”Ministerin tukena tietysti ollaan”

Maskikysymyksessä oppositiolta puuttuu vielä niin sanottu savuava ase.

Keskustan kansanedustajat kärvistelevät sisimmässään, ja äänestävät peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) luottamuksen puolesta.

Kokoomus jätti perjantaina epäluottamuslauseen ministeri Kiurusta koronakriisin hoidosta, mutta keskusta ei hallitusvenettä lähde heiluttamaan.

– Hallituspuolueet tukevat hallituspuolueen ministeriä. Sillä mennään, kansanedustaja Mikko Savola (kesk) totesi.

Kansanedustaja Mikko Savolan mukaan hallituksessa hallituspuolueen edustajat tukevat hallituksen ministereitä.­

– Ministerin tukena tietysti ollaan. Sen ymmärrän, että maskiasia herättää kysymyksiä kansalaisten parissa. Viestintä on ollut epäselvää, siitä ei pääse mihinkään. Olisi olennaista, että jatkossa tällaisiin tilanteisiin ei jouduttaisiin matkustusrajoituksista ja muista rajoituksista. Viestinnän pitäisi olla selkeää ja johdonmukaista, että ihmiset osaavat toimia oikein, varapuheenjohtaja Petri Honkonen (kesk) sanoi.

Keskusta on hallituksen koronaneuvotteluissa ollut usein vastakkaisella puolella Kiurun kanssa, etenkin matkustusrajoituksista ja Lapin matkailukuplasta päätettäessä.

Ministeri Kiuru on hankala asia keskustalle.

Kommenteissa keskustalaiset olivat kieli keskellä suuta, ja kommentoijia oli vaikea saada vastaamaan soittopyyntöihin.

Nyt kokoomus korventaa Kiurua maskiasialla, mutta keskustalle maskiasia ei ole ollut iso kysymys.

– Ei itselläni ole maskeihin liittyvää dramaattista seikkaa, jolla olisi tarve lähteä opposition epäluottamuslauseeseen mukaan. Ei maskisuositus ole ongelmaton, koska siitä tiedemiehet ovat edelleen eri mieltä, onko se välttämätöntä ja tarpeellista, toinen varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk) sanoi.

Keskusta ei ole maskiasialla kiivaillut. Varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi, että tiedemiehetkään eivät ole yksimielisiä maskisuosituksista.­

– Eihän se tiedottaminen putkeen mennyt. Tämä on taitavaa politiikkaa oppositiolta tehdä tästä ministerivastuuasia. Ymmärtääkseni maskiasia ei ole yhden ministerin vastuulla, se on osittain myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) vastuulla. Jos maskeja ei keväällä ollut, sen olisi voinut ääneen sanoa, Savola näki.

– En seurannut maskiasiaa niin tarkoin. Pääministeri on sanonut, että hän luottaa oman puolueensa ministeriin. Olemme sitoutuneet hallitusyhteistyöhön, ja meillä ei ole tarvetta profiloitua tässä maskiasiassa, Tässä on isompia asioita työn alla, sotet ja muut. Talouspolitiikassa on aika fundamentaalinen ero, sitä ei voi kiistää, Honkonen totesi.

Varapuheenjohtaja Petri Honkosen mukaan keskustalla ei ole syytä profiloitua maskiasiassa.­

Maskikysymyksessä kansan harhaanjohtamisesta on Kiurun lisäksi puheenvuoroissa yhdistetty myös pääministeri Sanna Marin (sd).

Kuka kertoi mitä, missä ja milloin. Pääministeri Sanna Marin ja maskiselvityksen osapuolet ovat kiistäneet, että kevään maskitutkimusta olisi poliittisesti ohjailtu. Kevään tutkimuksessa maskeilla ei nähty juuri olevan hyötyä koronan pysäyttämisessä.­

Marin kertoi torstaina kyselytunnilla, että keväällä maskisuositusta ei annettu, koska maskeja ei ollut saatavilla koko kansan tarpeisiin.

STM:n tilaama tutkimus ei keväällä maskien käyttöä suositellut.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi toukokuussa Ylellä, että maskiasiaan liittyy herkkyyksiä, ja asia voi olla politisoitunut.

Marin ja eri osapuolet kiistivät viikonlopun aikana puheet, että kevään maskitutkimukseen olisi liittynyt poliittista ohjausta. Maskikysymyksessä puuttuu edelleen niin sanottu savuava ase.

– Näinkin voi sanoa. Jos yksittäiselle ministerille esitetään epäluottamusta, pitäisi olla konkreettinen näyttö jostakin vakavasta virheestä tai laiminlyönnistä ministerin tehtävän hoidossa. Se pitäisi pystyä yksilöimään, sellaista ei ole esitetty. Opposition väitteet ovat yleisellä tasolla, Lohi totesi.

– Tähän liittyy niin paljon julkisia puheenvuoroja ja erilaisia väitteitä. Ei tässä ole kansanedustaja pysynyt täydellisesti perillä. Jos katsotaan kevättä – ilman maskisuosituksia pärjättiin viruksen suhteen erittäin hyvin. Sen sijaan voisi katsoa eteenpäin, että miten selviämme kriisistä mahdollisimman hyvin, Lohi jatkoi.

Hallituspuolue keskusta välttää heittämästä yhtään löylyä hallituksen kiukaalle.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli (kesk) lähetti päivällä tiedotteen, jossa hän kyseli sitä, että auttaako itseisarvoinen tölviminen Suomen tilannetta.

– Oppositiolla on oikeus käyttää työkalujaan. Itselläni on edelleen luottamus ministeri Kiuruun. Onhan tuo aika vahva toimenpide, Kalli sanoi IS:lle.

– En viitannut pelkästään tähän, vaan laajemmin käytyyn keskusteluun, ja mihin asioihin keskitytään keskellä erittäin vakavaa talous- ja työllisyyskriisiä sekä terveyskriisiä. Olisin halunnut siirtää huomiota siihen, mikä erityisesti huolestuttaa nyt. Tautitilanne on huononemassa monin paikoin, työllisyystilanne voi olla huononemassa ja sosiaaliset ongelmat nostavat päätään. Tekemistä riittää, ja tapa jolla käydään keskustelua, ei vie ehkä eteenpäin isojen haasteiden ratkaisemisessa, Kalli jatkoi.

Eduskunta äänestää keskiviikkona demariministeri Kiurun luottamuksesta.