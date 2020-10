Presidentti Halonen tukee Marinia yhteiskuntavastuukohussa: ”Aika tahallaan järjestetty tilaisuus”

Presidentti Tarja Halonen Metsäteollisuus ry:n ratkaisun jälkeen: Työehtosopimusneuvottelut kuuluvat pohjoismaiseen kulttuuriin.

Presidentti Tarja Halonen tukee pääministeri Sanna Marinia (sd) yritysten yhteiskuntavastuusta syntyneessä keskustelussa. Halosen mukaan Marinin lausunnot eivät asettaudu hänen oman aikansa pääministerien lausunnoissa mitenkään äärilaitaan, eikä niitä pitäisi nähdä uutena asiana.

Kokoomuksesta esiin on nostettu erityisesti Marinin tyyliä puhua asiasta. Hänen katsotaan ylittäneen tietyn rajan kyseenalaistamalla Kaipolan tehtaan lakkauttavan UPM:n johdon isänmaallisuutta. Halosesta Marinin ulostulot liittyvät hetkeen, jolloin hallitukselta tivattiin työpaikkoja ja samalla useampi yritys ilmoitti isoista irtisanomisista.

– Myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät olleet talousvaikeuksissa, vaan katsoivat, että tämä ei riitä. Ymmärrän, että keskustelu kärjistyi siitä, mikä oli eduskunnassa kokoomuksen kanta. Yrittäjäpuoli puhui samalla tavalla kuin oppositio. Kun hallitus oli ollut yritysmaailmalle varsin antelias neuvotteluissa niiden tukemisessa, niin kyllä se oli aika tahallaan järjestetty tilaisuus.

Pääministeri Sanna Marin (toinen oikealta) vieraili Jämsässä Kaipolan paperitehtaalla elokuun lopulla Kuvassa myös Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste (vasemmalla), työministeri Tuula Haatainen ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.­

Halosesta yhteiskuntavastuu ylittää pelkän lain ja järjestyksen noudattamisen.

– Kun olin oikeustieteen opiskelijana 1960-luvulla, siviilioikeuden guru Matti Ylöstalo sanoi aina, että omistusoikeus on yksi perusoikeuksista, mutta siinä ei voi katsoa pelkästään itseään, vaan siihen liittyvät myös muut intressitahot. Nykyinen osakeyhtiölaki on sitten huomattavasti pääomakeskeisempi.

Halonen alleviivaa, että kestävän kehityksen edistäminenkin edellyttää yhteiskuntavastuuta. Suomalaiset yritykset ovat tämän sisäistäneet kohtuullisen hyvin.

– Pitää olla yhteiskuntavastuu, enkä puhu nyt palkkapolitiikasta. Kuluttajan pitää saada kaupasta sellaisia tavaroita, että voimme luottaa että ne ovat tässä mukana. Miksi siitä piti niin kauheasti hämmästyä?

Presidentti Tarja Halonen (kuvassa keskellä) ja silloinen Sdp:n kansanedustaja Sanna Marin olivat mukana Helsinki Pride kulkueessa kesäkuussa 2015.­

Yritysten yhteiskuntavastuukeskustelussa esille on noussut myös kysymys, kohdellaanko naisjohtajia eri tavalla kuin miehiä.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi ilman suurempaa haloota kriisin alettua IS:n haastattelussa, ettei osinkojen jako oikein sovi koronakevääseen. Suomea luotsaa kriisissä viiden naispuheenjohtajan hallitus.

– Varmaan se joillekin otti koville, että tuli niin monta naista näkyville paikoille. Kyllähän tämä hallitus on pärjännyt kansainvälisessä vertailussa hyvin. En usko, että kyse on pelkästään sukupuolesta. Se voi olla osamauste.

Halonen puhuu toisena tekijänä yhteiskunnallisen ilmapiirin aaltoliikkeestä. Korona on tuonut uudenlaisia ongelmia. Työmarkkinakentällä lyövät isot laineet. Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Se neuvottelee jatkossa sopimuksia paikallisesti.

SAK:n entinen lakimies alleviivaa, että Suomessa siirryttiin työehtosopimusjärjestelmään merkittävästi myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

– Myös nyt meidän käyttäytymisemme eroaa muista Pohjoismaista. Tässä tulee vähän sellainen itäeurooppalainen leima. Pohjoismaiseen kulttuuriin kuuluu työehtosopimusneuvottelut.

Halonen näkee merkkejä isommasta muutoksesta. Samalla hän ymmärtää, että globalisaatio ja korona ovat asettaneet yritysmaailman koville.

– Tässä mielessä jyrkkenevät äänenpainot voivat olla odotettavissakin, mutta hallitus on lähtenyt varsin avokätisesti tukemaan yrityselämää ja kuntia verrattuna 1990-luvun alun tilanteeseen. Yritetään välttää Esko Ahon hallituksen virheet.

Tarja Halonen työskenteli SAK:n juristina 1970-luvulla. Kuva maaliskuulta 1974.­

Halonen toimi SAK:n juristina koko 1970-luvun. Hän muistuttaa, että silloin puunjalostusteollisuuteen tehtiin kolmiportainen neuvottelujärjestelmä.

– Hehän eivät tosiasiallisestikaan neuvottele valtakunnallisesti kovin paljon.

Halonen huomauttaa, ettei työntekijäosapuoli ole irtisanoutunut omasta ammattiliitostaan.

– Luottamusmiehet ovat edelleen siellä ja se neuvottelu tehdään näiden välillä. Toivottavasti se sitten toimii. Se on yksi kokeilu. Sen toistan, että on pohjoismaista laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa, että meillä on ammattiliitot ja partit.